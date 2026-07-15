Sono le ore 10:20 del mattino. La cucina è già in tensione, la sala comincia a prepararsi, manca poco al servizio e qualcuno dal retro dice una frase che in molti ristoranti si sente più spesso di quanto si ammetta: «Non è arrivato tutto». A quel punto nessuno pensa più allo sconto ottenuto due settimane prima. Nessuno si ricorda la trattativa chiusa bene, il listino abbassato, i complimenti fatti al titolare per aver “tirato giù il prezzo”. In quel momento esiste solo una cosa: il servizio da salvare. Ed è lì che si capisce una verità semplice, ma molto scomoda: un fornitore può essere economico in fattura e carissimo nella realtà.

Non avere fornitori affidabili porta necessariamente ad avere dei problemi nel nel mezzo di un servizio Non avere fornitori affidabili porta necessariamente ad avere dei problemi nel nel mezzo di un servizio

Perché nella ristorazione il problema non è quasi mai soltanto quanto paghi. Il problema è che cosa ti costa davvero quella fornitura, una volta che entra nella vita del locale. Se ti fa comprare male, stoccare troppo, rincorrere urgenze, perdere tempo, cambiare programma, stressare la brigata o irrigidire la cassa, allora quel prezzo basso non era convenienza. Era solo una scorciatoia. E a quel punto viene fuori una realtà meno comoda: forse non avevi scelto il fornitore migliore. Avevi solo scelto quello col prezzo più basso. Il prezzo si vede. Il costo totale molto meno Il prezzo è immediato. Si confronta in fretta. Rassicura. Ti dà l’idea di poter decidere con oggettività. Il costo totale, invece, è più silenzioso. Non sta tutto nella riga del listino. Si nasconde nelle condizioni, nei tempi, nei volumi minimi, nella puntualità delle consegne, nella flessibilità del fornitore, nella gestione degli imprevisti, nella continuità qualitativa, nei resi, nei tempi di pagamento, perfino nel tempo che il tuo team deve spendere per compensare ciò che sulla carta sembrava conveniente.

Spesso si tratta con troppa superficialità coi propri fornitori, basandosi esclusivamente sul prezzo Spesso si tratta con troppa superficialità coi propri fornitori, basandosi esclusivamente sul prezzo

Ed è proprio per questo che molte trattative vengono impostate male fin dall’inizio. Perché si negozia la cifra e non il sistema. Ma un ristoratore non compra solo un prodotto. Compra affidabilità, ritmo operativo, margine, tranquillità, continuità. Se un fornitore ti fa risparmiare sul prezzo unitario ma ti costringe a ordinare male, a stoccare troppo, a rincorrere urgenze o a subire rotture di stock, non ti sta facendo spendere meno. Ti sta semplicemente spostando il costo da una voce visibile a molte voci invisibili. L’illusione del fornitore “conveniente” Nella pratica succede spesso così. Due fornitori propongono lo stesso articolo. Uno costa un po’ meno. L’altro un po’ di più. La tentazione è fermarsi lì. Fare il confronto rapido. Decidere sul prezzo. Chiudere. Ma cosa succede dopo? Succede che il fornitore più economico magari ha minimi d’ordine più alti. Oppure consegne meno frequenti. Oppure meno elasticità quando hai bisogno di un’integrazione. Oppure tempi di risposta più lenti. Oppure una qualità meno stabile. Oppure una struttura commerciale che ti concede lo sconto, ma ti lascia solo quando c’è un problema.

Il prezzo minore proposto da un fornitore spesso nasconde altre variabili, come minimi d'ordine più alti o consegne meno frequenti Il prezzo minore proposto da un fornitore spesso nasconde altre variabili, come minimi d'ordine più alti o consegne meno frequenti

E allora quel piccolo risparmio iniziale comincia a perdere forza. Prima lentamente. Poi tutto insieme. Perché se per ottenere un prezzo migliore sei costretto a comprare più del necessario, stai già caricando il magazzino di un costo aggiuntivo. Se devi gestire una qualità meno costante, stai trasferendo il problema in cucina. Se la consegna è incerta, il costo arriva nell’organizzazione. Se i tempi di pagamento sono rigidi, il problema si sposta sulla cassa. Il punto è semplice: il prezzo più basso non è sempre il costo più basso.

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Le 3 aree in cui un fornitore “economico” può costarti caro Quando si valuta una fornitura ci sono almeno tre zone che meritano attenzione. 1. Il costo finanziario Se per strappare un prezzo migliore devi accettare quantitativi troppo alti, anticipi cassa. Se hai tempi di pagamento poco favorevoli, comprimi il respiro finanziario. Se l’accordo è sbilanciato sul listino ma debole sulla struttura del pagamento, il risparmio iniziale rischia di sparire molto in fretta. 2. Il costo operativo Consegne scomode, frequenze sbagliate, ordini poco flessibili, scarsa capacità di gestire urgenze: tutto questo pesa sul lavoro quotidiano. E quando un problema entra nell’operatività, raramente resta piccolo. Coinvolge la cucina, il magazzino, la sala, l’amministrazione. Fa perdere tempo, lucidità e spesso anche qualità. E il tempo del team ha un costo, anche quando non compare in fattura. Se un prodotto è discontinuo, se la qualità oscilla, se la consegna non è affidabile, il ristoratore perde una cosa fondamentale: la serenità operativa. E quando manca quella, si entra in una logica difensiva. Si ordina male. Si improvvisa. Si abbassa la qualità della decisione.

3. Il costo commerciale Se la materia prima non è stabile, se il prodotto non arriva quando serve, se sei costretto a cambiare troppo spesso proposta o a “salvare il servizio” con alternative peggiori, il problema esce dal retro e arriva davanti al cliente. E quando il cliente percepisce incoerenza, la paghi in fiducia, in esperienza e in valore percepito. I tre errori più comuni in trattativa Il primo errore è negoziare solo il prezzo. È il più diffuso. E anche il più miope. Perché riduce una decisione complessa a una sola variabile. Il secondo errore è non distinguere tra categorie. Non tutti gli acquisti vanno trattati allo stesso modo. Ci sono prodotti ad alta rotazione, prodotti strategici, prodotti facilmente sostituibili, prodotti che invece incidono sulla firma del locale. Pensare di gestire tutto con la stessa logica significa rinunciare alla precisione.

Un altro errore comune che un ristoratore commette nell'effettuare i propri ordini di merce è non considerare la maggiore o minore importanza di certi prodotti all'interno di quel locale Un altro errore comune che un ristoratore commette nell'effettuare i propri ordini di merce è non considerare la maggiore o minore importanza di certi prodotti all'interno di quel locale

Il terzo errore è non misurare il “dopo”. Molti ristoratori valutano bene la trattativa nel momento in cui la chiudono, ma non la rivedono dopo 30, 60 o 90 giorni. Eppure è lì che si capisce se un accordo ha funzionato davvero. Non quando lo firmi, ma quando lo vivi. Il metodo C.O.S.T.O.: come valutare davvero una fornitura Per uscire dalla logica del prezzo secco, può essere utile uno schema semplice. Lo chiamo C.O.S.T.O. C come Continuità. Il fornitore è affidabile nel tempo? La qualità è stabile? Le consegne sono coerenti? Le promesse restano valide anche dopo il primo ordine? O come Oneri nascosti. Ci sono costi indiretti che non stai considerando? Minimi d’ordine troppo alti, extra consegne, imballi, resi difficili, tempi di attesa, errori frequenti, gestione amministrativa più pesante. S come Struttura del pagamento. Come impatta questo accordo sulla tua cassa? Non conta solo quanto paghi, ma quando paghi, con quale regolarità, con quale equilibrio rispetto al tuo ciclo di incasso. T come Tempo. Quanto tempo fa perdere o guadagnare al tuo locale? Un buon fornitore non porta solo merce: porta fluidità. Se il team deve continuamente compensare disservizi, stai pagando quel prezzo con ore uomo e stress operativo. O come Opportunità commerciale. Questo fornitore ti aiuta a lavorare meglio? Ti consente di pianificare? Ti dà margini di adattamento? Ti sostiene quando serve? Oppure ti vende e basta? Quando cominci a leggere la fornitura con queste cinque lenti, cambia anche il modo in cui negozi. Perché smetti di chiedere solo “quanto mi fai?” e inizi a chiedere “come lavoriamo meglio insieme?”.

Molti ristoratori purtroppo si rendono conto degli errori fatti negli ordini solo al momento di tirare i conti Molti ristoratori purtroppo si rendono conto degli errori fatti negli ordini solo al momento di tirare i conti

Ti lascio alcune delle domande consigliate: Possiamo costruire consegne più frequenti ma più leggere? Possiamo differenziare le condizioni tra prodotti ad alta rotazione e prodotti lenti? Cosa succede in caso di urgenza? Qual è il livello reale di continuità su questo articolo? Possiamo ragionare su una stabilità di prezzo per un periodo definito? Che margine di flessibilità c’è sui tempi di pagamento? Come vengono gestiti errori, sostituzioni, resi e non conformità? La regina delle domande: questo fornitore mi aiuta davvero a lavorare meglio? Immagina due fornitori di vino della casa. Il primo ti offre un prezzo più basso, ma chiede quantitativi importanti, consegna una sola volta a settimana e ha poca elasticità sulle urgenze. Il secondo costa qualcosa in più, ma consegna con maggiore frequenza, ha una qualità più stabile, ti consente ordini meglio calibrati e ti evita di immobilizzare troppo stock. Sulla carta il primo sembra più conveniente. Nella realtà, il secondo potrebbe costarti meno. Perché? Perché ti fa girare meglio il magazzino. Ti evita eccessi di scorta. Ti espone meno a errori di previsione. Ti dà più respiro nella gestione. Ti riduce il rischio di prendere decisioni difensive. In una parola: ti aiuta a lavorare. Ed è questa la domanda che spesso manca: questo fornitore mi aiuta davvero a lavorare meglio? La vera convenienza non si legge nel listino Nella ristorazione, il costo vero raramente coincide con il prezzo che vedi per primo. Per questo scegliere un fornitore guardando solo il listino è una semplificazione pericolosa e una scorciatoia ingannevole. Ti fa credere di proteggere il margine, mentre a volte stai solo spostando il problema altrove: nella cassa, nel magazzino, nel tempo del team, nella qualità del servizio. La convenienza vera è un’altra cosa.

La trattativa matura non cerca soltanto lo sconto. Cerca equilibrio La trattativa matura non cerca soltanto lo sconto. Cerca equilibrio