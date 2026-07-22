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50 Top Pizza Italia 2026 ha incoronato Confine, la pizzeria di Milano creata tre anni fa da Francesco Capece e Mario Ventura. Sul podio, ex aequo, I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Sul terzo gradino Palazzo Petrucci Pizzeria, a Napoli, con il pizzaiolo Davide Ruotolo. La cerimonia di premiazione, che ha visto eleggere le 100 top pizzerie nazionali, si è svolta al Teatro Manzoni di Milano. La serata è stata condotta da Federico Quaranta. Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio (Vr), seguita da 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli. Sesto posto per Avenida Calò di Francesco Calò, a Roma, mentre in settima posizione siamo di nuovo nel capoluogo lombardo Milano con Dry Milano, guidata da Lorenzo Sirabella. L'ottavo posto ha visto Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta, mentre al nono si è classificato Sasà Martucci, ancora a Caserta. Ha chiuso la top ten Bob Alchimia a Spicchi di Roberto Davanzo e Anna Rotella, a Montepaone Lido (Cz).

Francesco Capece e Mario Ventura vincitori con Confine di 50 Top Pizza Italia 2026
Francesco Capece e Mario Ventura vincitori con Confine di 50 Top Pizza Italia 2026

Passione e fare squadra il comun denominatore

«Oggi terminiamo un lunghissimo viaggio - hanno dichiarato i tre curatori della guida Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - Nei prossimi mesi festeggeremo a Milano la decima edizione della guida con un importante convegno e con la pubblicazione di un ponderoso volume che celebra tutti i protagonisti entrati in classifica in questo decennio in cui abbiamo raccontato un ricambio generazionale». Amore, passione, dedizione e fare squadra: questo il sentore comune dei primi dieci maestri pizzaioli. «Questo traguardo rappresenta il coronamento di un sogno nato da un'amicizia e dalla condivisione di una visione - hanno sottolineato i vincitori Francesco Capece e Mario Ventura - Sappiamo che un primo posto non è un punto di arrivo, ma una responsabilità. Continueremo a studiare, a sperimentare e a migliorarci con la stessa umiltà e la stessa fame del primo giorno. Questo premio appartiene prima di tutto alle persone che ogni giorno lavorano con noi: una squadra che condivide sacrificio, responsabilità e la volontà di migliorarsi continuamente». 

Campania e Napoli sempre in auge

Federico Quaranta, Luciano Pignataro, Barbara Guerra, Albert Sapere
Federico Quaranta, Luciano Pignataro, Barbara Guerra, Albert Sapere

La guida 50 Top Pizza Italia è il frutto del lavoro annuale degli ispettori che collaborano a questo progetto e che hanno esaminato pizzerie dislocate in tutto il Paese, rispettando sempre la forma dell’anonimato. A essere giudicate, le attenzioni, nel loro insieme, riposte nei confronti del cliente, a partire dalla qualità dei prodotti. La guida 50 Top Pizza Italia 2026 comprende 472 locali. La Campania si conferma la regione più rappresentata con 103 pizzerie, seguita dal Lazio con 39 pizzerie e dalla Puglia, con 38. Tra le città, la più rappresentata è Napoli, con 31 pizzerie, seguita da Roma con 27 e Milano con 18. Le prime 30 pizzerie della classifica 50 Top Pizza Italia 2026 accedono di diritto a 50 Top Pizza World 2026, la graduatoria delle 100 Migliori Pizzerie del Mondo che sarà celebrata al Teatro Mercadante di Napoli il prossimo 15 settembre.

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I premi speciali

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i premi speciali dell'edizione 2026:

Pizzaiolo dell’Anno 2026 - Ferrarelle Award: Francesco Calò di Avenida Calò, Roma;

Giovane dell’Anno 2026 - Ferrarelle Award: Emanuele Muhaxhiri di Fra Teglia e Tonda, Velletri;

• Pizza dell’Anno 2026 - Latteria Sorrentina Award: "Assoluto di Melanzane" di Seu Pizza Illuminati, Roma;

Migliore Proposta di Pasta 2026 - Pastificio Di Martino Award: Modus, Milano;

Migliore Carta dei Cocktail 2026 - Sei Bellissimi Award: Dry Milano, premiata per il secondo anno consecutivo;

Made in Italy 2026 - Salumi Coati Award: Saccharum, Altavilla Milicia;

Performance dell’Anno 2026 - Robo Award: Palazzo Petrucci Pizzeria, Napoli;

Novità dell’Anno 2026 - Solania Award: Glory POP, Milano;

One to Watch 2026 - Award: Futura, Milano;

Migliore Carta dei Dessert 2026 - Latteria San Salvatore Award: BOB Alchimia a Spicchi, Montepaone Lido;

Valorizzazione dell’Olio 2026 - Zucchi Professional Award: Salvo, Napoli;

Best Customer Satisfaction 2026 - Fedegroup Award: La Fenice, Pistoia;

Il riconoscimento Forno Verde 2026 - Goeldlin, dedicato alle pizzerie maggiormente impegnate nella sostenibilità ambientale, è stato assegnato a sei locali: Cambia-Menti a Caserta; Gigi Pipa ad Este; L'Ammaccata a Casal Velino; Le Grotticelle a Caggiano; Modus a Milano; Sasà Martucci a Caserta.

Le top per regione e la super classifica

Il Teatro Manzoni di Milano in festa al termine della manifestazione
Il Teatro Manzoni di Milano in festa al termine della manifestazione

Top Pizzeria in Lombardia 2026 - Confine - Milano, Lombardia

Top Pizzeria in Campania 2026 - I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Campania

Top Pizzeria in Lazio 2026 - Seu Pizza Illuminati - Roma, Lazio

Top Pizzeria in Veneto 2026 - I Tigli - San Bonifacio (VR), Veneto

Top Pizzeria in Calabria 2026 - BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido (CZ), Calabria

Top Pizzeria in Piemonte 2026 - Sestogusto - Torino, Piemonte

Top Pizzeria in Toscana 2026 - La Fenice - Pistoia, Toscana

Top Pizzeria in Emilia-Romagna 2026 - 'O Fiore Mio - Faenza (RA), Emilia-Romagna

Top Pizzeria in Sicilia 2026 - Saccharum - Altavilla Milicia (PA), Sicilia

Top Pizzeria in Abruzzo 2026 - Giangi - Arielli (CH), Abruzzo

Top Pizzeria in Trentino-Alto Adige 2026 - Acquaefarina - Trento, Trentino-Alto Adige

Top Pizzeria in Sardegna 2026 - Re | Mi - Sassari, Sardegna

Top Pizzeria in Puglia 2026 - Luppolo&Farina - Latiano (BR), Puglia

Top Pizzeria in Molise 2026 - Bas - Pesche (IS), Molise

Top Pizzeria in Liguria 2026 - Officine del Cibo - Sarzana (SP), Liguria

Top Pizzeria in Basilicata 2026 - Glamour - Antonello Scatorchia - Rionero In Vulture (PZ), Basilicata

Top Pizzeria in Umbria 2026 - Claudio Alvicolo - Orvieto (TR), Umbria

Top Pizzeria in Valle D'Aosta 2026 - iSaulle - Quart (AO), Valle D'Aosta

50 Top Pizza Italia 2026 – La Top 100

1         Confine - Milano, Lombardia

2         I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Campania

2         Seu Pizza Illuminati - Roma, Lazio

3         Palazzo Petrucci Pizzeria - Napoli, Campania

4         I Tigli - San Bonifacio (VR), Veneto

5         50 Kalò - Napoli, Campania

6         Avenida Calò - Roma, Lazio

7         Dry Milano - Milano, Lombardia

8         Cambia-Menti  - Caserta, Campania

9         Sasà Martucci  - Caserta, Campania

10       BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido (CZ), Calabria

11       La Cascina dei Sapori - Rezzato (BS), Lombardia

12       La Notizia - Napoli, Campania

13       Sestogusto - Torino, Piemonte

14       Clementina - Fiumicino (RM), Lazio

15       La Bolla - Caserta, Campania

16       Giuseppe Bove - Montesarchio (BN), Campania

17       180 GRAMMI - Roma, Lazio

18       La Fenice - Pistoia, Toscana

19       Modus - Milano, Lombardia

20       I Vesuviani - Casoria (NA), Campania

21       Da Lioniello - Succivo (CE), Campania

22       Apogeo - Pietrasanta (LU), Toscana

23       Bro. - Napoli, Campania

24       Salvo - Napoli, Campania

25        'O Fiore Mio - Faenza (RA), Emilia-Romagna

26       Raf Bonetta - Napoli, Campania

27       Saccharum - Altavilla Milicia (PA), Sicilia

28       Giotto - Firenze, Toscana

29       Gigi Pipa - Este (PD), Veneto

30       Giangi - Arielli (CH), Abruzzo

31       Pepe in Grani - Caiazzo (CE), Campania

32       Acquaefarina - Trento, Trentino-Alto Adige

33        'O Scugnizzo - Arezzo, Toscana

34       Le Grotticelle - Caggiano (SA), Campania

35       I Fontana - Somma Vesuviana (NA), Campania

36       Lisola - Forio (NA), Campania

37       I Borboni - Pontecagnano Faiano (SA), Campania

38       Re | Mi - Sassari, Sardegna

39       La Gatta Mangiona - Roma, Lazio

40       La Contrada - Aversa (CE), Campania

41       L'Orso - Messina, Sicilia

42       Luca! - Frosinone, Lazio

43       Grigoris - Mestre (VE), Veneto

44       Giovanni Santarpia - Firenze, Toscana

45       TAC - Thin and Crunchy - Roma, Lazio

46       Il Vecchio e il Mare - Firenze, Toscana

47       Pizza & Bolle - Roma, Lazio

48       La Piedigrotta - Varese, Lombardia

49       L'Ammaccata - Casal Velino (SA), Campania

50       Archestrato di Gela - Palermo, Sicilia

51       Framento - Cagliari, Sardegna

52       Ezio - Alano di Piave (BL), Veneto

53       AMMODO - Palermo, Sicilia

54       Premiata Fabbrica Pizza - Bassano del Grappa (VI), Veneto

55       Don Antonio 1970 - Salerno, Campania

56       Inedito - Brescia, Lombardia

57       Futura - Milano, Lombardia

58       Màdia - Salerno, Campania

59       Glory POP - Milano, Lombardia

60       La Sorgente - Guardiagrele (CH), Abruzzo

61       Fuoritempo - Canale (CN), Piemonte

62       Carlo Sammarco Pizzeria - Aversa (CE), Campania

63       Luppolo&Farina - Latiano (BR), Puglia

64       Sa Scolla - Cagliari, Sardegna

65       Fermenta - Chieti, Abruzzo

66       Bas - Pesche (IS), Molise

67       I Caporale - Casalnuovo di Napoli (NA), Campania

68       Pizzeria Gorizia 1916 - Napoli, Campania

69       Pizzarè  - Rizziconi (RC), Calabria

70       Officine del Cibo - Sarzana (SP), Liguria

71       Passaparola BottegaContemporanea - Vinovo (TO), Piemonte

72       Casa Biga - Milano, Lombardia

73       PizzAut - Monza, Lombardia

74       Glamour - Antonello Scatorchia - Rionero In Vulture (PZ), Basilicata

75       PiGreco - Volla (NA), Campania

76       Fiore di Latte - Baveno (VB), Piemonte

77       Pedrocchino - Campodoro (PD), Veneto

78       Carmnella - Napoli, Campania

79       Tavolo Riservato - Napoli, Campania

80       Vadolì - Acri (CS), Calabria

81       Sileo - Nucetto (CN), Piemonte

82       Sazi e Sani - Catania, Sicilia

83       Claudio Alvicolo - Orvieto (TR), Umbria

84       iSaulle - Quart (AO), Valle D'Aosta

85       Alterego Pizza Boutique - Andria (BT), Puglia

86       Kilo - Imperia, Liguria

87       CUORE - Luca Brancati - Marano Vicentino (VI), Veneto

88       Pizzeria della Passeggiata - Priverno (LT), Lazio

89       Gigi Vera Pizza - Lecce, Puglia

90       Edrì - Rende (CS), Calabria

91       D'Orazio - San Giovanni Rotondo (FG), Puglia

92       Daniele Baglieri - Rione Mulino - Modica (RG), Sicilia

93       Basilicò - Messina, Sicilia

94       Nascostoposto - Terni, Umbria

95       L'Aforisma - Torino, Piemonte

96       LUCUS - Atella (PZ), Basilicata

97       Maturazioni - San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

98       Sitári - Agrigento, Sicilia

99       Zio Mo’ - Legnago (VR), Veneto

100     Acqua & Farina - Rosario Giannattasio - Vicenza, Veneto

Partner di 50 Top Pizza Italia 2026 sono: Pastificio Di Martino, Ferrarelle, Latteria Sorrentina, Oleificio Zucchi, Solania, Salumificio F.lli Coati, Sei Bellissimi, Robo 1938, Latteria San Salvatore, Goeldlin, Fedegroup.