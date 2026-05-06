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Hotellerie di lusso all’italiana: al via i Best Luxury Hotel Awards 2026

Nell’elegante cornice del “The Carlton, a Rocco Forte Hotel” di Milano è stata presentata la terza edizione del premio che celebra le eccellenze dell’ospitalità di lusso del nostro Paese

di Gianluca Pirovano
 
06 maggio 2026 | 17:43

Hotellerie di lusso all’italiana: al via i Best Luxury Hotel Awards 2026

Nell’elegante cornice del “The Carlton, a Rocco Forte Hotel” di Milano è stata presentata la terza edizione del premio che celebra le eccellenze dell’ospitalità di lusso del nostro Paese

di Gianluca Pirovano
06 maggio 2026 | 17:43
 

Indice

Un premio «che mancava, nato per valorizzare un segmento dell’ospitalità italiana che è sinonimo di eccellenza, cultura e innovazione». Nelle parole di Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, c’è l’essenza dei Best Luxury Hotel Awards, iniziativa giunta alla sua terza edizione e presentata nella mattinata di martedì 6 maggio, nella cornice del The Carlton, a Rocco Forte Hotel di Milano.

Hotellerie di lusso all’italiana: al via i Best Luxury Hotel Awards 2026

A Milano è stata presentata la terza edizione dei Best Luxury Hotel Awards

Best Luxury Hotel Awards 2026: su il sipario

La ricetta, anche per l’edizione 2026, è la stessa. Una giuria d’eccezione, composta da professionisti dell’accoglienza di lusso, ma anche giornalisti, imprenditori e docenti universitari. Dieci, anche qui come ormai tradizione, le categorie: miglior servizio, miglior ristorante, miglior general manager, miglior programma di sostenibilità, miglior design, miglior colazione, miglior wellness&Spa, miglior nuova apertura, miglior selezione di vini e miglior bar.

Hotellerie di lusso all’italiana: al via i Best Luxury Hotel Awards 2026

Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality

Le candidature resteranno aperte e chiuderanno il 30 giugno. Possono partecipare tutte le strutture alberghiere cinque stelle e cinque stelle lusso. I numeri fino a questo momento confermano la crescita costante del progetto. Le candidature già registrate, infatti, sono 227 e hanno già superato il numero dello scorso anno. I finalisti saranno annunciati il 7 settembre, prima della grande serata di premiazione del 22 ottobre all’Hotel Principe di Savoia di Milano dove i vincitori riceveranno l'iconica stele in travertino e ottone disegnata dall'architetto Giuliana Salmaso, simbolo di solidità e bellezza senza tempo.

Webinar 19 maggio

«Oggi il lusso non è solo uno standard elevato, ma un’esperienza autentica fondata sulla relazione umana e sul legame con il territorio - ha aggiunto Santinato -. Dopo tre anni, questo premio è diventato una piattaforma strategica per promuovere l’Italia come punto di riferimento mondiale nell’accoglienza di alta gamma, stimolando l’intero comparto verso una crescita qualitativa continua».

La giuria tra conferme e firme autorevoli

In occasione della presentazione svoltasi a Milano è stata annunciata anche la composizione della giuria. Per il 2026, i Best Luxury Hotel Awards confermano la squadra di professionisti che ha decretato il successo delle scorse edizioni, tra cui:

  • Stefania Lazzaroni - Direttrice generale della Fondazione Altagamma
  • Maddalena Fossati Dondero - Direttrice e head of content di La Cucina Italiana e Condé Nast Traveller Italia
  • Ezio Indiani - Gm Hotel Principe di Savoia & Delegato Ehma
  • Magda Antonioli - Professore di Economia e Politiche del Turismo Università Bocconi
  • Andrea Grignaffini - Membro del comitato scientifico di Alma
  • Roberta Battocchio - Managing director Hearst Global Design
  • Alberto Paolo Schieppati - Direttore editoriale Posh Places
  • Andrea Grisdale - Ceo - IC Bellagio WTTC vice chair, educator, advisor national council of Fto
  • Sara Magro - Hotel specialist di Il Sole 24 Ore, founder & editor in chief TheItalyInsider.com
  • Elisabetta Canoro - Hotellerie specialist, travel journalist, consultant
  • Erika Fay Nicole - Ceo e founder di EFNcommunication
  • Laura Verdi - Architetto e direttore editoriale we:ll magazine
  • Mauro Santinato - Presidente Teamwork.

Alla squadra si aggiungono quest’anno anche due nuove firme autorevoli del panorama giornalistico: Angela Frenda (editor in chief di Cook - Corriere della Sera) e Francesca Alliata Bronner, giornalista de La Repubblica.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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