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giovedì 07 maggio 2026  | aggiornato alle 11:15 | 119057 articoli pubblicati

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Design Week: il turismo business spinge hotel e ristorazione nonostante la crisi

La Milano Design Week 2026 conferma il ruolo centrale della città meneghina nel panorama creativo globale. Tra instabilità economica e geopolitica, l’evento registra forte affluenza internazionale e crescita del settore design ma anche di hospitality e ristorazione collegati. Un sistema che reagisce alle crisi con apertura, sperimentazione e capacità di attrarre pubblici sempre più diversificati

di Ezio Indiani
Delegato nazionale Italia EHMA
07 maggio 2026 | 07:30
Design Week 2026, il racconto di una città tra affluenze record e nuovi scenari
Design Week 2026, il racconto di una città tra affluenze record e nuovi scenari

Design Week: il turismo business spinge hotel e ristorazione nonostante la crisi

La Milano Design Week 2026 conferma il ruolo centrale della città meneghina nel panorama creativo globale. Tra instabilità economica e geopolitica, l’evento registra forte affluenza internazionale e crescita del settore design ma anche di hospitality e ristorazione collegati. Un sistema che reagisce alle crisi con apertura, sperimentazione e capacità di attrarre pubblici sempre più diversificati

di Ezio Indiani
Delegato nazionale Italia EHMA
07 maggio 2026 | 07:30
 

Indice

La Milano Design Week 2026 si è rivelata, più che mai, un indicatore interessante dello stato d’animo dell’economia creativa globale: sì, si può leggere come un segnale di ottimismo, ma con alcune importanti sfumature. Non si può partire ignorando il contesto: il 2026 è segnato da instabilità geopolitica e incertezza economica (conflitti, inflazione, rallentamento degli scambi).

Numeri record tra Salone del Mobile e Fuorisalone

Eppure, la manifestazione milanese ha registrato una partecipazione molto alta:
• circa 1.900 espositori da 32 Paesi al Salone del Mobile
• centinaia di eventi diffusi nel Fuorisalone
• forte presenza di brand internazionali e nuove realtà emergenti

Circa 1.900 espositori da 32 Paesi al Salone del Mobile 2026 di Milano
Circa 1.900 espositori da 32 Paesi al Salone del Mobile 2026 di Milano

Questo dato, da solo, suggerisce che il settore del design non si sta ritirando, ma continua a investire e a espandersi. Più che ignorare le difficoltà, la Design Week sembra assorbirle e reinterpretarle, attraverso un’attenzione crescente verso artigianato, pezzi unici e “limited edition”, la sperimentazione su materiali sostenibili e riuso (es. carta riciclata nelle installazioni) o installazioni immersive e narrative, spesso con temi legati a identità, memoria e trasformazione.

Attrattività internazionale della Design Week Milano

Questo a dimostrazione della grande capacità di attrazione che la Design Week è riuscita a costruire e consolidare nel corso degli anni grazie anche al concetto del “Fuori Salone”, che è riuscito ad allargare il pubblico di questo evento prima relegato quasi esclusivamente agli addetti al settore.

Come di consueto, la Design Week 2026 ha coinvolto tutta la città di Milano
Come di consueto, la Design Week 2026 ha coinvolto tutta la città di Milano

È una forma di ottimismo “realista”: non euforico, ma basato sull’innovazione come risposta alle crisi. La Milano Design Week 2026 consolida il ruolo di Milano come capitale globale del Design a livello internazionale e si conferma uno dei momenti economicamente più rilevanti e significativi per il settore hospitality e della ristorazione della città.

Hospitality e ristorazione durante la Milano Design Week 2026

È vero che non vi è stata la pressione degli scorsi anni in termini di occupazione, perché alcune aziende hanno deciso di non viaggiare. Tuttavia, le aspettative pessimistiche e i timori del pre-salone sono stati ampiamente smentiti. Il crollo di presenze che si temeva non si è avverato. I nostri alberghi hanno comunque registrato la completa occupazione per tutta la settimana. Già a partire da domenica 19 Aprile gli hotel erano quasi al completo. Il calo di presenze registrate sia sul mercato Medio Orientale che sul mercato russo e ucraino è stato sopperito da altre nazionalità, principalmente europei, estremo oriente e USA.

Webinar 19 maggio

Trovare un tavolo libero nei ristoranti più significativi di Milano, durante la Design Week, era pressocché impossibile. Infatti i ristoranti avevano chiuso le prenotazioni già diverse settimane prima. Un grandioso evento che lascia ben sperare per il futuro. Milano si conferma piattaforma internazionale: in altre parole, mentre la geopolitica divide, il design continua a creare connessioni.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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