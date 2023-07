Cucinare con la friggitrice ad aria? Lo insegna Benedetta Rossi

Nel panorama editoriale italiano, un nome spicca sopra tutti gli altri nel mondo del food: Benedetta Rossi. L'autrice si è affermata come la più performante nel settore, superando chef, blogger e influencer in termini di risultati di vendita. I suoi libri hanno dominato la classificazione dei libri più venduti in Italia per settimane, ottenendo, ogni volta, un enorme successo. E ora la star della cucina di casa e del web ha sfornato un altro libro: “In cucina con la friggitrice ad aria” (Mondadori Electa).

In cucina con la friggitrice ad aria di Benedetta Rossi

La rivoluzione della la friggitrice ad aria

Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria è diventata uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina, rivoluzionando il modo in cui cuciniamo i nostri piatti preferiti. Sempre più persone stanno sperimentando con piacere questo strumento innovativo, grazie al quale è possibile risparmiare tempo, ridurre i consumi e avere un'alternativa ai metodi di cottura tradizionali. E ora, grazie al nuovo libro di Benedetta Rossi, è possibile scoprire un mondo di ricette facili e gustose per tutte le occasioni, sfruttando appieno il potenziale della friggitrice ad aria.

Le ricette di Benedetta Rossi con la friggitrice ad aria

Con oltre duecento piatti, "Fatto in casa con la friggitrice ad aria" offre un'ampia varietà di ricette. Che si tratti di antipasti croccanti, patatine fritte leggere, pollo al curry fragrante o dolci irresistibili, Benedetta Rossi guida i lettori, passo dopo passo, attraverso l'arte della cucina. Con la sua esperienza e passione per il cibo fatto in casa, l'autrice offre consigli utili e trucchi per ottenere risultati perfetti ogni volta. La friggitrice ad aria è un'alternativa salutare alla frittura tradizionale, che richiede l'utilizzo di grandi quantità di olio. Grazie alla tecnologia ad aria calda, è possibile ottenere cibi croccanti e saporiti con solo una frazione dell'olio richiesto. Ciò significa meno calorie, meno grassi e un approccio più sano alla preparazione dei pasti. Inoltre, la friggitrice ad aria offre la comodità di una cottura veloce e uniforme, consentendo di risparmiare tempo prezioso in cucina.

Chi è Benedetta Rossi

Benedetta Rossi, con la sua esperienza nel campo della cucina casalinga e grazie alle sue ricette creative e facili da seguire, è l’esperta ideale per stimolare i lettori a provare piatti deliziosi e salutari senza rinunciare al gusto. Benedetta Rossi ha venduto finora oltre un milione e mezzo di libri ed è seguita da oltre diciassette milioni di fan sui canali social (il suo sito fattoincasadabenedetta.it è uno dei più apprezzati e seguiti d’Italia). La blogger e scrittrice (ma anche conduttrice tv su Food Network) ha conquistato il cuore di migliaia di lettori con la sua passione per la cucina, la sua genuinità e la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso le pagine dei suoi libri.

Benedetta Rossi e la collaborazione con gli studenti dell’Alberghiero

Ma com’è nata l’idea di “In cucina con la friggitrice ad aria” portata avanti con l’inseparabile marito Marco Gentili? Benedetta e la sua dolce metà, nel gennaio del 2020, hanno pensato di chiedere all’Istituto Alberghiero della loro città la possibilità di avviare una collaborazione, grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro. Serviva un supporto alla stessa Benedetta durante le riprese del programma “Fatto in casa per voi”, per aiutarla a preparare gli ingredienti e sostenerla nei vari passaggi per la realizzazione delle ricette. Con i tre allievi della scuola l’esperienza si è espansa. A giugno 2021, Lorenzo, Daniele e Michele hanno conseguito il diploma di quinta superiore e, dopo pochi giorni, hanno firmato il contratto a tempo indeterminato. Contestualmente è partito il progetto “Buon’Idea”, all’interno dello Spazio Lavoro. Da subito hanno iniziato a tenere dei corsi di formazione, come ad esempio food photography e attività base per l’utilizzo del computer, e man mano, hanno sviluppato altre competenze, arrivando ad oggi a realizzare tutto il processo in totale autonomia, partendo dalla ricerca delle ricette, alla loro preparazione fino alla realizzazione del video. Questo processo è stato possibile grazie all’aiuto di professionisti che li hanno affiancati negli anni, a Benedetta e Marco appunto, che hanno messo a disposizione le loro conoscenze e la loro disponibilità. Nel frattempo altri studenti dell’Istituto Alberghiero sono stati coinvolti nel progetto, e in questo caso, è toccato proprio a Daniele, Michele e Lorenzo occuparsi di insegnare loro i “trucchi” del mestiere.

La cucina è un'arte che riesce a unire le persone attraverso l'amore per il cibo e la passione per la preparazione dei piatti. In questo contesto, Benedetta Rossi (che è stata anche premiata ai Diversity Media Awards per la serie a cartoni “Super Benny”) è davvero unica e lo dimostra giorno dopo giorno. La sua semplicità nel cucinare e nel portare in tavola le sue preparazioni ha conquistato un pubblico enorme, trasformandola in un'icona culinaria.

Benedetta Rossi la sua cucina semplice e “furba”

Tutto ha avuto inizio nel 2011 con un video su YouTube, nel quale Benedetta Rossi si trovava nella sua cucina di casa a preparare una deliziosa giardiniera. Da quel momento, visualizzazione dopo visualizzazione, ha continuato a condividere con il pubblico le sue ricette di famiglia, i piatti preferiti del marito Marco Gentili, che l'accompagna nel suo percorso culinario, preziosi consigli di economia domestica e i segreti culinari tramandati da generazioni, ereditati dalla nonna e dalla zia. Ciò che ha colpito immediatamente il pubblico è stato l'approccio semplice di Benedetta alla cucina, i suoi consigli "furbi" e il suo modo gentile di condividere la sua passione. La sua maestria nei gesti, la precisione delle ricette facilmente replicabili e la sua attenta selezione di ingredienti e preparazioni per soddisfare tutti i gusti, l'hanno resa oggi la regina indiscussa della cucina "di casa" italiana.