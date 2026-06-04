Cucina italiana e formazione internazionale: IFSE consolida il legame con Manila

L’Accademia di Alta Cucina e Pasticceria IFSE rafforza la propria presenza internazionale attraverso il rinnovo della collaborazione con il De La Salle College of Saint Benilde di Manila, istituto accademico filippino specializzato nella formazione alberghiera e gastronomica. Una partnership consolidata da quasi dieci anni che continua a rappresentare un importante punto di riferimento per la diffusione della cucina italiana e della cultura enogastronomica nel panorama internazionale.

Da sinistra, Maria Paz Castro, Raffaele Trovato, Angelo Marco U. Lacson

La cerimonia ufficiale di rinnovo dell’accordo si è svolta recentemente presso la sede IFSE, alla presenza di Maria Paz Castro, Dean of School of Hotel, Restaurant and Institution Management, di Angelo Marco U. Lacson, Vice Chancellor for Academics, arrivati direttamente da Manila per confermare la continuità del progetto formativo condiviso tra i due istituti, e del direttore IFSE Raffaele Trovato.

Formazione internazionale e cucina italiana: il valore dello scambio culturale

La collaborazione tra IFSE e il De La Salle College of Saint Benilde nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti filippini un percorso immersivo dedicato alla formazione nella cucina italiana. Nel corso degli anni, il progetto si è trasformato in un vero ponte culturale tra Italia e Filippine, permettendo agli studenti di approfondire tecniche culinarie, cultura gastronomica e competenze professionali direttamente sul territorio italiano. Durante l’incontro, i rappresentanti dell’istituto filippino hanno espresso la propria visione della cucina italiana attraverso una definizione chiara e immediata: “Home cooking, comfort food, fresh ingredients”.

Un gruppo di studenti di IFSE assieme ai rappresentanti filippini

Parole che sintetizzano il valore internazionale della gastronomia italiana, apprezzata per la capacità di unire autenticità, semplicità e attenzione alla qualità delle materie prime. Una cucina riconosciuta in tutto il mondo anche per il forte legame con convivialità e identità territoriale.

La cucina italiana conquista i giovani nelle Filippine

Anche nelle Filippine la gastronomia italiana continua a riscuotere grande interesse, soprattutto tra le nuove generazioni. Pizza e pasta rappresentano alcuni dei piatti più apprezzati, mentre il gelato italiano si conferma tra i prodotti simbolo maggiormente richiesti durante la stagione estiva. Secondo i rappresentanti del De La Salle College, l’interesse verso la cucina italiana nasce dalla volontà di approfondire una cultura culinaria ricca di storia e riconosciuta a livello internazionale per la sua capacità di valorizzare ingredienti semplici e genuini.

La cucina italiana viene considerata un modello formativo importante non soltanto per l’aspetto tecnico, ma anche per i valori che trasmette: rispetto della materia prima, attenzione ai dettagli e centralità dell’esperienza conviviale.

Il ruolo di IFSE nella formazione professionale degli studenti internazionali

All’interno di questo percorso, IFSE svolge un ruolo centrale nella crescita professionale e personale degli studenti provenienti dalle Filippine. «Perché in IFSE ci si prende cura degli studenti», hanno dichiarato i rappresentanti del De La Salle College, sottolineando il valore umano dell’esperienza vissuta in Italia. L’accademia mette a disposizione laboratori moderni, percorsi pratici e il confronto diretto con importanti aziende partner del settore food italiano. Un approccio che consente agli studenti di sviluppare competenze tecniche avanzate e di confrontarsi con il mondo professionale attraverso un’esperienza concreta e altamente qualificante. La permanenza in Italia rappresenta inoltre un’opportunità di crescita culturale, grazie alla possibilità di vivere a stretto contatto con il patrimonio gastronomico italiano e con realtà professionali differenti rispetto al contesto di origine.

Il momento della firma del rinnovo della collaborazione tra IFSE e il De La Salle College of Saint Benilde di Manila

«Il rinnovo di questa collaborazione - dichiara Raffaele Trovato, Direttore Generale IFSE - rappresenta per IFSE motivo di grande orgoglio. Da quasi dieci anni condividiamo con il De La Salle College of Saint Benilde una visione comune della formazione: internazionale, concreta e profondamente legata ai valori della cultura gastronomica italiana. Accogliere studenti provenienti dalle Filippine significa creare un autentico scambio culturale e umano, oltre che professionale. Vedere questi giovani crescere, confrontarsi con nuove realtà e tornare nel proprio Paese arricchiti di competenze ed esperienze è uno degli aspetti più significativi del nostro lavoro».