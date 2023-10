Presentata la Guida Vini 2024 del Gambero Rosso: 498 conquistano i tre Bicchieri

La Guida, più corposa e completa ogni anno, conta 1070 pagine (30 euro) è in italiano inglese, tedesco e cinese. La grafica è rinnovata ma - come è stato sostenuto alla presentazione- la filosofia è immutata e attenta alla valorizzazione delle nuove realtà di qualità che lavorano nel rispetto della biodiversità, dai piccoli artigiani della vigna al mondo cooperativo. Sono 498 le aziende vitivinicole italiane premiate per loro vini con i tre Bicchieri, il massimo riconoscimento, frutto di un lungo lavoro di selezione dei tre curatori della Guida "Vini d'Italia 2024": Marco Sabellico, Gianni Fabrizio e Giuseppe Carrus. A coadiuvarli è stato un team di 70 degustatori per un totale di circa 50.000 etichette.

«Sono cambiate molte cose nello scenario del vino da quell'autunno 1987 - ha detto Marco Sabellico - quando a Firenze fu presentata la prima edizione. Oggi l'Italia del vino con la sua ricca biodiversità è un player internazionale in uno scenario complesso tra guerre e barriere commerciali e questo volume può essere utile agli operatori del settore italiani e internazionali». Era già stato reso noto nei giorni scorsi l'elenco delle 498 aziende premiate, di cui il 35% a conduzione biologica o biodinamica.

Alla Puglia sono andati 26 riconoscimenti, alla Sardegna 17, alla Basilicata 5, alla Calabria 4, alla Sicilia 27 (in gran parte ad aziende dell'area etnea), al Molise 1, all'Abruzzo 16, al Lazio 11, alla Liguria 7, alla Lombardia 33, al Trentino 13, al Friuli 25, al Piemonte 43, alla Valle d'Aosta 6, all'Umbria 17, alla Campania 22, alle Marche 12, all'Emilia Romagna 15, all'Alto Adige 24, al Veneto 45 e alla Toscana, più di ogni altra regione, 88.

Anche quest'anno la Guida ospita due territori fuori dai confini: il Canton Ticino (3) e la BRDA Slovena (4), unite all'Italia da legami storici e culturali millenari che li rendono vicini alla nostra tradizione vinicola.

Dodici i Premi Speciali

Come era stato anticipato L’azienda Umani Ronchi della famiglia Bianchi-Bernetti è la ‘Cantina dell’anno’. E' la prima realtà nella storia enologica delle Marche ad aggiudicarsi questo riconoscimento. A condurre l’azienda è Michele Bernetti (figlio del fondatore, Massimo) che è anche presidente dell’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt),. Azienda biologica a partire dal 2001 in Abruzzo, poi con il Verdicchio dei Castelli di Jesi con i vigneti del Conero, dallo scorso anno la cantina ha guadagnato anche la Certificazione di sostenibilità ambientale, economica e sociale, riconosciuta da Equalitas.Umani Ronchi ha circa 210 ettari di vigneti, a cui se ne aggiungono più di 30 in affitto, principalmente dislocati nelle Marche (oltre 170 ha) ma con una parte anche in Abruzzo.

"Il Rosso dell'anno" va al Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 19 di Giovanni Rosso di Serralunfga d'Alba (Cuneo) un'ulteriore conferma del prestigio del leggendario Barolo delle Langhe, il "Bianco dell'Anno" al Collio Chardonnay Ris '18 di Marco Primosic di Oslavia, il "Rosato dell'Anno" è il Cerasuolo d'Abruzzo Tauma 22 di Giuliano Pettinella, la "Bollicina dell'Anno" è appannaggio della Lombardia con il Franciacorta Nature 2016 della maison storica Gatti, il "Vino da meditazione" che quest'anno non è dolce è il Marsala Vergine 2011 della Florio, storica denominazione siciliana. Il premio per il "Miglior rapporto qualità prezzo" va alla Sardegna per il Mandrolisai Fradiles 2021, un rosso da vecchie vigne ad alberello che in enoteca costa 11-12 euro. La "Cantina Emergente" è Edoardo Ceri di Carmignano con la Riserva Arrendevole 2020.

La "Vignaiola dell'anno" è Marinella Camerani di Corte S.Alda a Mezzane di Sotto (VR) che da anni coltiva in Valpolicella in biodinamico ma -ha detto- in piena intesa con la natura ma senza pratiche che vadano contrro la qualità del vino e la sua bevibilità".Il premio per la "Viiticoltura Sostenibile " è dell'azienda Terre Margaritelli di Torgiano rispetosa dell'ambiente e dei valori sociali. "La Cooperativa dell'anno" è l'altoatesina Tramin (BZ) che conta 280 soci. "Il premio per il progetto solidale" va all'azienda marchigiana Velenosi che da alcuni anni con il Centro L'Orto di Paolo sostiene i ragazzi autistici e li rivolge verso le attività agricole. Sul sostegno solidale al progetto Wine for Life è intervenuto anche Mario Marazziti della Comunità di S.Egidio.

174 le aziende premiare con i Tre Bicchieri Verdi certificate biologiche o biodinamiche

Alla presentazione della Guida è intervenuto il presidente del CNEL Renato Brunetta sulle prospettive della vitivinicoltura in relazione alla imprevedibilità dei cambiamenti climatici. «E' possibile - ha detto - affrontare i problemi solo con una transizione ambientale e tecnologica anche attraverso le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale unita a quella umana».

Sul tema "Il futuro del vino e i cambiamenti climatici" si è svolta una tavola rotonda con Paolo Cuccia, presidente del network Gambero Rosso, Andrea Gasparri dell'Università Roma Tre, Silvia Puca di Eumetsat, Michele Manelli di Equalitas, Daniele Nardi dell'Università La Sapienza.

La lista completa dei “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 assegnati in tutta Italia

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Sicilia

AV 01 Catarratto Orange 2021 - Rallo

Cavadiserpe Mandrarossa 2021 - Cantine Settesoli

Cerasuolo di Vittoria Cl. 2021 - Tenuta Bastonaca

Etna Bianco 2022 - Monteleone

Etna Bianco A'Puddara 2021 - Tenuta di Fessina

Etna Bianco Arcuria 2021 - Graci

Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2022 - Firriato

Etna Bianco Contrada Taccione 2021 - Planeta

Etna Bianco Lenza di Munti 720 slm 2022 - Cantine Nicosia

Etna Bianco Sup. Contrada Villagrande 2019 - Barone di Villagrande

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2022 - Maugeri

Etna Rosato de Aetna 2022 - Terra Costantino

Etna Rosso Alta Mora Guardiola 2019 - Alta Mora

Etna Rosso Contrada Pietrarizzo 2020 - Francesco Tornatore

Etna Rosso Contrada Zottorinoto Ris. 2019 - Cottanera

Etna Rosso Ghiaia Nera Tenute Tascante 2021 - Tasca d'Almerita

Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2020 - Girolamo Russo

Etna Rosso V. Barbagalli 2020 - Pietradolce

Familiy and Friends Firraru 2021 - Feudo Maccari

Faro 2021 - Le Casematte

Infatata 2022 - Caravaglio

Marsala Vergine Ris. 2011 - Duca di Salaparuta - Florio

Moro di Testa 2020 - Feudi del Pisciotto

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2020 - Donnafugata

Salealto Tenuta Ficuzza 2021 - Cusumano

Sicilia Grillo Kheirè 2022 - Tenuta Gorghi Tondi

Sicilia Rosso Magma 2020 - Frank Cornelissen

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Calabria

Benvenuto Orange Zibibbo 2022 - Cantine Benvenuto

Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. 2021 - Librandi

Greco 2022 - Antonella Lombardo

Grisara Pecorello 2022 - Roberto Ceraudo

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Basilicata

Aglianico del Vulture Calice 2021 - Donato D'Angelo di Filomena Ruppi

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2021 - Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nocte 2019 - Terra dei Re

Aglianico del Vulture Sup. Serpara 2017 - Re Manfredi

Aglianico del Vulture Titolo 2021 - Elena Fucci

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 dell'Abruzzo

Abruzzo Pecorino Bianchi Grilli per la Testa 2021 - Torre dei Beati

Abruzzo Pecorino Sup. La Canaglia 2022 - Fontefico

Cerasuolo d'Abruzzo Giusi 2022 - Tenuta Terraviva

Cerasuolo d'Abruzzo Tauma 2022 - Giuliano Pettinella

Cerasuolo d'Abruzzo Villa Gemma 2022 - Masciarelli

Frontone Pecorino 2020 - Cataldi Madonna

Lupaia Trebbiano Spontaneo 2022 - Castorani

Montepulciano d'Abruzzo Becco Reale 2019 - VignaMadre - Famiglia Di Carlo

Montepulciano d'Abruzzo Campo Affamato 2020 - Inalto Vini D'Altura

Montepulciano D'Abruzzo Ris. 2019 - Contesa

Montepulciano d'Abruzzo Terre dei Vestini Bellovedere Ris. 2020 - La Valentina

Trebbiano d'Abruzzo 2021 - Amorotti

Trebbiano d'Abruzzo Fosso Cancelli 2020 - Ciavolich

Trebbiano d'Abruzzo Vign. di Popoli 2020 - Valle Reale

Trebbiano d?Abruzzo 2019 - Valentini

Tullum Pecorino Bio 2022 - Feudo Antico

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 del Molise

Molise Aglianico Contado Ris. 2019 - Di Majo Norante

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Liguria

Cinque Terre Sciacchetrà 2020 - Cheo

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2022 - Cantine Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Sarticola 2022 - La Baia del Sole - Federici

Colli di Luni Vermentino Sup. Boceda 2022 - Zangani

Colline di Levanto Vermentino Luccicante 2022 - Cà du Ferrà

Rossese di Dolceacqua Posaú 2021 - Maccario Dringenberg

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Valle d'Aosta

Sopraquota 900 2021 - Rosset Terroir

VdA Chardonnay Cuvée Bois 2021 - Les Crêtes

VdA Chardonnay Mains et Coeur 2021 - Maison Anselmet

VdA Petite Arvine 2022 - Elio Ottin

VdA Pinot Gris 2022 - Lo Triolet

VdA Pinot Noir Pierre 2020 - Cave Gargantua

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Puglia

Amativo 2021 - Cantele

Askos Susumaniello 2022 - Masseria Li Veli

Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2021 - Tenute Rubino

Castel del Monte Rosso V. Pedale Ris. 2019 - Torrevento

Es 2021 - Gianfranco Fino

EstRosa 2022 - Pietraventosa

Five Roses 79° Anniversario 2022 - Leone de Castris

Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2020 - Polvanera

Gioia del Colle Primitivo 1821 Ris. 2019 - Tenuta Patruno Perniola

Gioia del Colle Primitivo Fanova 2021 - Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2020 - Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2020 - Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Parco Largo 2022 - Plantamura

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2020 - Coppi

Graticciaia 2018 - Agricole Vallone

Notarpanaro 2018 - Cosimo Taurino

Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines 2020 - Varvaglione 1921

Primitivo di Manduria Lirica 2021 - Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Notte Rossa Ris. 2019 - Terre di Sava

Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2022 - Paolo Leo

Primitivo di Manduria Raccontami 2021 - Vespa - Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Sessantanni 2019 - San Marzano Vini

Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2019 - Felline

Salice Salentino Cantalupi Ris. 2020 - Conti Zecca

Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2020 - Cantine Due Palme

Terra d'Otranto Rosso Vega Ris. 2021 - Menhir Salento

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Lombardia

Capriano del Colle Fausto 2022 - Lazzari

Farfalla Noir Collection Extra Brut M. Cl. Cave Privée 2016 - Ballabio

Franciacorta Brut Millè Ris. 2012 - Muratori

Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Ris. 2014 - Ca'del Bosco

Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Ris. 2016 - Barone Pizzini

Franciacorta Dosaggio Zero Francesco Battista Ris. 2013 - I Barisei

Franciacorta Dosaggio Zero Ris. 2016 - 1701

Franciacorta Dosaggio Zero Riserva 33 2015 - Ferghettina

Franciacorta Extra Brut 2018 - Ricci Curbastro

Franciacorta Extra Brut Boschedòr 2018 - Bosio

Franciacorta Nature 2016 - Enrico Gatti

Franciacorta Nature 61 2016 - Guido Berlucchi & C.

Franciacorta Rosé Brut 2018 - Bellavista

Franciacorta Rosé Pas Dosé Parosé Riedizione 2023 2007 - Mosnel

Lugana Sup. Madonna della Scoperta 2022 - Perla del Garda

OP Buttafuoco Storico V. Solenga 2019 - Fiamberti

OP Cruasé Roccapietra 2017 - Scuropasso - Roccapietra

OP M. Cl. Pinot Nero Brut 1870 Cuvèe Storica 2019 - Giorgi

OP M. Cl. Pinot Nero Pas Dosé Riva Rinetti 2018 - Calatroni

OP Riesling Campo della Fojada Ris. 2019 - Tenuta Travaglino

Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Tavernetto 2020 - Conte Vistarino

RGC Valtènesi Chiaretto Antitesi 2022 - Giovanni Avanzi

RGC Valtènesi Chiaretto Lettera C 2021 - Pasini San Giovanni

RGC Valtènesi Chiaretto Molmenti 2019 - Costaripa

RGC Valtènesi Groppello 2022 - Sincette

San Martino della Battaglia Campo del Soglio 2022 - Selva Capuzza

Terrazze Alte 2021 - Tenuta Mazzolino

V18 2020 - Cordero San Giorgio

Valtellina Sfursat 5 Stelle 2020 - Nino Negri

Valtellina Sfursat Fruttaio Ca' Rizzieri 2019 - Aldo Rainoldi

Valtellina Sup. Grumello V. Dossi Salati Ris. 2019 - Dirupi

Valtellina Sup. Sassella Convento San Lorenzo Clos Ris. 2018 - Mamete Prevostini

Valtellina Sup. Sassella Rocce Rosse Ris. 2016 - AR.PE.PE

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Sardegna

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Ris. 2019 - Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna Barrosu Franzisca Ris. 2020 - Giovanni Montisci

Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2020 - Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna Le Anfore 2021 - Olianas

Cannonau di Sardegna Perda Rubia 2020 - Tenute Perda Rubia

Carignano del Sulcis Buio Buio Ris. 2020 - Cantina Mesa

Ghirada Fittiloghe 2020 - VikeVike

Mandrolisai Rosso Fradiles 2021 - Fradiles

Nasco di Cagliari Bessiu 2021 - Audarya

Sobi 2021 - Bentu Luna

Stellato Vermentino 2022 - Pala

Su' Nico Bovale 2021 - Su'Entu

Turriga 2019 - Argiolas

Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2022 - Saraja

Vermentino di Gallura Sup. Maìa 2021 - Siddùra

Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2022 - Surrau

Vermentino di Gallura Sup. Sienda 2022 - Mura

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 del Lazio

Ars Magna Viognier 2021 - Ômina Romana

Biancolella di Ponza 2022 - Antiche Cantine Migliaccio

Calanchi di Vaiano 2021 - Paolo e Noemia d'Amico

Cesanese del Piglio Sup. Hernicus 2021 - Antonello Coletti Conti

Cesanese di Olevano Romano Sup. Silene 2021 - Damiano Ciolli

Fiorano Rosso 2018 - Tenuta di Fiorano

Habemus 2021 - San Giovenale

Montiano 2020 - Famiglia Cotarella - Falesco

Poggio Triale 2021 - Tenuta La Pazzaglia

Radix Bellone 2019 - Casale del Giglio

Roma Rosso Ris. 2020 - Poggio Le Volpi

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 del Trentino

L'Ora 2021 - Pravis

San Leonardo 2018 - San Leonardo

Teroldego Rotaliano Sangue di Drago 2020 - Marco Donati

Teroldego Rotaliano Vigilius 2020 - De Vescovi Ulzbach

Trentino Pinot Nero Faedi 2020 - Bellaveder

Trentino Riesling 2022 - Pojer & Sandri

Trento Brut 976 Riserva del Fondatore 2012 - Letrari

Trento Brut Altemasi Graal Ris. 2016 - Cavit

Trento Brut Rotari Flavio Ris. 2015 - Rotari

Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2012 - Ferrari

Trento Extra Brut Rosé 2018 - Moser

Trento Inkino Extra Brut Rosè 2019 - Mas dei Chini

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 dell'Umbria

Cervaro della Sala 2021 - Castello della Sala

Montefalco Sagrantino 2019 - Scacciadiavoli

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2019 - Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2019 - Giampaolo Tabarrini

Montefalco Sagrantino Collenottolo 2018 - Tenuta Bellafonte

Montefalco Sagrantino Exubera 2017 - Terre de La Custodia

Montefalco Sagrantino Fidenzio 2018 - Tudernum

Orvieto Cl. Sup. Campo del Guardiano 2020 - Palazzone

Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2020 - Barberani

Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2021 - Decugnano dei Barbi

Primo d'Anfora 2020 - Argillae

Ràmici Ciliegiolo 2020 - Leonardo Bussoletti

Spoleto Trebbiano Spoletino Anteprima Tonda 2020 - Antonelli - San Marco

Sua Signoria 2022 - Briziarelli

Torgiano Rosso Freccia degli Scacchi Ris. 2020 - Terre Margaritelli

Torgiano Rosso Freccia degli Scacchi Ris. 2020 - Terre Margaritelli

Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2019 - Lungarotti

Trasimeno Gamay Poggio Pietroso Ris. 2020 - Duca della Corgna

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 dell'Emilia Romagna

Il Pigro Dosaggio Zero M.Cl. 2020 - Cantine Romagnoli

Lambrusco di Sorbara Brut In Purezza Silvia Zucchi 2022 - Zucchi

Lambrusco di Sorbara Brut Rosé del Cristo M. Cl. 2020 - Cavicchioli

Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Cl. 2018 - Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara Leclisse 2022 - Alberto Paltrinieri

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2022 - Cantina Sociale Settecani

Lambrusco Salamino di Santa Croce Dedicato ad Alfredo Molinari - Cantina di Carpi e Sorbara

Reggiano Lambrusco Concerto 2022 - Ermete Medici & Figli

Romagna Albana Secco Codronchio 2021 - Fattoria Monticino Rosso

Romagna Albana Secco Vitalba 2022 - Tre Monti

Romagna Sangiovese Marzeno Sup. Poggio Vicchio 2021 - Fattoria Zerbina

Romagna Sangiovese Modigliana Tramazo 2020 - Mutiliana

Romagna Sangiovese Modigliana V. Beccaccia 2021 - Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Ris. 2020 - Chiara Condello

Romagna Sangiovese Sup. Sole Rosso Ris. 2020 - Enio Ottaviani

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 delle Marche

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. 2020 - Vignamato

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Franz Ris. 2020 - Tenuta di Frà

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Lauro Ris. 2020 - Poderi Mattioli

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Qudì Ris. 2019 - Roberto Venturi

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Rincrocca Ris. 2020 - La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. V. Il Cantico della Figura Ris. 2020 - Andrea Felici

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Villa Bucci Ris. 2020 - Bucci

Conero Sassi Neri Ris. 2019 - Fattoria Le Terrazze

Falerio Pecorino Maree 2022 - Madonnabruna

Il San Lorenzo Bianco 2009 - Fattoria San Lorenzo

Offida Pecorino 2022 - Tenuta Santori

Offida Pecorino Artemisia 2022 - Tenuta Spinelli

Rosso Piceno Sup. 2020 - Numa

Rosso Piceno Sup. Morellone 2019 - Le Caniette

Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare 2020 - Velenosi

Sipario 2019 - Pantaleone

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. V. V. Historical 2018 - Umani Ronchi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vign. di Tobia 2021 - Col di Corte

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl.Sup. Vign. del Balluccio 2021 - Tenuta dell'Ugolino

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. 2020 - Belisario

Verdicchio di Matelica Collestefano 2022 - Collestefano

Verdicchio di Matelica Petrara 2022 - Borgo Paglianetto

Verdicchio di Matelica Vign. Fogliano 2020 - Bisci

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Campania

Campi Flegrei Piedirosso 2020 - Contrada Salandra

Campi Flegrei Piedirosso Colle Rotondella 2022 - Cantine Astroni

Cilento Rosso Dellemore 2020 - Casebianche

Costa d'Amalfi Ravello Bianco Selva delle Monache 2022 - Ettore Sammarco

Falanghina del Sannio Guardia Sanframondi Vignasuprema 2021 - Aia dei Colombi

Falanghina del Sannio Identitas 2022 - Cantina di Solopaca

Falanghina del Sannio Janare Senete 2022 - La Guardiense - Janare

Falanghina del Sannio Svelato 2022 - Terre Stregate

Falanghina del Sannio Taburno V. T. Libero 2019 - Fontanavecchia

Fiano 2021 - Pietracupa

Fiano di Avellino 2022 - Di Meo

Fiano di Avellino Alimata 2021 - Villa Raiano

Fiano di Avellino Le Grade 2022 - Vinosia

Fiano di Avellino Pietramara Et. Bianca Ris. 2020 - I Favati

Fiano di Avellino Tognano Ris. 2020 - Rocca del Principe

Greco di Tufo Cutizzi 2022 - Feudi di San Gregorio

Greco di Tufo Daltavilla 2022 - Villa Matilde Avallone

Greco di Tufo Oikos Ris. 2021 - Fonzone

Greco di Tufo Puddinghe 2022 - Sanpaolo - Claudio Quarta Vignaiolo

Pian di Stio 2022 - San Salvatore 1988

Taurasi Quattro Cerri 2019 - Masseria Della Porta

Taurasi Ris. 2019 - Donnachiara

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 del Friuli Venezia Giulia

Carso Malvasia Dileo 2022 - Castelvecchio

Collio Bianco Broy 2021 - Eugenio Collavini

Collio Bianco Col Disôre 2020 - Russiz Superiore

Collio Bianco Fosarin 2021 - Ronco dei Tassi

Collio Bianco Luna di Ponca 2020 - Tenuta Borgo Conventi

Collio Chardonnay Ris. 2018 - Primosic

Collio Friulano 2022 - Schiopetto

Collio Malvasia 2022 - Doro Princic

Collio Pinot Bianco Santarosa 2021 - Castello di Spessa

Collio Sauvignon 2022 - Tiare - Roberto Snidarcig

Desiderium I Ferretti 2021 - Tenuta Luisa

Eclisse 2021 - La Roncaia

FCO Bianco Myò I Fiori di Leonie 2020 - Zorzettig

FCO Bianco Pomèdes 2021 - Roberto Scubla

FCO Biancosesto 2021 - Tunella

FCO Friulano 2022 - Torre Rosazza

FCO Friulano V. 50 Anni 2021 - Le Vigne di Zamò

FCO Schioppettino 2019 - Vigna Petrussa

Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2021 - Lis Neris

Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2021 - Vie di Romans

Friuli Pinot Bianco 2022 - Le Monde

Malvasia 2020 - Skerk

Rosazzo Terre Alte 2020 - Livio Felluga

Vintage Tunina 2021 - Jermann

Vitovska V. Collection 2016 - Zidarich

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 del Veneto

Amarone della Valpolicella 2019 - Monte Zovo - Famiglia Cottini

Amarone della Valpolicella Barriques 2017 - Zeni 1870

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2018 - Tenuta Sant'Antonio

Amarone della Valpolicella Cascina San Vincenzo Famiglia Pasqua 2018 - Pasqua

Amarone della Valpolicella Cl. 2013 - Bertani

Amarone della Valpolicella Cl. 2019 - Allegrini

Amarone della Valpolicella Cl. Albasini 2016 - Villa Spinosa

Amarone della Valpolicella Cl. Capitel Monte Olmi Ris. 2017 - F.lli Tedeschi

Amarone della Valpolicella Cl. Leone Zardini Ris. 2017 - Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Cl. Ravazzol Ris. 2013 - Ca'La Bionda

Amarone della Valpolicella Cl. Sant'Urbano 2019 - Speri

Amarone della Valpolicella Val**zzane 2016 - Camerani - Corte Sant'Alda

Bardolino Montebaldo V. Morlongo 2021 - Vigneti Villabella

Campo Sella 2019 - Sutto

Capitel Croce 2022 - Roberto Anselmi

Cartizze Brut La Rivetta 2022 - Villa Sandi

Chiaretto di Bardolino Traccia di Rosa 2021 - Le Fraghe

Colli Berici Cabernet Bradisismo 2020 - Inama

Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Ris. 2019 - Il Filò delle Vigne

Colli Euganei Rosso Gemola 2017 - Vignalta

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2022 - BiancaVigna

Custoza Sup. Amedeo 2021 - Cavalchina

Custoza Sup. Ca' del Magro 2021 - Monte del Frà

Custoza Sup. Summa 2021 - Gorgo

Lessini Durello Brut Nera Ris. 2015 - Fongaro Spumanti

Lessini Durello Pas Dosé M. Cl. Cuvée Serafino Ris. 2016 - Dal Maso

Lugana Molceo Ris. 2021 - Ottella

Madre 2021 - Italo Cescon

Montello Colli Asolani Il Rosso dell'Abazia 2019 - Serafini & Vidotto

Soave Cl. Calvarino 2021 - Leonildo Pieropan

Soave Cl. Campo Vulcano 2022 - I Campi

Soave Cl. Le Battistelle 2021 - Le Battistelle

Soave Cl. Monte Carbonare 2021 - Suavia

Soave Cl. Monte Fiorentine 2021 - Ca'Rugate

Soave Cl. Monte Grande 2021 - Graziano Prà

Soave Sup. Il Casale 2021 - Agostino Vicentini

Soave Sup. Roncà Monte Calvarina Runcata 2021 - Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe

Valdadige Terra dei Forti Pinot Grigio Rìvoli 2020 - Roeno

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2022 - Graziano Merotto

Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vign. Giardino 2022 - Adami

Valdobbiadene Rive di Farrò Extra Brut Particella 232 2022 - Sorelle Bronca

Valdobbiadene Rive di S. Pietro di Feletto Brut Ai Boschi XXIII 2022 - Andreola

Valpolicella Cl. Sup. 2020 - Rubinelli Vajol

Valpolicella Cl. Sup. 44 Verticale 2020 - Buglioni

Valpolicella Sup. Case Vecie 2021 - Brigaldara

Gambero Rosso, i tre bicchieri 2024 della Toscana