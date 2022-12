Vinevo, regalare wine box con un semplice click

Perfetta per i regali di Natale, l’opzione regalo dell’innovativa piattaforma di e-commerce Vinevo che permette di “confezionare” una singola wine box o un abbonamento tailor-made e farli recapitare al destinatario con un click.

Vinevo

Vinevo è una vera e propria guida per i consumatori curiosi di assaggiare prodotti enogastronomici d’eccellenza Made in Italy e li aiuta ad orientarsi nell’affollato universo enologico mettendo al primo posto il palato dell’utente. Attraverso un algoritmo di raccomandazione sensoriale sviluppato con la consulenza scientifica del Sensory and Consumer Lab dell’Università Statale di Milano, la piattaforma offre soluzioni in formula abbonamento mensile o - novità recentemente introdotta dall’azienda - singole wine box sempre personalizzate sui gusti dei clienti.

Le tre bottiglie incluse in ciascuna wine box vengono selezionate dagli esperti di Vinevo seguendo ogni mese un tema diverso, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di degustazione anche un progetto culturale di condivisione del patrimonio vitivinicolo italiano.

