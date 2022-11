Un natale perfidamente buono! Ecco le ricette inspirate ai cattivi Disney

Il Natale è alle porte e anche quest’anno Panini Comics fornisce l’assist giusto per scovare il regalo imperdibile per amici e familiari. Tra le molte proposte della casa editrice modenese, i manuali sono uno dei presenti più desiderati e più originali e, per le festività natalizie 2022, quattro proposte a tema Disney sono tra le più preziose e attese: Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale, Disney Villans: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone, Festeggia con Disney e Disney Princess Bakery. Questi quattro promettono di accontentare i gusti di tanti appassionati di cucina (e non solo): da chi ha appena iniziato a cucinare a chi vuole mettersi alla prova con ricette fantasiose.

Da stuzzicanti antipasti a squisiti piatti principali fino a imperdibili dolci, questo ricettario ufficiale include ogni sorta di prelibatezza a tema Disney Villains. Streghe, stregoni ed esperti di pozioni di ogni livello apprezzeranno le oltre 50 deliziose ricette ispirati a cattivi iconici come Malefica, Capitan Uncino e Jafar, perfette per una festa di Halloween o per una maratona di film Disney in compagnia. Con grandi fotografie a colori, suggerimenti nutrizionali e utili consigli di cucina, Villains: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone è il modo perfetto per riunire amici e familiari nel regno dei cattivi Disney più temuti (…ma anche amati!).





Prezzo: 25,00 €

Pagine: 128

Rilegatura: Cartonato

Formato: 20,5X25,5 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online