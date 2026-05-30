Nelle Marche apre la scuola di cucina dedicata al fuoco e alla brace

A Fabriano (An) è nata la Clementi Academy, il nuovo progetto formativo di Clementi dedicato alla cultura del fuoco, della brace e della cucina outdoor. L’azienda marchigiana, che da oltre cinquant’anni produce forni a legna, forni per pizza e barbecue, ha trasformato la propria sede in uno spazio permanente dedicato alla formazione pratica, dove appassionati e professionisti possono approfondire tecniche di cottura, gestione del calore, lavorazione degli impasti e utilizzo degli strumenti per la cucina all’aperto.

Nasce la Clementi Academy: il fuoco vivo diventa una scuola aperta a tutti

Una formazione pratica tra fuoco, impasti e cucina outdoor

La Clementi Academy ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della cucina a fuoco vivo attraverso un approccio diretto e operativo. I partecipanti non assistono semplicemente a dimostrazioni, ma prendono parte attivamente alle attività: accendono il fuoco, gestiscono le temperature, lavorano sugli impasti e imparano a sfruttare al meglio le caratteristiche delle camere di cottura. Il programma prevede sessioni a numero chiuso e moduli dedicati a pizza, pane, barbecue, cucina outdoor e formazione per progettisti di spazi esterni.

L’inaugurazione di Errico Recanati

A inaugurare ufficialmente l’Academy è stato Errico Recanati, chef stellato dell’Andreina di Loreto e brand ambassador Clementi, protagonista di una giornata interamente dedicata alla brace e alle sue possibilità espressive. Per l’occasione ha proposto un percorso gastronomico costruito attorno al fuoco come elemento centrale della cucina contemporanea. Il menu si è aperto con un’ostrica accompagnata da una tripla maionese profumata di acqua di ostriche, nocciola e olio di nocciole bruciate, seguita dalle uova "in trippa" con pomodoro, maggiorana e pane tostato.

Lo chef Errico Recanati all'opera

A seguire la marchigiana, vitello bianco servito in tagliata e completato da salsa alle alici e prezzemolo, e lo spiedino di pollo "da Tokyo al Conero" (con marinatura d’ispirazione orientale e paccasassi marchigiani). La brace ha continuato a essere protagonista nelle portate successive, dal fegato con miele affumicato allo stinco con olio alle erbe, passando per gli arrosticini di pecora. Chiusura affidata a una macedonia scottata alla brace, servita con gelato alla crema e vaniglia.

Un progetto che coinvolge aziende e ospitalità del territorio

Detto questo, attorno al progetto si è sviluppata anche una rete di collaborazioni territoriali che coinvolge la Cantina Gagliardi per gli abbinamenti enologici, Esitur Tour Operator di Daniele Crognaletti e il Boutique Hotel La Ceramica, nel centro storico di Fabriano. «Non è una scuola per pochi - hanno spiegato Morgan e Diego Clementi, che hanno raccolto il testimone del padre Clementino - ma un percorso aperto a tutti gli appassionati. Vogliamo che chi torna a casa lo faccia con una competenza reale: più padronanza degli strumenti, ma anche la soddisfazione di offrire un’esperienza migliore a famiglia e amici».