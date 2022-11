Guida Michelin, ecco i nuovi Bib Gourmand per il 2023

Sta per esaurirsi il conto alla rovescia: l'8 novembre in Franciacorta verrà svelata la 68ª edizione della Guida Michelin Italia. Nei giorni scorsi è stata resa nota la lista completa dei 146 ristoranti che faranno il loro ingresso nella "rossa" 2023, ora è invece toccato alle new entry tra i Bib Gourmand.

Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Nella Guida Michelin 2023 sono 29 i nuovi Bib Gourmand, per un totale di 257 ristoranti.

Bib Gourmand, 29 le new entry per la Guida Michelin Italia 2023

Ecco la lista completa delle 29 novità.

Vascello d'Oro Carrù CN Piemonte Ai Burattini Adrara San Martino BG Lombardia Osteria del Miglio 2.10 Pieve San Giacomo CR Maso Palù Brentonico TN Trentino-Alto Adige Boivin Levico Terme TN Locanda Moscal Affi VR Veneto Dalla Rosa Alda San Giorgio di Valpolicella VR Osteria Mondo D'Oro Verona VR Osteria dai Coghi Villa Albarè VR Ahimè Bologna BO Emilia-Romagna Osteria La Solita zuppa Chiusi SI Toscana Nida Lucca LU Futura Osteria Monteriggioni SI Da Pode San Gigmignano SI Sot'ajarchi Ancona AN Marche Cile's Fano PU Osteria Zanchetti Fossombrone PU FØRMA contemporary restaurant L'Aquila AQ Abruzzo Nole Pescara PE Forma Civitavecchia RM Lazio QuarantunoDodici Fiumicino RM Osteria della Trippa Roma RM Romanè Roma RM 53 Untitled Roma RM Namo Ristobottega Tarquinia VT La Locanda Gesù Vecchio Napoli NA Campania Casa Gallo Pompei NA Coquus Lucera FG Puglia Trattoria Margherita Arborea OR Sardegna

Tradizione e innovazione nei Bib Gourmand

Lo scopo del team degli ispettori, spiega la Michelin, è scoprire nuovi Bib Gourmand in tutti gli angoli d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri raggiungibili per strade sterrate.

Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella selezione, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. Ma non solo.

«Sono molte le novità della selezione 2023 dei Bib Gourmand, che mostrano, così, il dinamismo del settore - ha sottolineato Sergio Lavrinovich, direttore della Guida Italia - Un’ampia e varia offerta gastronomica, che va da una cucina più tradizionale, come il Vascello d’Oro a Carrù, a osterie dai menù più creativi e altrettanto golosi, come il FØRMA Contemporary restaurant a L’Aquila, fino a proposte come quella asiatica al Nida di Lucca. La regione più dinamica è il Lazio, mentre l’Emilia-Romagna si conferma la regione con più Bib Gourmand».

La regione con più Bib Gourmand è quindi l'Emilia Romagna, con 32 ristoranti, seguita da Lombardia, 30, Piemonte, 29, Toscana, 25, e Veneto, 22.