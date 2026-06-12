Sul Garda uno chef stellato lotta per dare al pesce di lago il valore che merita

“ Ho tre modi. Il primo è pura creatività: associazioni di sapori che nella testa funzionano, quell’idea che ti sveglia la mattina. Tipo: “Perché non ho fatto sesamo, caviale e more?”. Non è controllabile, è la parte più estrosa. Il secondo è la tradizione: guardo il picciol con le sarde che fa mia nonna, il luccio con la polenta e la salsa alla gardesana dei ristoranti del lago, e ci metto il mio twist. Il gusto deve richiamarti a quella memoria, il piatto deve riportarti lì. Il terzo è la contaminazione: quando viaggio mi faccio influenzare, ma solo concettualmente. Voglio fare un riso al curry thailandese? A casa non ho latte di cocco. Ma ho le foglie di fico, che sanno di cocco. Quindi mi faccio la panna di foglie di fico. È questo il meccanismo ”