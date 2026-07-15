L’impasto rappresenta il cuore pulsante della pizza napoletana, il momento in cui gli ingredienti si trasformano attraverso l’arte e la tecnica. L’impasto a mano è la tecnica che lega indissolubilmente il pizzaiolo al suo prodotto finale. Lavorarlo manualmente significa avere una percezione tattile immediata della consistenza, dell’elasticità e della temperatura della massa. È il pizzaiolo, con la forza delle proprie braccia, a gestire la formazione della maglia glutinica.