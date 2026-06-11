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Aperitivo “consapevole”: il mercato No-Low alcol supera gli 11 miliardi di dollari

Il “bere consapevole” ridisegna l’aperitivo contemporaneo: il mercato No-Low alcol supera a livello globale gli 11 miliardi di dollari e in Italia il 63% dei consumatori sceglie opzioni analcoliche più leggere

di Redazione Italia a Tavola
 
11 giugno 2026 | 18:16

Aperitivo “consapevole”: il mercato No-Low alcol supera gli 11 miliardi di dollari

Il “bere consapevole” ridisegna l’aperitivo contemporaneo: il mercato No-Low alcol supera a livello globale gli 11 miliardi di dollari e in Italia il 63% dei consumatori sceglie opzioni analcoliche più leggere

di Redazione Italia a Tavola
11 giugno 2026 | 18:16
 

Indice

Il futuro della mixology si sta spostando lungo una traiettoria che mette al centro il concetto di mindful drinking (il "bere consapevole"), un approccio che rilegge il momento dell’aperitivo come esperienza sociale più che come consumo alcolico. L’attenzione non è più soltanto sulla gradazione, ma sulla qualità del gesto, sulla costruzione di un tempo condiviso che non perde intensità anche in assenza di alcol. In questo scenario si inserisce la crescita dei prodotti No-Low alcol, segmento che secondo le ultime analisi ha superato gli 11 miliardi di dollari a livello globale, segnando un passaggio strutturale e non più episodico nelle abitudini di consumo.

Aperitivo “consapevole”: il mercato No-Low alcol supera gli 11 miliardi di dollari

Italia, boom aperitivi alco-free: il 63% è aperto a questa soluzione

Giovani consumatori e nuove abitudini

Le trasformazioni più evidenti arrivano dalle nuove generazioni, sempre più orientate verso scelte flessibili e meno vincolate alla presenza di alcol. Le rilevazioni NielsenIQ indicano come in Italia il 63% dei consumatori si dichiari aperto a soluzioni alcol-free nel momento dell’aperitivo. Non si tratta soltanto di una riduzione del consumo, ma di una diversa interpretazione del rito sociale. Il bere diventa parte di un contesto più ampio, dove la moderazione non è rinuncia ma ricalibrazione dell’esperienza.

Dalla sperimentazione alla stabilizzazione del mercato

Secondo Micaela Pallini, presidente e amministratore delegato dell’omonima azienda, la crescita del comparto ha seguito una curva significativa: «Dal 2024 al 2025 il settore degli spirits analcolici è cresciuto del 65%, con un’accelerazione importante sui mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti». Un dato che evidenzia come la domanda non sia più confinata a nicchie urbane, ma si stia progressivamente allargando anche alla distribuzione organizzata.

Aperitivo “consapevole”: il mercato No-Low alcol supera gli 11 miliardi di dollari

Micaela Pallini, ad dell'omonima azienda

Il segmento No-Low alcol mostra oggi una doppia velocità: da un lato la spinta innovativa dei brand, dall’altro la graduale assimilazione da parte della grande distribuzione. Le prime richieste per il canale retail indicano un passaggio da prodotto sperimentale a categoria strutturata. Il mindful drinking, in questo contesto, diventa una chiave interpretativa più ampia che riguarda non solo la mixology ma l’intero sistema beverage. L’aperitivo si sposta così verso una dimensione in cui convivono soluzioni alcoliche e analcoliche, senza gerarchie rigide ma con un’offerta sempre più articolata.

Un cambiamento culturale prima che commerciale

Il dato economico racconta solo una parte del fenomeno. Più interessante è la trasformazione del linguaggio sociale del bere, dove la scelta alcol-free non viene più letta come eccezione ma come variante legittima. Il mercato No-Low alcol si inserisce quindi in una fase di ridefinizione del consumo, in cui il valore non è soltanto nel prodotto ma nella possibilità di modulare l’esperienza. Un passaggio che, per il settore, apre scenari ancora in fase di consolidamento ma già difficili da considerare marginali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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