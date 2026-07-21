In un settore che richiede competenze sempre più specialistiche e personale pronto a entrare subito in brigata, la formazione rappresenta uno dei temi centrali per il futuro della ristorazione. Accanto agli istituti alberghieri, negli ultimi anni si sono affermati percorsi di alta specializzazione pensati per trasformare le conoscenze di base in competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Tra queste realtà c'è IFSE (Italian Food Style Education), Accademia di Alta Cucina e Pasticceria che da quasi vent'anni lavora a stretto contatto con imprese, chef e istituzioni. A raccontarne il modello è Gabriele Trovato, direttore operativo e responsabile della didattica.

Gabriele Trovato, direttore operativo e responsabile della didattica di Ifse Gabriele Trovato, direttore operativo e responsabile della didattica di Ifse

Dopo le esperienze maturate in ristoranti e hotel di alto livello, è entrato in Accademia dove, nel corso degli anni, ha seguito l'intero percorso formativo e organizzativo dell'istituto: dalla gestione del ristorante didattico alla docenza, dal coordinamento dei corsi fino all'attuale ruolo. Un'esperienza trasversale che gli consente oggi di conoscere da vicino ogni fase della formazione. Con lui abbiamo parlato di come l'alta formazione sia diventata una risposta sempre più concreta alle esigenze di un settore che ricerca professionisti preparati, immediatamente operativi e consapevoli delle responsabilità che comporta lavorare nell'alta ristorazione.

IFSE, come funziona un'Accademia di alta formazione per la ristorazione

Con Ifse si è creata un'Accademia in cui la qualità della formazione e il valore umano sono inseparabili Con Ifse si è creata un'Accademia in cui la qualità della formazione e il valore umano sono inseparabili

IFSE non è un istituto alberghiero, ma è un'Accademia di alta formazione. Cosa significa? «Essere un'Accademia di alta formazione significa accompagnare gli studenti in un percorso di specializzazione post diploma, preparandoli ad affrontare con competenza il mondo del lavoro. Il nostro obiettivo non è sostituire il percorso scolastico, ma completarlo, trasformando le conoscenze di base in competenze professionali. IFSE nasce nel 2006 da un progetto condiviso tra mio padre, Raffaele Trovato, e l'architetto Piero Boffa, con l'obiettivo di creare un'Accademia in cui la qualità della formazione e il valore umano fossero inseparabili».

«I nostri percorsi formativi - continua Trovato - partono dalle basi, quindi non è necessario arrivare con competenze specifiche. La nostra didattica è pensata per accompagnare ogni allievo in un processo di crescita progressiva, grazie a docenti altamente qualificati in grado di trasmettere tutte le tecniche e le conoscenze necessarie. Oltre il 90% del percorso si svolge in cucina e nei laboratori, lavorando su postazioni professionali con attrezzature di ultima generazione e materie prime di altissima qualità, sviluppando quell'etica del lavoro e quella mentalità che il nostro settore richiede ogni giorno».

Il dialogo tra IFSE, scuole e imprese per formare i professionisti del futuro

Che rapporto avete con gli istituti alberghieri italiani? «Di grande collaborazione. I nostri percorsi rappresentano una naturale specializzazione dopo il diploma e, proprio per questo, il dialogo con gli istituti alberghieri è per noi fondamentale. L'accreditamento IRSEF ci consente di collaborare con le scuole attraverso attività di orientamento, masterclass e percorsi di aggiornamento rivolti anche ai docenti. Crediamo che la qualità della formazione cresca quando scuole, alta formazione e mondo del lavoro dialogano tra loro. Per questo incontriamo ogni anno centinaia di studenti, ascoltiamo le loro aspirazioni e li aiutiamo a capire quale possa essere il percorso più adatto alla loro crescita. Perché ciò che fa davvero la differenza non è il punto di partenza, ma la voglia di imparare».

Ifse ospita ogni anno centinaia di studenti, ascoltando le loro aspirazioni e aiutandoli a capire quale possa essere il percorso più adatto alla loro crescita Ifse ospita ogni anno centinaia di studenti, ascoltando le loro aspirazioni e aiutandoli a capire quale possa essere il percorso più adatto alla loro crescita