Versilia Gourmet, assegnati i premi 2026. Tra i protagonisti anche Bartolini

Versilia Gourmet compie quest’estate i suoi 16 anni ben portati. La manifestazione più importante della ristorazione versiliese, nel corso del tempo, ha saputo costruirsi un prestigio e una fama che hanno varcato i confini regionali. E ogni anno riesce a stupire e a portare in alto il nome della Versilia, dei suoi cibi di eccellenza e del suo culto per l’accoglienza di qualità. Il suo ormai prestigioso premio, considerato tra i riconoscimenti più autorevoli della ristorazione versiliese, l’uscita della nuova edizione della Guida ristoranti e, soprattutto, una cena di gala di altissimo livello culturale e gastronomico sono un vero vanto per questa zona.

Un momento della cena di gala di Versilia Gourmet 2026

Ecco quindi che, nell’incantevole scenario del Paradis Agricole, confermato a furor di popolo dopo il successo della scorsa edizione, immerso nei 9 ettari di proprietà della verdeggiante campagna di Pietrasanta (Lu), negli scorsi giorni è andata in scena la cena più attesa dell’estate versiliese. Sotto le stelle, circondati da arte, olivi e ambientazioni estremamente curate, per una cena che più esclusiva non si può. E tutto quanto, come ad ogni inizio estate, è magicamente al suo posto. Anche quest’anno il dotatissimo e creativo chef “padrone di casa” Alessio Bachini del Paradis Pietrasanta (la casa madre in città) ha dato vita a un intrigante percorso gourmet ricco di sorprese. C’erano poi i migliori Franciacorta nel calice che, dall’aperitivo al dessert, hanno costituito un vero valore aggiunto alla già prestigiosa manifestazione. Una partnership, un sodalizio consolidato quello con questo prestigioso brand italiano conosciuto e apprezzato in tutto il pianeta.

Franciacorta nei calici ed Enrico Bartolini ospite d’onore

Agli attenti sommelier della Fisar, con la consueta professionalità, è spettato poi il compito di versare il Franciacorta delicatamente nei calici. Doveroso menzionare le stilose e prestigiose mise en place sulle splendide tavole di Vegal, di altissimo pregio e design. E poi loro, i veri protagonisti: i ristoratori, gli chef e i maestri dell’accoglienza più celebri della Versilia, pronti a salire sul palco per ricevere gli ambiti “Premi Versilia Gourmet Franciacorta” che, ogni volta, decretano il miglior chef, il migliore in sala, il premio alla carriera e il miglior ristorante dell’anno. Li scopriremo più avanti.

Nei calici, durante la cena di gala, sono stati serviti dei vini provenienti dalla Franciacorta

Ma l’attesa era forte per scoprire il graditissimo ospite d’onore. Ebbene, lode a Enrico Bartolini, classe 1979, originario di Castelmartini, in provincia di Pistoia, e diplomatosi all’Istituto professionale alberghiero “F. Martini” di Montecatini Terme. La sua non è una famiglia di ristoratori, ma Enrico sviluppa una forte passione per il cibo e l’alta cucina che lo porta a perfezionarsi all’estero nelle cucine di grandi maestri a Parigi e Londra. È in Italia, però, che porta a termine il suo percorso formativo sotto la guida di Massimiliano Alajmo. La prima stella Michelin arriva nel 2008 al Ristorante Le Robinie. Nel 2010 consegue la seconda al Devero Ristorante del Dodici 24 Quick Restaurant. Ben quattro stelle arrivano nel 2016: due a Milano, una a Bergamo e una a Castiglione della Pescaia.

Enrico Bartolini è stato l'ospite d'onore di Versilia Gourmet 2026

Nel 2017 arriva la stella al Glam di Venezia, nel 2019 tocca anche a La Locanda del Sant’Uffizio. Le tre stelle al Mudec di Milano arrivano nel 2020 (nello stesso anno il Glam prende la seconda); nel 2021 la stella premia l’Osteria Il Poggio Rosso; nel 2023 La Locanda del Sant’Uffizio conquista la seconda stella e una stella viene riconosciuta anche ai ristoranti Anima e Fuoco Sacro; nel 2024 la stella va a Bluh Furore e nel 2025 Villa Elena ottiene le due stelle, per un totale di 14 stelle: primo in Italia e secondo al mondo. Il grande chef-imprenditore, un vero artista della cucina, è sceso in Versilia per ritirare il prestigioso Premio eccellenze italiane. Ma non è finita qui: lo chef, con le sue mani e coadiuvato da una parte della sua brigata, ha realizzato uno dei suoi cavalli di battaglia per la Cena di gala di Versilia Gourmet. Ci arriveremo fra poco.

Il Gran Menu della cena di gala

Innegabile quel briciolo di pathos che ha preceduto l’avvio delle danze. Veniamo ad illustrarvi il Gran Menu. Pirotecnici gli aperitivi dei ristoranti nel parco. Per la prima volta “diffusi”, nel senso che hanno contribuito alla loro realizzazione, con un grande spirito di squadra, alcuni importanti ristoratori versiliesi, oltre ovviamente ai padroni di casa. Esattamente:

Osteria del Mare - Forte dei Marmi, con il suo Polpo al tegame con salsa alla Luciana e piselli al levistico.

- Forte dei Marmi, con il suo Polpo al tegame con salsa alla Luciana e piselli al levistico. Paradis Pietrasanta - Pietrasanta, con il Pinzimonio Paradis Agricole.

- Pietrasanta, con il Pinzimonio Paradis Agricole. Enoteca Marcucci - Pietrasanta, con le storiche Polpette dell’Enoteca.

- Pietrasanta, con le storiche Polpette dell’Enoteca. Filippo - Pietrasanta e Forte dei Marmi, con Sedano rapa e baccalà.

- Pietrasanta e Forte dei Marmi, con Sedano rapa e baccalà. La Martinatica - Pietrasanta, con il suo Come uno spaghetto alle arselle.

- Pietrasanta, con il suo Come uno spaghetto alle arselle. La Dogana - Capezzano Pianore, con il Tordello “Vittoriano”, olio e parmigiano.

- Capezzano Pianore, con il Tordello “Vittoriano”, olio e parmigiano. Pesciolino Briaco - Viareggio, con il Matuffo sul molo.

- Viareggio, con il Matuffo sul molo. Amaro - Viareggio, con la Tartare di scottona toscana con il suo midollo e pane croccante.

- Viareggio, con la Tartare di scottona toscana con il suo midollo e pane croccante. Henri - Viareggio, con la Capasanta su crema di zafferano della Versilia, cialda croccante al miele e caviale Beluga.

Da soli valevano il viaggio. Il tutto innaffiato da una batteria foltissima di vini della Franciacorta: Franciacorta Brut Monzio Compagni, Franciacorta Brut Maiolini, Franciacorta Brut Primum La Valle di Pezzola, Franciacorta Satèn Brut Millesimato Romantica, Franciacorta Satèn Millesimato Anphor Bredasole, Franciacorta Satèn Brut Millesimato I Barisei, Franciacorta Rosé Cantico Millesimato Marzaghe, Franciacorta Rosé Brut Millesimato Derbusco, Franciacorta Rosé Brut Donna Alberta Barboglio De Gaioncelli, Franciacorta Dosaggio Zero Millesimato Corte Fusia, Franciacorta Nature Girolamo Conforti e Franciacorta Dosaggio Zero Millesimato La Torre. Tutti vini assolutamente centrati e funzionali per favorire la convivialità ed esaltare gli amuse-bouche. Poi il momento di Enrico Bartolini che ha presentato il suo iconico Risotto alle rape rosse e salsa gorgonzola “evoluzione”.

Il Risotto alle rape rosse e salsa gorgonzola “evoluzione” di Enrico Bartolini

Ce lo ha illustrato direttamente Enrico: «Il Risotto alle rape rosse è una di quelle ricette che non si inventano ma si fanno. A furia di farle diventano amate e popolari, quindi entrano nella tradizione. Dal 2005 è fatto di tre ingredienti del territorio lombardo e solo nel 2018 ho aggiunto la noce e l’amarena arrostita, dando ancora più finezza e piacevolezza a una ricetta apparentemente semplice. Al tavolo una spruzzata di essenza edibile a base di noce». Semplicemente sontuoso, da standing ovation. In accompagnamento due Franciacorta Rosé Brut. Il Berlucchi ’61 di Guido Berlucchi è di un raffinato oro rosa con evidenti note di salvia, timo, gelsomino e piccoli frutti rossi. Il Marchesi Antinori, oro rosa intenso, ha golose note di biscotto secco, confettura di amarena, macedonia di fragole e sbuffi di limone, poi pesca tabacchiera e miele di corbezzolo. Assaggio strutturato, sapido e persistente.

Gli chef Enrico Bartolini e Alessio Bachini

Alessio Brachini ha cucinato un succulento Pescato del giorno, primizie dell’orto, emulsione di frutti di mare e agrumi. In accompagnamento due Franciacorta Extra Brut. Il Canto delle Cicale di Le Cantorie ha una veste dorata dal delicato perlage. Elegante, apre con ananas, passion fruit e mango, prosegue con profumi di zagara, rosmarino e mentuccia. Sorso avvolgente, deciso e piacevole. L’Alma Assemblage Bellavista è di un vivido paglierino dai bagliori dorati e perlage di fine persistenza. Profumi decisi di tiglio e biancospino, pesca bianca, cedro candito, miele di acacia, pasticceria e baccello di vaniglia anticipano un sorso di elegante morbidezza, preciso nell’equilibrio e di lunga persistenza. Alessio Brachini ha curato anche il delicato e rinfrescante finale: Vaniglia, fragole, verbena e basilico, una delizia. Servito anche fuori pasto Alpemare, l’amaro artigianale della Versilia.

I Premi Versilia Gourmet Franciacorta 2026

Palpitante l’attesa per gli ambiti Premi Versilia Gourmet Franciacorta. Il rito della consegna è stato condotto come sempre da Claudio Sottili, noto volto televisivo e impeccabile maestro di cerimonie.

Miglior chef 2026 : Alessandro Ferrarini - Ristorante Sciabola, Forte dei Marmi.

: Alessandro Ferrarini - Ristorante Sciabola, Forte dei Marmi. Migliore in sala 2026 : Andrea Salvatori - Ristorante da Gigi, Marina di Pietrasanta.

: Andrea Salvatori - Ristorante da Gigi, Marina di Pietrasanta. Premio alla carriera 2026 : Giacomo Pezzini - Ristorante Basilico Fresco, Torre del Lago.

: Giacomo Pezzini - Ristorante Basilico Fresco, Torre del Lago. Premio ristorante dell’anno 2026 : Osteria del Mare, Forte dei Marmi.

: Osteria del Mare, Forte dei Marmi. Premio eccellenza italiana 2026: Enrico Bartolini.

Tutti i premiati di Versilia Gourmet 2026

Consegnata a tutti i partecipanti una copia della Guida ristoranti Versilia Gourmet 2026 e un piccolo cadeau: il Panettoncino d’estate pesca e albicocca di Fiore 1827. Appuntamento a Versilia Gourmet 2027.