AI VERTICI
50 Top Pizza: Confine di Milano è la migliore pizzeria d'Italia 2026
La pizzeria di Milano, guidata da Francesco Capece e Mario Ventura, sul gradino più alto del podio della guida. Sul podio, ex aequo al secondo posto, I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e Seu Pizza Illuminati di Roma. Le prime 30 pizzerie classificate accederanno di diritto alla finale mondiale di 50 Top Pizza World, in programma a Napoli il prossimo settembre
50 Top Pizza Italia 2026 ha incoronato Confine, la pizzeria di Milano creata tre anni fa da Francesco Capece e Mario Ventura. Sul podio, ex aequo, I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Sul terzo gradino Palazzo Petrucci Pizzeria, a Napoli, con il pizzaiolo Davide Ruotolo. La cerimonia di premiazione, che ha visto eleggere le 100 top pizzerie nazionali, si è svolta al Teatro Manzoni di Milano. La serata è stata condotta da Federico Quaranta. Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio (Vr), seguita da 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli. Sesto posto per Avenida Calò di Francesco Calò, a Roma, mentre in settima posizione siamo di nuovo nel capoluogo lombardo Milano con Dry Milano, guidata da Lorenzo Sirabella. L'ottavo posto ha visto Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta, mentre al nono si è classificato Sasà Martucci, ancora a Caserta. Ha chiuso la top ten Bob Alchimia a Spicchi di Roberto Davanzo e Anna Rotella, a Montepaone Lido (Cz).
Passione e fare squadra il comun denominatore
«Oggi terminiamo un lunghissimo viaggio - hanno dichiarato i tre curatori della guida Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - Nei prossimi mesi festeggeremo a Milano la decima edizione della guida con un importante convegno e con la pubblicazione di un ponderoso volume che celebra tutti i protagonisti entrati in classifica in questo decennio in cui abbiamo raccontato un ricambio generazionale». Amore, passione, dedizione e fare squadra: questo il sentore comune dei primi dieci maestri pizzaioli. «Questo traguardo rappresenta il coronamento di un sogno nato da un'amicizia e dalla condivisione di una visione - hanno sottolineato i vincitori Francesco Capece e Mario Ventura - Sappiamo che un primo posto non è un punto di arrivo, ma una responsabilità. Continueremo a studiare, a sperimentare e a migliorarci con la stessa umiltà e la stessa fame del primo giorno. Questo premio appartiene prima di tutto alle persone che ogni giorno lavorano con noi: una squadra che condivide sacrificio, responsabilità e la volontà di migliorarsi continuamente».
Campania e Napoli sempre in auge
La guida 50 Top Pizza Italia è il frutto del lavoro annuale degli ispettori che collaborano a questo progetto e che hanno esaminato pizzerie dislocate in tutto il Paese, rispettando sempre la forma dell’anonimato. A essere giudicate, le attenzioni, nel loro insieme, riposte nei confronti del cliente, a partire dalla qualità dei prodotti. La guida 50 Top Pizza Italia 2026 comprende 472 locali. La Campania si conferma la regione più rappresentata con 103 pizzerie, seguita dal Lazio con 39 pizzerie e dalla Puglia, con 38. Tra le città, la più rappresentata è Napoli, con 31 pizzerie, seguita da Roma con 27 e Milano con 18. Le prime 30 pizzerie della classifica 50 Top Pizza Italia 2026 accedono di diritto a 50 Top Pizza World 2026, la graduatoria delle 100 Migliori Pizzerie del Mondo che sarà celebrata al Teatro Mercadante di Napoli il prossimo 15 settembre.
I premi speciali
Nel corso della serata sono stati assegnati anche i premi speciali dell'edizione 2026:
• Pizzaiolo dell’Anno 2026 - Ferrarelle Award: Francesco Calò di Avenida Calò, Roma;
• Giovane dell’Anno 2026 - Ferrarelle Award: Emanuele Muhaxhiri di Fra Teglia e Tonda, Velletri;
• Pizza dell’Anno 2026 - Latteria Sorrentina Award: "Assoluto di Melanzane" di Seu Pizza Illuminati, Roma;
• Migliore Proposta di Pasta 2026 - Pastificio Di Martino Award: Modus, Milano;
• Migliore Carta dei Cocktail 2026 - Sei Bellissimi Award: Dry Milano, premiata per il secondo anno consecutivo;
• Made in Italy 2026 - Salumi Coati Award: Saccharum, Altavilla Milicia;
• Performance dell’Anno 2026 - Robo Award: Palazzo Petrucci Pizzeria, Napoli;
• Novità dell’Anno 2026 - Solania Award: Glory POP, Milano;
• One to Watch 2026 - Award: Futura, Milano;
• Migliore Carta dei Dessert 2026 - Latteria San Salvatore Award: BOB Alchimia a Spicchi, Montepaone Lido;
• Valorizzazione dell’Olio 2026 - Zucchi Professional Award: Salvo, Napoli;
• Best Customer Satisfaction 2026 - Fedegroup Award: La Fenice, Pistoia;
Il riconoscimento Forno Verde 2026 - Goeldlin, dedicato alle pizzerie maggiormente impegnate nella sostenibilità ambientale, è stato assegnato a sei locali: Cambia-Menti a Caserta; Gigi Pipa ad Este; L'Ammaccata a Casal Velino; Le Grotticelle a Caggiano; Modus a Milano; Sasà Martucci a Caserta.
Le top per regione e la super classifica
Top Pizzeria in Lombardia 2026 - Confine - Milano, Lombardia
Top Pizzeria in Campania 2026 - I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Campania
Top Pizzeria in Lazio 2026 - Seu Pizza Illuminati - Roma, Lazio
Top Pizzeria in Veneto 2026 - I Tigli - San Bonifacio (VR), Veneto
Top Pizzeria in Calabria 2026 - BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido (CZ), Calabria
Top Pizzeria in Piemonte 2026 - Sestogusto - Torino, Piemonte
Top Pizzeria in Toscana 2026 - La Fenice - Pistoia, Toscana
Top Pizzeria in Emilia-Romagna 2026 - 'O Fiore Mio - Faenza (RA), Emilia-Romagna
Top Pizzeria in Sicilia 2026 - Saccharum - Altavilla Milicia (PA), Sicilia
Top Pizzeria in Abruzzo 2026 - Giangi - Arielli (CH), Abruzzo
Top Pizzeria in Trentino-Alto Adige 2026 - Acquaefarina - Trento, Trentino-Alto Adige
Top Pizzeria in Sardegna 2026 - Re | Mi - Sassari, Sardegna
Top Pizzeria in Puglia 2026 - Luppolo&Farina - Latiano (BR), Puglia
Top Pizzeria in Molise 2026 - Bas - Pesche (IS), Molise
Top Pizzeria in Liguria 2026 - Officine del Cibo - Sarzana (SP), Liguria
Top Pizzeria in Basilicata 2026 - Glamour - Antonello Scatorchia - Rionero In Vulture (PZ), Basilicata
Top Pizzeria in Umbria 2026 - Claudio Alvicolo - Orvieto (TR), Umbria
Top Pizzeria in Valle D'Aosta 2026 - iSaulle - Quart (AO), Valle D'Aosta
50 Top Pizza Italia 2026 – La Top 100
1 Confine - Milano, Lombardia
2 I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Campania
2 Seu Pizza Illuminati - Roma, Lazio
3 Palazzo Petrucci Pizzeria - Napoli, Campania
4 I Tigli - San Bonifacio (VR), Veneto
5 50 Kalò - Napoli, Campania
6 Avenida Calò - Roma, Lazio
7 Dry Milano - Milano, Lombardia
8 Cambia-Menti - Caserta, Campania
9 Sasà Martucci - Caserta, Campania
10 BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido (CZ), Calabria
11 La Cascina dei Sapori - Rezzato (BS), Lombardia
12 La Notizia - Napoli, Campania
13 Sestogusto - Torino, Piemonte
14 Clementina - Fiumicino (RM), Lazio
15 La Bolla - Caserta, Campania
16 Giuseppe Bove - Montesarchio (BN), Campania
17 180 GRAMMI - Roma, Lazio
18 La Fenice - Pistoia, Toscana
19 Modus - Milano, Lombardia
20 I Vesuviani - Casoria (NA), Campania
21 Da Lioniello - Succivo (CE), Campania
22 Apogeo - Pietrasanta (LU), Toscana
23 Bro. - Napoli, Campania
24 Salvo - Napoli, Campania
25 'O Fiore Mio - Faenza (RA), Emilia-Romagna
26 Raf Bonetta - Napoli, Campania
27 Saccharum - Altavilla Milicia (PA), Sicilia
28 Giotto - Firenze, Toscana
29 Gigi Pipa - Este (PD), Veneto
30 Giangi - Arielli (CH), Abruzzo
31 Pepe in Grani - Caiazzo (CE), Campania
32 Acquaefarina - Trento, Trentino-Alto Adige
33 'O Scugnizzo - Arezzo, Toscana
34 Le Grotticelle - Caggiano (SA), Campania
35 I Fontana - Somma Vesuviana (NA), Campania
36 Lisola - Forio (NA), Campania
37 I Borboni - Pontecagnano Faiano (SA), Campania
38 Re | Mi - Sassari, Sardegna
39 La Gatta Mangiona - Roma, Lazio
40 La Contrada - Aversa (CE), Campania
41 L'Orso - Messina, Sicilia
42 Luca! - Frosinone, Lazio
43 Grigoris - Mestre (VE), Veneto
44 Giovanni Santarpia - Firenze, Toscana
45 TAC - Thin and Crunchy - Roma, Lazio
46 Il Vecchio e il Mare - Firenze, Toscana
47 Pizza & Bolle - Roma, Lazio
48 La Piedigrotta - Varese, Lombardia
49 L'Ammaccata - Casal Velino (SA), Campania
50 Archestrato di Gela - Palermo, Sicilia
51 Framento - Cagliari, Sardegna
52 Ezio - Alano di Piave (BL), Veneto
53 AMMODO - Palermo, Sicilia
54 Premiata Fabbrica Pizza - Bassano del Grappa (VI), Veneto
55 Don Antonio 1970 - Salerno, Campania
56 Inedito - Brescia, Lombardia
57 Futura - Milano, Lombardia
58 Màdia - Salerno, Campania
59 Glory POP - Milano, Lombardia
60 La Sorgente - Guardiagrele (CH), Abruzzo
61 Fuoritempo - Canale (CN), Piemonte
62 Carlo Sammarco Pizzeria - Aversa (CE), Campania
63 Luppolo&Farina - Latiano (BR), Puglia
64 Sa Scolla - Cagliari, Sardegna
65 Fermenta - Chieti, Abruzzo
66 Bas - Pesche (IS), Molise
67 I Caporale - Casalnuovo di Napoli (NA), Campania
68 Pizzeria Gorizia 1916 - Napoli, Campania
69 Pizzarè - Rizziconi (RC), Calabria
70 Officine del Cibo - Sarzana (SP), Liguria
71 Passaparola BottegaContemporanea - Vinovo (TO), Piemonte
72 Casa Biga - Milano, Lombardia
73 PizzAut - Monza, Lombardia
74 Glamour - Antonello Scatorchia - Rionero In Vulture (PZ), Basilicata
75 PiGreco - Volla (NA), Campania
76 Fiore di Latte - Baveno (VB), Piemonte
77 Pedrocchino - Campodoro (PD), Veneto
78 Carmnella - Napoli, Campania
79 Tavolo Riservato - Napoli, Campania
80 Vadolì - Acri (CS), Calabria
81 Sileo - Nucetto (CN), Piemonte
82 Sazi e Sani - Catania, Sicilia
83 Claudio Alvicolo - Orvieto (TR), Umbria
84 iSaulle - Quart (AO), Valle D'Aosta
85 Alterego Pizza Boutique - Andria (BT), Puglia
86 Kilo - Imperia, Liguria
87 CUORE - Luca Brancati - Marano Vicentino (VI), Veneto
88 Pizzeria della Passeggiata - Priverno (LT), Lazio
89 Gigi Vera Pizza - Lecce, Puglia
90 Edrì - Rende (CS), Calabria
91 D'Orazio - San Giovanni Rotondo (FG), Puglia
92 Daniele Baglieri - Rione Mulino - Modica (RG), Sicilia
93 Basilicò - Messina, Sicilia
94 Nascostoposto - Terni, Umbria
95 L'Aforisma - Torino, Piemonte
96 LUCUS - Atella (PZ), Basilicata
97 Maturazioni - San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania
98 Sitári - Agrigento, Sicilia
99 Zio Mo’ - Legnago (VR), Veneto
100 Acqua & Farina - Rosario Giannattasio - Vicenza, Veneto
Partner di 50 Top Pizza Italia 2026 sono: Pastificio Di Martino, Ferrarelle, Latteria Sorrentina, Oleificio Zucchi, Solania, Salumificio F.lli Coati, Sei Bellissimi, Robo 1938, Latteria San Salvatore, Goeldlin, Fedegroup.