Dalla crisi energetica ai ristoranti: il conto globale pesa sul Sistema Italia

Il mondo corre su un binario fragile. Oggi non si parla più solo di transizione ecologica come scelta etica, ma come necessità di sopravvivenza. Serve un cambio di rotta ultrarapido: decarbonizzare non significa solo pulire l’aria, ma mettere in sicurezza le nostre economie, oggi ostaggio di una geopolitica instabile e di conflitti che ridisegnano i confini della povertà. Giochiamo su una “scacchiera” fatta di costi e prezzi scaturiti dalle guerre, dove lo scacco matto non determina il vincitore assoluto, ma una lunga lista dove tutti, chi più chi meno, inesorabilmente perdono, non prevedendolo già agli inizi di partita.

Costo dell’energia nel Sistema Italia: l’impatto delle tensioni globali

Il costo dell’energia non è più dettato solo dalla scarsità di risorse, o di come procurarsele, ma da strategie finanziarie ciniche e dalle decisioni di “governance” globali che sembrano aver dimenticato il valore della vita umana e della pace. Le tensioni internazionali, alimentate da dinamiche di potere che vedono contrapposti interessi mondiali, colpiscono direttamente il cuore del "Sistema Italia" e di tutti i paesi più produttivi del blocco occidentale europeo. Dai trasporti aerei, che frenano i flussi turistici extra confine, all'impennata dei costi alimentari, l’effetto domino è devastante.

Il costo dell'energia, sempre più alto, è dettato da strategie finanziarie ciniche

Il costo dell'energia, sempre più alto, è dettato da strategie finanziarie ciniche

Ci troviamo di fronte a una nuova "Austerity" che richiama lo spettro del 1973, situazione storica non conosciuta dai nostri giovani perché non da loro vissuta. Ma se allora il governo bloccò per decreto la circolazione domenicale delle auto a causa della crisi petrolifera per la guerra del Kippur tra Israele ed Egitto, oggi il rischio è ancora più profondo: rischia di fermarsi il motore produttivo del nostro Paese (grande esportatore) e di molti altri.

Horeca sotto pressione: la resilienza della Federazione Italiana Cuochi

In questo scenario critico, il settore italiano dell’Horeca emerge come un anello fra i più esposti. Gestire un’attività ristorativa oggi significa affrontare un paradosso: turni estenuanti, tassazione asfissiante e una crisi energetica che mangia i margini, il tutto aggravato da una cronica carenza di personale. In questo contesto, la Federazione Italiana Cuochi (Fic) si distingue come un pilastro di resilienza.

Nonostante la crisi, la categoria dei cuochi continua a operare nel silenzio e con umiltà

Nonostante la crisi, la categoria dei cuochi continua a operare nel silenzio e con umiltà

Mentre il dibattito politico urla, imputando all’uno o all’altro schieramento questo stato di cose, grazie ad “alleanze” poco confacenti al nostro paese dei vari governi in carica, la categoria dei cuochi opera nel silenzio e con umiltà.

FIC e tutela del lavoro: il ruolo dei cuochi italiani per il Paese

La Fic non è solo un’associazione di categoria, ma un interlocutore pronto a collaborare per promuovere buone pratiche lavorative e di sostenibilità. I cuochi italiani continuano a servire il Paese, trasformando le difficoltà in dedizione, e nonostante la precarietà gestionale il loro lavoro resta un volano essenziale per l’economia nazionale.

È tempo che la politica di ogni ordine, grado e schieramento, appena superata questa ulteriore “crisi”, riconosca non solo con promesse, ma con tutele reali, il nostro operato e gli sforzi messi in campo ogni giorno, volti a tenere accesi i fuochi della nostra tradizione e del futuro del nostro Paese.