Tra le Gift Box Sinatra, un’esclusiva degustazione per due

Sinatra Profumerie, da 30 anni sinonimo di eccellenza e ricercatezza, nella magica cornice della Galerie de Beauté di oltre 1.000 mq in piazza San Carlo a Torino e sotto le luci dell'esclusivo albero di Natale firmato Dior, propone quest’anno le originali Gift Box Sinatra. Diversi percorsi esperienziali pensati su misura che soddisfano e donano momenti di relax e piacere ai fortunati che le riceveranno come regalo.

Gift Box Sinatra, esperienza di degustazione per due

Dalla “Barber Experience”, passando per l’hair stylist per taglio, colore o una piega “must have” della stagione, oppure trattamenti viso o total body, consulenza di armocromia, fino ad arrivare ad un’esperienza di degustazione per due: il lounge bar Sinatra farà assaporare un’ampia selezione di vini e champagne accompagnandoli con proposte gourmet, gusti nuovi e tradizionali tutti da scoprire.

Per saperne di più clicca qui.