Un Natale senza glutine con le golosità di Schär

Schär propone un assortimento di prodotti formulati per persone intolleranti al glutine. Per chi ama realizzare i propri dolci, utilizzando il preparato Mix C Torte e Biscotti e seguendo la ricetta si possono realizzare i biscotti di pan di zenzero con tante idee originali per decorarli. Un modo per coinvolgere anche i bambini per trascorrere insieme un pomeriggio e preparare una gustosa merenda. Ottimi da regalare a parenti e amici come dolce pensiero natalizio.

Christmas Cookies 1/6 Panettone senza canditi, senza glutine e senza lattosio 2/6 Lebkuchen 3/6 Spekulatius 4/6 Orangino 5/6 Ciocko Sticks 6/6 Previous Next

Le novità già pronte sono i Christmas Cookies in edizione limitata, dal delizioso tocco speziato con fiocchi di cocco disponibili in una confezione da 100 grammi contenente tre pratiche porzioni. Non può mancare il Panettone senza canditi, senza glutine e senza lattosio con una cascata di uvetta sultanina. Una lunga lievitazione naturale, disponibile in una confezione da 420 grammi. Un vero simbolo delle feste sono i Lebkuchen ricoperti di cioccolato fondente e farciti con un dolce ripieno di agrumi canditi, mandorle, marzapane, nocciole e noci. Ed ancora gli Spekulatius, i frollini che ricordano i profumi dei biscotti del Nord Europa con il profumo di cannella, chiodi di garofano, cardamomo ed altre spezie. Gli Orangino, un goloso snack, con un velo di gelatina all’arancia ed una spruzzatina di cioccolato amaro. I Ciocko Sticks, ovvero tanti bastoncini di croccante biscotto di pasta frolla, ricoperti di cioccolato al latte ed anche la versione all’arancia dove troviamo la nota agrumata dell’arancia.

Per saperne di più clicca qui.