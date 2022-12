Amuerte: gin raffinato, perfetto per ogni tipo di drink

Pronti per un Gin&Tonic veramente regale? Amuerte Premium Distilled Gin, look total black con decorazioni in lamina d’oro 24 carati, è il primo gin al mondo a prevedere l’impiego di foglie di coca peruviana e un design firmato da due artisti di fama internazionale come Havi Cruz e Adrian Dominguez. Gin belga importato in esclusiva in Italia da Mavolo Beverages, oggi anche in confezione regalo con due originali bicchieri firmati, Amuerte è una di quelle rare bottiglie che restano impresse nella memoria fin dal primo sguardo.

Amuerte Premium Distilled Gin

Nasce nel 2017, un gin unico che abbina alle classiche botaniche del distillato di ginepro le foglie di coca peruviana ma anche la papaya, il tamarillo, il frutto del drago, l’alchechengio peruviano e le scorze di arancia. Il risultato è un distillato di grande raffinatezza, dalle caratteristiche note di ginepro che s’intrecciano con quelle più fruttate e leggermente agrumate. Perfetto per ogni tipo di drink, da un classico Gin&Tonic a un altrettanto classico Negroni. Il successo di Amuerte è stato travolgente, tanto che in poco tempo sono nate versioni altrettanto eccellenti, declinate semplicemente con il colore diverso della bottiglia ma mantenendo il logo - un teschio splendidamente realizzato - come signature.

