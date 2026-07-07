Serenissima cresce oltre i 620 milioni spinta da investimenti, logistica e nuovi mercati

Il Gruppo Serenissima Ristorazione archivia il 2025 con risultati in crescita su tutti i principali indicatori economici. Il bilancio consolidato, approvato dall’assemblea dei soci nelle scorse settimane, evidenzia un fatturato di 622.905.143 euro, in aumento del 5,94% rispetto all’anno precedente. Crescono anche la redditività e la capacità di generare cassa: l’Ebitda raggiunge 39,2 milioni di euro (+13,1%), mentre l’utile netto sale a 16,18 milioni, con un incremento del 18,78%.

Il Gruppo Serenissima nel 2025 ha superato i 620 milioni di euro di fatturato

Il Gruppo Serenissima nel 2025 ha superato i 620 milioni di euro di fatturato

Al di là dei numeri, il bilancio racconta una trasformazione che interessa l’intero comparto della ristorazione collettiva. La competizione non si gioca più soltanto sulla gestione delle mense scolastiche, ospedaliere e aziendali, ma sulla capacità di costruire una filiera integrata, investendo in produzione, logistica e nuovi canali commerciali.

Oltre 80 milioni di investimenti in tre anni

Tra il 2023 e il 2025 Serenissima ha investito oltre 80 milioni di euro, di cui più di 28 milioni nel solo 2025. Le risorse sono state destinate al potenziamento dei poli produttivi e logistici, all’innovazione dei processi e allo sviluppo di nuove attività. L’intervento più significativo riguarda il completamento del centro produttivo di Boara Pisani (Padova), una struttura di oltre 30.000 metri quadrati, indicata dall’azienda come uno dei maggiori impianti europei per la produzione di pasti in legame refrigerato.

L’ampliamento consentirà di aumentare la capacità produttiva e di sostenere lo sviluppo in segmenti come la grande distribuzione, il catering crocieristico, il catering aereo e l’espansione europea del marchio Imperiali Chef. Parallelamente è stato completato l’ampliamento dell’hub logistico della controllata Rossi Giants, che raggiunge una superficie di 20.000 metri quadrati e rafforza la rete distributiva del gruppo verso il mercato Horeca.

Crescono anche occupazione e formazione

Il gruppo ha superato quota 12.000 collaboratori, confermando una crescita costante dell’organico. Sul fronte della formazione, attraverso la Serenissima Corporate Academy, nel 2025 sono state erogate oltre 84.000 ore di formazione, con un incremento del 18,4% rispetto all’anno precedente.

Il Gruppo Serenissima Ristorazione è composto da oltre 12 mila collaboratori

Il Gruppo Serenissima Ristorazione è composto da oltre 12 mila collaboratori

Commentando il bilancio, il presidente Mario Putin ha sottolineato che i risultati «confermano la crescita del Gruppo e la bontà delle scelte strategiche», indicando come priorità innovazione, sostenibilità ed espansione dei mercati.

Un settore che cambia pelle

I dati di Serenissima Ristorazione confermano una tendenza che coinvolge i principali operatori della ristorazione collettiva italiana. Le aziende stanno rafforzando i centri di produzione, investono in piattaforme logistiche, sviluppano marchi destinati alla distribuzione organizzata e ampliando la presenza nei servizi per l’Horeca.

Anche il Gruppo Serenissima, come tutti i big della ristorazione collettiva italiana, sta investendo molto nei centri di produzione e nella logistica, ampliando i servizi per l'Horeca

Anche il Gruppo Serenissima, come tutti i big della ristorazione collettiva italiana, sta investendo molto nei centri di produzione e nella logistica, ampliando i servizi per l'Horeca

È un’evoluzione che va oltre la tradizionale gestione delle mense e che punta a costruire modelli industriali più integrati, capaci di servire contemporaneamente ristorazione scolastica, socio-sanitaria, aziendale e nuovi canali commerciali. In questo quadro, il bilancio 2025 di Serenissima Ristorazione rappresenta non solo un risultato economico positivo, ma anche un indicatore di come stia evolvendo uno dei principali protagonisti della ristorazione collettiva italiana.