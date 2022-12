Savoia Americano, brindisi con il vino aperitivo vegano

Savoia Americano, aperitivo autentico e 100% naturale, è l’idea originale per le feste di Natale e di fine anno: i brindisi si riempiranno di calore con il suo aroma di arancia e spezie. La sua ricetta si ispira infatti a quella autentica del “Bitter di Milano” ed è la prima del suo genere certificata vegana da The Vegan Society, l’ente storico che permette ai consumatori di riconoscere se un prodotto sia coerente con la filosofia vegana.

Savoia Americano

Savoia usa infatti il betacarotene per ottenere il suo colore rubino ed è realizzato con vino Trebbiano, aromatizzato con un bouquet di erbe aromatiche, tra cui arancia amara, genziana, sentori di angelica, rabarbaro e legno di quassia, oltre a mandarino, pompelmo rosa e altri agrumi; in più, il cardamomo bianco, la cannella e lo zenzero aggiungono equilibrio e dolci toni speziati, insieme a quelli della vaniglia del Madagascar e dell’uva passa siciliana. È inoltre arricchito con Marsala Fine Doc, invecchiato in botte di quercia per 14 mesi.

Stranger & Stranger, agenzia vincitrice di numerosi premi nel design del packaging, ha ideato le linee dell’elegante bottiglia da 500 ml: la forma squadrata richiama la Mole Antonelliana e lo skyline della città di Torino, patria del vermouth, da tenere rigorosamente coricata in frigorifero per essere sempre pronta da stappare. Nell’etichetta è immancabile il richiamo allo stile italiano, con un’impronta legata alla sostenibilità: il tappo lavorato è ricavato da trucioli di botti di rovere.

