Bar, ristoranti e hotel: ecco tutte le scadenze fiscali di agosto

Il mese di agosto concentra gran parte degli adempimenti fiscali e contributivi in poche date. Per bar, ristoranti, hotel e altre attività del comparto Horeca, il calendario comprende versamenti legati ai modelli Redditi, Irap e Iva, ritenute, contributi previdenziali e numerosi invii telematici. La giornata più impegnativa sarà quella del 20 agosto, termine al quale vengono rinviate le scadenze comprese dall’1 al 20 del mese grazie alla cosiddetta proroga di Ferragosto. Vediamo, giorno per giorno, tutti gli appuntamenti da segnare in calendario.

Agosto 2026, scadenze fiscali: la guida completa per bar, ristoranti e hotel

Bar, ristoranti e hotel: le scadenze fiscali di agosto

Giovedì 20 agosto: la maxi-scadenza del mese

Come anticipato, la proroga di Ferragosto fa confluire al 20 agosto tutti gli adempimenti e i versamenti originariamente in scadenza tra l'1 e il 20 del mese. Ne deriva una giornata particolarmente intensa per imprese e professionisti del comparto Horeca, chiamati a rispettare numerosi obblighi fiscali, previdenziali e contributivi. Per i soggetti Isa e i contribuenti in regime forfetario scade il termine per effettuare, con la maggiorazione dello 0,80%, i versamenti collegati ai modelli Redditi, Irap e Iva 2026. Rientrano tra questi il saldo Irpef 2025, il primo acconto 2026, il saldo Iva 2025, l'imposta sostitutiva del regime forfetario, la cedolare secca, i contributi Inps (Ivs e Gestione separata), oltre agli eventuali versamenti di Ires e Irap dovuti dalle società.

La stessa scadenza interessa anche le società di capitali con bilancio differito, il versamento del diritto annuale alla Camera di commercio, l'eventuale adeguamento agli Isa e le imposte sostitutive dovute per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta. Sempre entro il 20 agosto devono essere effettuate la liquidazione Iva di luglio e, per i contribuenti trimestrali, quella relativa al secondo trimestre, con il versamento dell'imposta dovuta. Nella stessa giornata scadono inoltre i versamenti delle ritenute Irpef operate a luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e sulle altre tipologie di compensi soggetti a ritenuta. Devono essere versate anche le ritenute sulle locazioni brevi operate dagli intermediari immobiliari e quelle effettuate dai condomini sui corrispettivi derivanti da contratti di appalto e d'opera. Per i sostituti d'imposta con non più di cinque dipendenti resta inoltre possibile utilizzare il modello F24/770.

Sul fronte previdenziale, entro la stessa data vanno versati i contributi Inps relativi alle retribuzioni di luglio dei lavoratori dipendenti, quelli della Gestione separata, la seconda rata fissa dei contributi Ivs dovuti da commercianti e artigiani, la terza rata del premio Inail e i contributi Enasarco relativi al secondo trimestre. Scade inoltre la sesta rata delle imposte sostitutive dovute dai soggetti Isa che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026 per beneficiare della sanatoria relativa agli anni 2019-2023. Infine, le attività che mettono a disposizione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici senza identificazione del cliente devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi relativi alle ricariche effettuate nei mesi compresi tra gennaio e maggio.

Martedì 25 agosto: Intrastat

Entro il 25 agosto i soggetti con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi Intrastat relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel mese di luglio.

Lunedì 31 agosto: gli ultimi adempimenti del mese

L'ultimo giorno di agosto è dedicato soprattutto agli adempimenti telematici. Entro il 31 agosto deve essere trasmessa la dichiarazione Iva Ioss relativa alle vendite a distanza di beni importati effettuate nel mese di luglio. I soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia Iva Ue devono invece inviare la comunicazione relativa alle operazioni del secondo trimestre. Nella stessa data scade anche l'invio del modello Uni-Emens con i dati contributivi e retributivi riferiti al mese di luglio.

Per le strutture ricettive e le altre attività dotate di colonnine di ricarica elettrica resta inoltre fissato il termine per la trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche effettuate nel mese di luglio, mentre le attività che gestiscono anche impianti di distribuzione carburanti devono inviare i corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio. Chiudono il calendario gli adempimenti relativi alle società con bilancio differito, la diciottesima rata del Concordato preventivo biennale 2024-2025 collegata alla sanatoria 2018-2022 e la comunicazione dell'abbinamento RT-Pos per i dispositivi attivati nel mese di giugno.

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