I recenti Mondiali di calcio 2026 si sono chiusi con due verdetti speculari. Nella finalissima del MetLife Stadium a East Rutherford, nel New Jersey (Stati Uniti), la Spagna ha conquistato la Coppa del Mondo superando l'Argentina per 1-0 grazie a un ricamo geometrico e collettivo finalizzato da Ferrán Torres nei tempi supplementari. Poche ore prima, nella finale per il terzo posto a Miami, l’Inghilterra agguantava il bronzo travolgendo la Francia per 6-4, trascinata dalla straripante anarchia tecnica e dalla tripletta di Bukayo Saka. Due risultati, due filosofie opposte. Da una parte lo "spartito" collettivo, dall'altra l'episodio deciso dal fuoriclasse.

Chi sono i protagonisti: Adani vs Allegri

Per comprendere questa frattura culturale bisogna guardare ai due volti che l'hanno codificata nel gergo calcistico moderno. Da un lato Daniele Adani, ex difensore, oggi opinionista e comunicatore televisivo di enorme impatto, paladino del calcio associativo, del possesso palla e della bellezza estetica intesa come unica via per il successo (il "giochismo"). Dall'altro Massimiliano Allegri, uno degli allenatori più vincenti della storia recente della Juventus, teorico del "risultatismo" e del pragmatismo puro, secondo cui il calcio è una materia semplice dove la tattica deve solo dare equilibrio, lasciando che siano i campioni a risolvere le partite con la loro intuizione.

Daniele Adani e Massimiliano Allegri, due modi diversi di intendere il calcio

La profezia di Oronzo Canà: tra 5-5-5 e il genio di Aristoteles

Questa storica spaccatura tra la rigidità della teoria e l'improvvisazione del singolo non è una novità, e il cinema italiano l'aveva profetizzata quarant'anni fa. Nel cult L’allenatore nel pallone (1984), Lino Banfi dipinge la figura di Oronzo Canà e la sua strampalata "Bizona" basata sul modulo 5-5-5. Una satira spietata dei tecnici ossessionati dalla geometria astratta, incapaci di leggere la realtà. La salvezza della Longobarda, infatti, non arriverà dai numeri di Canà, ma dal talento purissimo del brasiliano Aristoteles. La commedia mise a nudo la grande verità del calcio: la tattica organizza, ma sono i campioni a spaccare le partite.

Lino Banfi nella celebre scena de L'Allenatore nel Pallone, dove nei panni di mister Oronzo Canà spiega la "Bizona" ai suoi calciatori

Le due scuole di pensiero: Sacchi contro Bianchi

Nel calcio italiano questo dualismo affonda le radici in una contrapposizione storica. Gli Adaniani si legano al modello di Arrigo Sacchi. Il suo Milan degli anni '80 impose la zona pura, la squadra corta in 30 metri e il pressing ultra-offensivo. Il collettivo contava più dei singoli. Gli Allegriani riprendono invece il pragmatismo di Ottavio Bianchi, il tecnico del primo scudetto del Napoli. Bianchi costruì una cattedrale difensiva solida, un blocco basso e ordinato, concedendo poi totale anarchia e libertà offensiva a Diego Armando Maradona. Vincere, anche di misura, gestendo i momenti della partita.

Strategie e Opportunità per Horeca e OSA

Questo scontro filosofico non abita solo negli stadi, ma è la chiave di volta per capire le strategie nel settore Horeca e degli Operatori del Settore Alimentare (Osa). Come si declinano queste visioni e cosa succede se scegliamo una terza via ibrida?

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Untitled Filosofia Applicata Strategia Operativa nell'Horeca e OSA Opportunità di Mercato Pronostico e Sviluppo Futuro Teoria Adaniana (Linea Sacchi) Cucina di Sistema: Digitalizzazione totale ricette al grammo processi automatizzati (sottovuoto abbattimento) focus cieco sulla Brand Identity. Scalabilità del business facilità di franchising controllo maniacale del Food Cost indipendenza dal singolo Chef. Destinata a dominare nelle catene d'eccellenza e nei format destinati all'internazionalizzazione. Teoria Allegriana (Linea Bianchi) Cucina di Mercato: Menu dinamico basato sulla spesa del mattino valorizzazione della materia prima pura centralità del fuoriclasse (Chef istrionico o Maître empatico). Straordinaria flessibilità finanziaria forte fidelizzazione del cliente locale capacità di assorbire i picchi inflazionistici dei fornitori. Resterà il pilastro della ristorazione tradizionale d'autore protetta dal valore insostituibile del fattore umano. Gioco Misto (Approccio Ibrido) Ingegnerizzazione Flessibile: Struttura dei costi e processi base rigidamente standardizzati ma con ampi spazi di personalizzazione e fuori menu estemporanei per assecondare il cliente. Massima efficienza gestionale combinata con l'effetto sorpresa; riduzione degli sprechi senza perdere l'anima artigianale. Il modello vincente del futuro. Sopravviveranno i locali capaci di pensare come scienziati in cucina e agire come osti accoglienti in sala.

La sintesi perfetta: La Cucina Italiana, il modello Porter e l'Unesco

In conclusione, questa dicotomia non deve spaventare. Se guardiamo oltre i confini del rettangolo verde, notiamo che la stessa Cucina Italiana - recentemente iscritta nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità Unesco - volge già da tempo e con enorme successo verso questo sistema misto nel mondo. Il riconoscimento globale non premia una singola ricetta rigida (l'estremismo adaniano) né la pura anarchia estemporanea, ma celebra proprio un modello di ecosistema complesso, ramificato e identitario. Richiamando i concetti economici del Modello di Michael Porter (economista statunitense e docente della Harvard Business School) il vantaggio competitivo delle nostre imprese del settore agroalimentare e della ristorazione si gioca lungo una duplice direttrice.

Pur prestando sempre attenzione a parametri oggettivi, prettamente economici, la cucina non può prescindere da talento e creatività degli chef

Da un lato, abbiamo bisogno della leadership di costo e dell'efficienza nella catena del valore (l'ingegnerizzazione dei processi tipica degli adaniani). Dall'altro, è indispensabile puntare sulla differenziazione assoluta guidata dal capitale umano e dalla qualità della materia prima (la centralità del talento individuale cara agli allegriani). La cucina italiana nel mondo vince e si posiziona come leader globale proprio perché è "mista": applica il rigore e la codifica nei laboratori di produzione degli OSA (Operatori del settore alimentare) e dei grandi marchi Horeca, ma lascia che l'estro, l'ospitalità e la genialità del singolo splendano al momento del servizio in sala.

Il pronostico: quale futuro per la Nazionale Italiana?

Mentre il mondo si divide tra queste due filosofie, la nostra Nazionale assiste al dibattito cercando ancora una propria via d'uscita. Il futuro dell'Italia sui campi da calcio dipenderà dalla capacità di superare gli estremismi. La via della rinascita azzurra non passerà dall'imitazione dogmatica del palleggio spagnolo (un "giochismo" sterile senza i giocatori adatti), né dal ritorno a un catenaccio passivo ormai superato dall'intensità atletica moderna. Il successo della Nazionale del futuro si giocherà proprio sull'applicazione di questa formula ibrida: l'organizzazione tattica difensiva tipica della nostra tradizione (il modello Bianchi) unita al coraggio di strutturare un pressing moderno e, soprattutto, alla pazienza di far crescere e liberare il talento individuale dei nostri giovani, senza ingabbiarli troppo presto nei moduli. Solo un pragmatismo illuminato - lo stesso che ha reso immortale la nostra cultura gastronomica - potrà riportare l'Italia sul tetto del mondo.

La cucina italiana deve basarsi su un pragmatismo illuminato, con una forse presenza della tradizione che lascia però anche libertà creativa agli chef