Marriott International. Accordo d’oro sull’all-inclusive

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 17:08

Royalton Antigua Resort & Spa: 294 camere

St. Lucia e Antigua

ata la crescente domanda die di lusso,aveva annunciato in passato che avrebbe portato 8 dei suoi 30 marchi globali nella categoria all-inclusive. E il 10 febbraio ha annunciato di aver pianificato una significativaattraverso uncon la divisione alberghiera di, che possiede un ampio ventaglio di proprietà resort traL'accordo porterebbe Marriott nella lista deiaggiungendo 1in franchising al gruppo per un totale di quasiin sei destinazioni. Cresce così di oltre il raddoppio il numero delle proprietà nel segmento all-inclusive per un totale di. La maggior parte delle proprietà è in previsione di essere convertita al brandentro la metà del 2021.? ?«Siamo entusiasti di lavorare con Sunwing Travel Group e di espanderci in duedi grande fascino quali– ha commentato, group president, global development, design and operations services, Marriott International - L'esperienza dinel segmento all-inclusive e nei resort di alta qualità rende queste proprietà un’eccellente. La firma di questo accordo è la conferma delle dimensioni dei programmi di fidelizzazione di Marriott International , e siamo fiduciosi di poter garantire presto unaai viaggiatori in cerca di un'esperienza all-inclusive». ?Per informazioni: www.marriott.com