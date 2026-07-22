50 Top Pizza Italia 2026 ha incoronato Confine, la pizzeria di Milano creata tre anni fa da Francesco Capece e Mario Ventura. Sul podio, ex aequo, I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Sul terzo gradino Palazzo Petrucci Pizzeria, a Napoli, con il pizzaiolo Davide Ruotolo. La cerimonia di premiazione, che ha visto eleggere le 100 top pizzerie nazionali, si è svolta al Teatro Manzoni di Milano. La serata è stata condotta da Federico Quaranta. Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio (Vr), seguita da 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli. Sesto posto per Avenida Calò di Francesco Calò, a Roma, mentre in settima posizione siamo di nuovo nel capoluogo lombardo Milano con Dry Milano, guidata da Lorenzo Sirabella. L'ottavo posto ha visto Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta, mentre al nono si è classificato Sasà Martucci, ancora a Caserta. Ha chiuso la top ten Bob Alchimia a Spicchi di Roberto Davanzo e Anna Rotella, a Montepaone Lido (Cz).

Francesco Capece e Mario Ventura vincitori con Confine di 50 Top Pizza Italia 2026

Passione e fare squadra il comun denominatore

«Oggi terminiamo un lunghissimo viaggio - hanno dichiarato i tre curatori della guida Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - Nei prossimi mesi festeggeremo a Milano la decima edizione della guida con un importante convegno e con la pubblicazione di un ponderoso volume che celebra tutti i protagonisti entrati in classifica in questo decennio in cui abbiamo raccontato un ricambio generazionale». Amore, passione, dedizione e fare squadra: questo il sentore comune dei primi dieci maestri pizzaioli. «Questo traguardo rappresenta il coronamento di un sogno nato da un'amicizia e dalla condivisione di una visione - hanno sottolineato i vincitori Francesco Capece e Mario Ventura - Sappiamo che un primo posto non è un punto di arrivo, ma una responsabilità. Continueremo a studiare, a sperimentare e a migliorarci con la stessa umiltà e la stessa fame del primo giorno. Questo premio appartiene prima di tutto alle persone che ogni giorno lavorano con noi: una squadra che condivide sacrificio, responsabilità e la volontà di migliorarsi continuamente».

Campania e Napoli sempre in auge

Federico Quaranta, Luciano Pignataro, Barbara Guerra, Albert Sapere

La guida 50 Top Pizza Italia è il frutto del lavoro annuale degli ispettori che collaborano a questo progetto e che hanno esaminato pizzerie dislocate in tutto il Paese, rispettando sempre la forma dell’anonimato. A essere giudicate, le attenzioni, nel loro insieme, riposte nei confronti del cliente, a partire dalla qualità dei prodotti. La guida 50 Top Pizza Italia 2026 comprende 472 locali. La Campania si conferma la regione più rappresentata con 103 pizzerie, seguita dal Lazio con 39 pizzerie e dalla Puglia, con 38. Tra le città, la più rappresentata è Napoli, con 31 pizzerie, seguita da Roma con 27 e Milano con 18. Le prime 30 pizzerie della classifica 50 Top Pizza Italia 2026 accedono di diritto a 50 Top Pizza World 2026, la graduatoria delle 100 Migliori Pizzerie del Mondo che sarà celebrata al Teatro Mercadante di Napoli il prossimo 15 settembre.

I premi speciali

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i premi speciali dell'edizione 2026: • Pizzaiolo dell’Anno 2026 - Ferrarelle Award: Francesco Calò di Avenida Calò, Roma; • Giovane dell’Anno 2026 - Ferrarelle Award: Emanuele Muhaxhiri di Fra Teglia e Tonda, Velletri; • Pizza dell’Anno 2026 - Latteria Sorrentina Award: "Assoluto di Melanzane" di Seu Pizza Illuminati, Roma; • Migliore Proposta di Pasta 2026 - Pastificio Di Martino Award: Modus, Milano; • Migliore Carta dei Cocktail 2026 - Sei Bellissimi Award: Dry Milano, premiata per il secondo anno consecutivo; • Made in Italy 2026 - Salumi Coati Award: Saccharum, Altavilla Milicia; • Performance dell’Anno 2026 - Robo Award: Palazzo Petrucci Pizzeria, Napoli; • Novità dell’Anno 2026 - Solania Award: Glory POP, Milano; • One to Watch 2026 - Award: Futura, Milano; • Migliore Carta dei Dessert 2026 - Latteria San Salvatore Award: BOB Alchimia a Spicchi, Montepaone Lido; • Valorizzazione dell’Olio 2026 - Zucchi Professional Award: Salvo, Napoli; • Best Customer Satisfaction 2026 - Fedegroup Award: La Fenice, Pistoia;

Il riconoscimento Forno Verde 2026 - Goeldlin, dedicato alle pizzerie maggiormente impegnate nella sostenibilità ambientale, è stato assegnato a sei locali: Cambia-Menti a Caserta; Gigi Pipa ad Este; L'Ammaccata a Casal Velino; Le Grotticelle a Caggiano; Modus a Milano; Sasà Martucci a Caserta.

Le top per regione e la super classifica

Il Teatro Manzoni di Milano in festa al termine della manifestazione

Top Pizzeria in Lombardia 2026 - Confine - Milano, Lombardia Top Pizzeria in Campania 2026 - I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Campania Top Pizzeria in Lazio 2026 - Seu Pizza Illuminati - Roma, Lazio Top Pizzeria in Veneto 2026 - I Tigli - San Bonifacio (VR), Veneto Top Pizzeria in Calabria 2026 - BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido (CZ), Calabria Top Pizzeria in Piemonte 2026 - Sestogusto - Torino, Piemonte Top Pizzeria in Toscana 2026 - La Fenice - Pistoia, Toscana Top Pizzeria in Emilia-Romagna 2026 - 'O Fiore Mio - Faenza (RA), Emilia-Romagna Top Pizzeria in Sicilia 2026 - Saccharum - Altavilla Milicia (PA), Sicilia Top Pizzeria in Abruzzo 2026 - Giangi - Arielli (CH), Abruzzo Top Pizzeria in Trentino-Alto Adige 2026 - Acquaefarina - Trento, Trentino-Alto Adige Top Pizzeria in Sardegna 2026 - Re | Mi - Sassari, Sardegna Top Pizzeria in Puglia 2026 - Luppolo&Farina - Latiano (BR), Puglia Top Pizzeria in Molise 2026 - Bas - Pesche (IS), Molise Top Pizzeria in Liguria 2026 - Officine del Cibo - Sarzana (SP), Liguria Top Pizzeria in Basilicata 2026 - Glamour - Antonello Scatorchia - Rionero In Vulture (PZ), Basilicata Top Pizzeria in Umbria 2026 - Claudio Alvicolo - Orvieto (TR), Umbria Top Pizzeria in Valle D'Aosta 2026 - iSaulle - Quart (AO), Valle D'Aosta

50 Top Pizza Italia 2026 – La Top 100

1 Confine - Milano, Lombardia 2 I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Campania 2 Seu Pizza Illuminati - Roma, Lazio 3 Palazzo Petrucci Pizzeria - Napoli, Campania 4 I Tigli - San Bonifacio (VR), Veneto 5 50 Kalò - Napoli, Campania 6 Avenida Calò - Roma, Lazio 7 Dry Milano - Milano, Lombardia 8 Cambia-Menti - Caserta, Campania 9 Sasà Martucci - Caserta, Campania 10 BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido (CZ), Calabria 11 La Cascina dei Sapori - Rezzato (BS), Lombardia 12 La Notizia - Napoli, Campania 13 Sestogusto - Torino, Piemonte 14 Clementina - Fiumicino (RM), Lazio 15 La Bolla - Caserta, Campania 16 Giuseppe Bove - Montesarchio (BN), Campania 17 180 GRAMMI - Roma, Lazio 18 La Fenice - Pistoia, Toscana 19 Modus - Milano, Lombardia 20 I Vesuviani - Casoria (NA), Campania 21 Da Lioniello - Succivo (CE), Campania 22 Apogeo - Pietrasanta (LU), Toscana 23 Bro. - Napoli, Campania 24 Salvo - Napoli, Campania 25 'O Fiore Mio - Faenza (RA), Emilia-Romagna 26 Raf Bonetta - Napoli, Campania 27 Saccharum - Altavilla Milicia (PA), Sicilia 28 Giotto - Firenze, Toscana 29 Gigi Pipa - Este (PD), Veneto 30 Giangi - Arielli (CH), Abruzzo 31 Pepe in Grani - Caiazzo (CE), Campania 32 Acquaefarina - Trento, Trentino-Alto Adige 33 'O Scugnizzo - Arezzo, Toscana 34 Le Grotticelle - Caggiano (SA), Campania 35 I Fontana - Somma Vesuviana (NA), Campania 36 Lisola - Forio (NA), Campania 37 I Borboni - Pontecagnano Faiano (SA), Campania 38 Re | Mi - Sassari, Sardegna 39 La Gatta Mangiona - Roma, Lazio 40 La Contrada - Aversa (CE), Campania 41 L'Orso - Messina, Sicilia 42 Luca! - Frosinone, Lazio 43 Grigoris - Mestre (VE), Veneto 44 Giovanni Santarpia - Firenze, Toscana 45 TAC - Thin and Crunchy - Roma, Lazio 46 Il Vecchio e il Mare - Firenze, Toscana 47 Pizza & Bolle - Roma, Lazio 48 La Piedigrotta - Varese, Lombardia 49 L'Ammaccata - Casal Velino (SA), Campania 50 Archestrato di Gela - Palermo, Sicilia 51 Framento - Cagliari, Sardegna 52 Ezio - Alano di Piave (BL), Veneto 53 AMMODO - Palermo, Sicilia 54 Premiata Fabbrica Pizza - Bassano del Grappa (VI), Veneto 55 Don Antonio 1970 - Salerno, Campania 56 Inedito - Brescia, Lombardia 57 Futura - Milano, Lombardia 58 Màdia - Salerno, Campania 59 Glory POP - Milano, Lombardia 60 La Sorgente - Guardiagrele (CH), Abruzzo 61 Fuoritempo - Canale (CN), Piemonte 62 Carlo Sammarco Pizzeria - Aversa (CE), Campania 63 Luppolo&Farina - Latiano (BR), Puglia 64 Sa Scolla - Cagliari, Sardegna 65 Fermenta - Chieti, Abruzzo 66 Bas - Pesche (IS), Molise 67 I Caporale - Casalnuovo di Napoli (NA), Campania 68 Pizzeria Gorizia 1916 - Napoli, Campania 69 Pizzarè - Rizziconi (RC), Calabria 70 Officine del Cibo - Sarzana (SP), Liguria 71 Passaparola BottegaContemporanea - Vinovo (TO), Piemonte 72 Casa Biga - Milano, Lombardia 73 PizzAut - Monza, Lombardia 74 Glamour - Antonello Scatorchia - Rionero In Vulture (PZ), Basilicata 75 PiGreco - Volla (NA), Campania 76 Fiore di Latte - Baveno (VB), Piemonte 77 Pedrocchino - Campodoro (PD), Veneto 78 Carmnella - Napoli, Campania 79 Tavolo Riservato - Napoli, Campania 80 Vadolì - Acri (CS), Calabria 81 Sileo - Nucetto (CN), Piemonte 82 Sazi e Sani - Catania, Sicilia 83 Claudio Alvicolo - Orvieto (TR), Umbria 84 iSaulle - Quart (AO), Valle D'Aosta 85 Alterego Pizza Boutique - Andria (BT), Puglia 86 Kilo - Imperia, Liguria 87 CUORE - Luca Brancati - Marano Vicentino (VI), Veneto 88 Pizzeria della Passeggiata - Priverno (LT), Lazio 89 Gigi Vera Pizza - Lecce, Puglia 90 Edrì - Rende (CS), Calabria 91 D'Orazio - San Giovanni Rotondo (FG), Puglia 92 Daniele Baglieri - Rione Mulino - Modica (RG), Sicilia 93 Basilicò - Messina, Sicilia 94 Nascostoposto - Terni, Umbria 95 L'Aforisma - Torino, Piemonte 96 LUCUS - Atella (PZ), Basilicata 97 Maturazioni - San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania 98 Sitári - Agrigento, Sicilia 99 Zio Mo’ - Legnago (VR), Veneto 100 Acqua & Farina - Rosario Giannattasio - Vicenza, Veneto