Addio code infinite: gli stadi puntano su cucine veloci e multifunzionali

Negli ultimi anni il settore del catering negli stadi ha attraversato un’evoluzione significativa, spinta dal cambiamento delle abitudini dei consumatori e dall’aumento delle aspettative del pubblico durante gli eventi sportivi. I tifosi e gli spettatori non cercano più soltanto snack rapidi o panini standardizzati, ma richiedono un’offerta gastronomica più ampia, fresca e adatta a differenti esigenze alimentari.

Negli stadi il food service è sempre più parte dell'esperienza, ma servono tempi davvero rapidi

All’interno degli impianti sportivi cresce infatti l’attenzione verso proposte vegetariane, vegane e prodotti preparati con standard qualitativi elevati, sia nelle aree grab and go sia negli spazi hospitality e VIP. Parallelamente, aumenta la necessità di garantire un servizio estremamente rapido, riducendo al minimo le attese durante i momenti cruciali della partita. Il pubblico pretende oggi un’esperienza completa, nella quale anche il food service contribuisce alla qualità dell’evento sportivo. Efficienza produttiva, semplicità di utilizzo e capacità di ridurre i tempi di attesa diventano quindi fattori centrali nella gestione del catering all’interno di stadi e grandi location per eventi.

Sistemi di cottura multifunzionali per il catering negli stadi

Per rispondere a queste esigenze, molti operatori stanno adottando sistemi di cottura multifunzionali capaci di integrare diverse modalità operative in un’unica soluzione compatta. Tra le tecnologie che stanno trovando spazio nel settore emerge iHexagon di Rational, un sistema progettato per combinare vapore, aria calda e tecnologia a microonde all’interno dello stesso processo di cottura. L’obiettivo è accelerare la produzione senza compromettere qualità, consistenza e uniformità del prodotto finale.

iHexagon di Rational, un sistema progettato per accelerare la produzione senza compromettere la qualità

Questi sistemi consentono di sostituire più attrezzature tradizionali, ottimizzando gli spazi e semplificando il lavoro delle brigate di cucina. Inoltre, permettono di mantenere continuità produttiva anche nei momenti di massima pressione operativa.

L’esperienza di FC Schalke 04 e Tottenham Hotspur Stadium

A confermare l’impatto di queste tecnologie nel catering sportivo sono alcune esperienze maturate all’interno di importanti stadi europei. Markus Dworaczek, Executive Chef dell’FC Schalke 04 in Germania, racconta: «Hot dog per oltre 800 persone? Nessun problema. Con iHexagon sono pronti alla perfezione in appena un minuto e mezzo per ogni ciclo».

Un approccio simile viene adottato anche al Tottenham Hotspur Stadium nel Regno Unito, considerato uno degli impianti calcistici più moderni d’Europa. Ian Green, Head Chef del catering Levy, sottolinea: «Durante l’intervallo abbiamo solo 15 minuti per servire il maggior numero possibile di ospiti. Con iHexagon riusciamo a preparare più cibo in meno tempo e a proseguire la produzione anche durante l’intervallo. Questo ci permette di realizzare dal 18 al 20% di output in più».

Cibo in grandissima quantità e poco tempo, con Rational iHexagon se ne può preparare il 20% in più

Secondo Mark Reynolds, Regional Executive Chef del Tottenham, i vantaggi si riflettono anche sull’esperienza degli ospiti: «Soprattutto, i nostri ospiti percepiscono quanto il servizio sia diventato più rapido, nonostante l’elevata domanda. Le vendite sono aumentate, i tempi di attesa si sono ridotti e, allo stesso tempo, la qualità è migliorata».

Cucine intuitive e gestione semplificata del personale

Uno degli aspetti più rilevanti nei moderni sistemi di ristorazione per eventi riguarda la semplicità di utilizzo delle attrezzature. Negli stadi, infatti, i team di cucina sono spesso numerosi e composti anche da personale temporaneo. «Nei giorni di partita - racconta Reynolds - lavorano qui 265 chef. Nuove apparecchiature possono intimidire. Per questo le unità sono preconfigurate per il team».