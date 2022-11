“Vale un Viaggio”, 101 meraviglie d’Italia da scoprire

Vale “n” letture, dove “n” è un numero sensibilmente maggiore di 1. “Vale un Viaggio” è il libro in uscita nelle librerie per Cinquesensi Editore il 18 novembre, di cui è autrice la giornalista e critica d’arte Beba Marsano.

La copertina del libro, nelle librerie dal 18 novembre

Tesori nascosti

Viaggio in Italia alla scoperta dei piccoli tesori nascosti, ancora tanti e tutti pregevoli, disseminati un po’ ovunque in questo prezioso scrigno del mondo intero che è il nostro Paese. Alla perspicace scoperta di questi tesori l’autrice ha consapevolmente affiancato la virtuosa curiosità alla spiccata capacità divulgativa. Ne consegue una lettura interessante e piacevole, scandita dai luoghi di volta in volta suadentemente narrati. Narrazione permeata non solo dalla competenza on the field che Beba Marsano palesa in elegante understatement, ma anche, vistosa e beneficamente contagiosa, dalla sua autentica passione per luoghi che sente suoi mentre li scopre e che anela divengano anche patrimonio dei suoi lettori. Lettori presi amicalmente sottobraccio e carezzevolmente guidati alla comprensione profonda, giammai nozionistica e banalmente didascalica, del piccolo tesoro che si disvela.

Beba Marsano

Un patrimonio immenso

Ben 101 luoghi di arte e di bellezza: siti archeologici, preziosi musei d’arte e d’arti applicate, remoti cicli di affreschi, collezioni private, a volte di sorprendente valore, piazze e scorci, da intendersi come paradigmi di uno specifico periodo architettonico. “n” letture si diceva. Sì, la prima è probabilmente quella seriale, un luogo dopo l’altro. Le successive sono mirate e tempificate in funzione dell’imminenza e/o del mentre il luogo lo si visita. Un libro interessante e originale che racconta l’Italia poco conosciuta e al contempo un libro che è guida quando l’Italia la si percorre alla ricerca di questi piccoli tesori nascosti.

Edizione anche in inglese

Utilmente presenti informazioni a contorno, atte a rendere ancora più confortevole e gioiosa la visita, con suggerimenti su dove dormire bene, dove mangiare bene, dove bere bene e dove effettuare smart buys. Vale un Viaggio (in stampa anche l’edizione in inglese) è un libro da comodino, da biblioteca di casa, da cruscotto, da zaino. Vale un Viaggio, perché la bellezza ci salverà e noi che abbiamo la fortuna di vivere nel Bel Paese ci siamo capiti !!!