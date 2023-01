In un libro la vera storia dei biscotti Plasmon

Siamo tutti plasmoniani: un po’ è vero. Il nome Plasmon porta un grande valore emozionale per molte generazioni e rappresenta un indimenticabile pezzetto d’infanzia: il suo sapore unico e inconfondibile, la scatola di latta arancio trasformata in scrigno per i piccoli segreti o portaoggetti di cucito delle nonne; l’uomo forzuto che con la sua mitica martellata sul capitello della colonna dorica chiudeva i Caroselli.... Clara e Gigi Padovani, da anni divulgatori della cultura del cibo, con il filo conduttore dei 120 anni di Plasmon, nato come integratore a base di proteine del latte, portano il lettore a analizzare i cambiamenti sociali del nostro Paese attraverso la trasformazione della famiglia italiana da patriarcale fino ai nuovi modelli e l’evoluzione del cibo per l’infanzia.

Plasmon La ricetta segreta che dal 1902 aiuta l’Italia a crescere



La formula proteica del 1890

Un percorso iniziato nel 1890 con la formulazione di una polvere proteica dalla caseina del latte che segue lo sviluppo del marchio nelle sue tappe più significative: la verifica scientifica del 1900, le prime ricette nel Regno Unito, gli influencer di allora (compresa la Royal Family), a Cesare Scotti, fondatore della Plasmon, lo stabilimento di via Archimede a quello di Latina e via via fino al Nutri-mune studiato per supportare il sistema immunitario e le sfide del futuro.



Nove capitoli per un tuffo nella storia

Nove capitoli corredati di numerose illustrazioni e materiali storici, molti inediti reperiti presso collezioni ed archivi privati, interviste e colloqui con manager ed esperti.



Alla fine di ogni capitolo, una ricetta inedita di Clara legata a momenti della storia italiana interpretata utilizzando i biscotti Plasmon.



Plasmon La ricetta segreta che dal 1902 aiuta l’Italia a crescere.

Clara e Gigi Padovani

Gribaudo editore

Collana Passioni

Pagine 216

Prezzo 19 euro