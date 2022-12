“Più Gusto al Colore”, nuova linea di pecorini del Caseificio Sociale Manciano

Una nuova linea con 5 pecorini dal sapore particolare e sfizioso, piccoli nel loro formato e ideali per essere gustati da soli o per accompagnare con originalità un aperitivo, un antipasto e tante altre occasioni. Per una originale e gustosa idea in vista del Natale, da regalarsi o da regalare ad amici e parenti.

La linea “Più Gusto al Colore” del Caseificio Sociale Manciano

La linea “Più Gusto al Colore” del Caseificio Sociale Manciano comprende:

Pecorino al pepe: profumo intenso e un sapore dolce, reso leggermente piccante dalla presenza di pepe nero.

Pecorino al tartufo : si distingue per il sapore del pregiato tubero ed è ottimo come antipasto e per la preparazione di crostini caldi, dove il calore esalta il profumo del tartufo.

Pecorino al peperoncino : è ideale per chi ama questa spezia ed è ottimo come antipasto e per la preparazione di crostini.

Pecorino allo zafferano : la presenza di pistilli di zafferano conferisce a questo formaggio un sapore delicato e caratteristico e lo rende ideale come antipasto e per la preparazione di crostini caldi e di piatti raffinati, dal primo al secondo.

Pecorino Briaco: sapore molto aromatico e piacevole. Dopo una prima normale stagionatura, viene immerso completamente nel vino "Morellino di Scansano Docg". Questa operazione di "ubriacatura" gli conferisce una gradevole fragranza che concentra tutti i profumi del vino. È facilmente riconoscibile anche per la sua crosta, dal colore violaceo.

