Design Week: il turismo business spinge hotel e ristorazione nonostante la crisi

La Milano Design Week 2026 si è rivelata, più che mai, un indicatore interessante dello stato d’animo dell’economia creativa globale: sì, si può leggere come un segnale di ottimismo, ma con alcune importanti sfumature. Non si può partire ignorando il contesto: il 2026 è segnato da instabilità geopolitica e incertezza economica (conflitti, inflazione, rallentamento degli scambi).
Numeri record tra Salone del Mobile e Fuorisalone
Eppure, la manifestazione milanese ha registrato una partecipazione molto alta:
• circa 1.900 espositori da 32 Paesi al Salone del Mobile
• centinaia di eventi diffusi nel Fuorisalone
• forte presenza di brand internazionali e nuove realtà emergenti
Questo dato, da solo, suggerisce che il settore del design non si sta ritirando, ma continua a investire e a espandersi. Più che ignorare le difficoltà, la Design Week sembra assorbirle e reinterpretarle, attraverso un’attenzione crescente verso artigianato, pezzi unici e “limited edition”, la sperimentazione su materiali sostenibili e riuso (es. carta riciclata nelle installazioni) o installazioni immersive e narrative, spesso con temi legati a identità, memoria e trasformazione.
Attrattività internazionale della Design Week Milano
Questo a dimostrazione della grande capacità di attrazione che la Design Week è riuscita a costruire e consolidare nel corso degli anni grazie anche al concetto del “Fuori Salone”, che è riuscito ad allargare il pubblico di questo evento prima relegato quasi esclusivamente agli addetti al settore.
È una forma di ottimismo “realista”: non euforico, ma basato sull’innovazione come risposta alle crisi. La Milano Design Week 2026 consolida il ruolo di Milano come capitale globale del Design a livello internazionale e si conferma uno dei momenti economicamente più rilevanti e significativi per il settore hospitality e della ristorazione della città.
Hospitality e ristorazione durante la Milano Design Week 2026
È vero che non vi è stata la pressione degli scorsi anni in termini di occupazione, perché alcune aziende hanno deciso di non viaggiare. Tuttavia, le aspettative pessimistiche e i timori del pre-salone sono stati ampiamente smentiti. Il crollo di presenze che si temeva non si è avverato. I nostri alberghi hanno comunque registrato la completa occupazione per tutta la settimana. Già a partire da domenica 19 Aprile gli hotel erano quasi al completo. Il calo di presenze registrate sia sul mercato Medio Orientale che sul mercato russo e ucraino è stato sopperito da altre nazionalità, principalmente europei, estremo oriente e USA.
Trovare un tavolo libero nei ristoranti più significativi di Milano, durante la Design Week, era pressocché impossibile. Infatti i ristoranti avevano chiuso le prenotazioni già diverse settimane prima. Un grandioso evento che lascia ben sperare per il futuro. Milano si conferma piattaforma internazionale: in altre parole, mentre la geopolitica divide, il design continua a creare connessioni.