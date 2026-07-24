C'è un filo sottile che lega le conserve di pomodoro campane, le cucine di Sydney e una pizzeria nel cuore di Merano. Quel filo ha un nome: Carlo Scutiero, pizzaiolo per scelta, imprenditore per vocazione, e oggi uno dei volti più rappresentativi della pizza napoletana nel Nord Italia.

Carlo Scutiero, membro di Avpn Carlo Scutiero, membro di Avpn

Dall'Australia a Merano: il percorso di Carlo Scutiero verso la pizza napoletana

Il suo percorso è tutt'altro che lineare. Laureato in Economia e Amministrazione delle Imprese, Carlo muove i primi passi nel settore dell'import-export alimentare, tra conserve e materie prime. È un contatto con il cibo, ma ancora distante dal forno. La vera svolta arriva nel 2012, con il trasferimento in Australia: quella che doveva essere una parentesi si rivela decisiva. Partendo dai ruoli più umili nella ristorazione, scala posizioni e matura una consapevolezza nuova. «Dovunque andassi - afferma Scutiero - trovavo un italiano o un napoletano che faceva pizza. È lì che ho capito la forza di questo mestiere».

La sala de La Smorfia a Merano (Bz) La sala de La Smorfia a Merano (Bz)

Al rientro in Italia, la direzione è chiara. Nel marzo 2014 apre La Smorfia a Merano (Bz), una scommessa controcorrente, in un territorio a forte identità gastronomica e allora poco familiare con la tradizione partenopea. I fritti erano una novità assoluta, il Gragnano uno sconosciuto. Eppure, dalla prima sera, il locale è pieno.

La Smorfia e Avpn: il progetto che porta il Sud nel cuore dell'Alto Adige

L'ingresso in Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana) rappresenta per Carlo Scutiero un passaggio insieme professionale e simbolico. «In un mondo in cui tutti dicono di fare pizza napoletana, avere una certificazione è fondamentale. Serve a dare un riferimento e a fare educazione», afferma il pizzaiolo. Un impegno che si traduce ogni giorno nella qualità del prodotto e nella relazione con il cliente. A chi vuole davvero misurare una pizzeria, il suo consiglio è sempre lo stesso: «Parti dalla Margherita. È come uno spaghetto al pomodoro: lì capisci tutto».