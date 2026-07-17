Il lavoro nella ristorazione italiana continua a offrire retribuzioni mediamente stabili, ma con differenze significative tra le diverse figure professionali. A fotografare il settore è il nuovo Bollettino dell'Osservatorio Restworld sulla Ristorazione, elaborato sulla base di 6.108 offerte di lavoro pubblicate fino a giugno 2026. Secondo l'analisi, la retribuzione media si attesta a 1.700 euro netti equivalenti al mese. Il dato è accompagnato da altri elementi che descrivono l'evoluzione del mercato: il 40% delle offerte full time supera i 30mila euro di retribuzione annua lorda, mentre il 98% delle posizioni propone compensi superiori ai 1.300 euro netti mensili equivalenti. Numeri che confermano un settore in trasformazione, dove la ricerca di personale continua a spingere le aziende verso offerte economiche più strutturate e condizioni di lavoro più competitive.

Il salario medio nella ristorazione è fermo a 1.700 euro netti mensili

I responsabili di cucina guidano la classifica delle retribuzioni

Le differenze salariali emergono soprattutto osservando le singole professionalità. Al vertice si collocano i responsabili di cucina, che raggiungono una media di 2.423 euro netti al mese, corrispondenti a una retribuzione annua lorda stimata di circa 40.600 euro. Seguono i sous chef, con una media di 2.250 euro, i cuochi capo partita, che sfiorano i 2mila euro mensili, i responsabili di sala e i cuochi unici, entrambi poco sotto questa soglia. Anche le figure specializzate continuano a mantenere livelli retributivi superiori alla media. Chef de rang, pizzaioli e bartender superano infatti stabilmente i 1.700 euro netti equivalenti al mese, confermando come esperienza e competenze rappresentino oggi uno degli elementi principali nella determinazione dello stipendio.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Gli stipendi nella ristorazione ruolo per ruolo Ruolo Retribuzione media netta equivalente/mese Ral stimata Responsabile di cucina 2.423 € 40.600 € Sous chef 2.250 € 37.700 € Cuoco capo partita 1.998 € 33.300 € Responsabile di sala 1.978 € n.d. Cuoco unico 1.975 € n.d. Chef de rang Oltre 1.700 € n.d. Pizzaiolo Oltre 1.700 € n.d. Bartender Oltre 1.700 € n.d. Cameriere 1.572 € n.d. Aiuto cuoco 1.552 € n.d. Addetto cucina 1.484 € n.d. Banconista bar 1.467 € n.d.

Camerieri e addetti cucina restano le figure meno retribuite

All'estremo opposto della graduatoria si trovano invece le figure d'ingresso o con minori responsabilità organizzative. I banconisti bar registrano la retribuzione media più contenuta, con 1.467 euro netti al mese, seguiti dagli addetti cucina con 1.484 euro, dagli aiuto cuochi con 1.552 euro e dai camerieri, che si attestano a 1.572 euro. Il divario tra il ruolo più remunerato e quello meno pagato supera così i 950 euro mensili, una differenza che, secondo gli analisti di Restworld, evidenzia come il livello di responsabilità e la specializzazione incidano maggiormente rispetto alla semplice collocazione geografica.

I camerieri sono tra le figure meno retribuite

Trentino-Alto Adige in testa, Campania in coda

Anche il territorio continua a influenzare le retribuzioni, sebbene in misura meno marcata rispetto alla qualifica professionale. Il Trentino-Alto Adige registra la media più elevata, con circa 1.950 euro netti al mese, davanti a Sardegna e Veneto. All'opposto della graduatoria si colloca la Campania, dove la retribuzione media si attesta intorno ai 1.500 euro. Le differenze territoriali restano quindi presenti, ma risultano inferiori rispetto a quelle determinate dal ruolo ricoperto all'interno della brigata o della sala.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Stipendi nella ristorazione: il quadro complessivo Indicatore Valore Retribuzione media nella ristorazione 1.700 € netti/mese Offerte full time con Ral superiore a 30.000 € 40% Offerte con retribuzione superiore a 1.300 € netti/mese 98% Differenza tra il ruolo più pagato e quello meno pagato 956 € netti/mese (2.423 € vs 1.467 €) Regione con retribuzione media più alta Trentino-Alto Adige: 1.950 € netti/mese Regione con retribuzione media più bassa Campania: 1.500 € netti/mese

Contratti più stabili e benefit sempre più diffusi