Merriott International, anno nero. Nel 2020 persa metà dei ricavi

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 18:40

Una camera del Bulgari Hotel a Milano

I numeri del bilancio

Il rinnovo dei vertici

l Covid ha dimezzato i ricavi diche ha chiuso il 2020 a 10,6 miliardi di dollari (-50% rispetto al 2019). Crolla l'utile operativo che tocca il -95% a 85 milioni di dollari portando così il gruppo a unache si aggira sui 267 milioni di dollari.La multinazionale attiva nel settore alberghiero , che in Italia conta 62 strutture sotto diversi brand, ha pagato il blocco delcon un RevPar (ricavo medio per camera disponibile) che è diminuito del 64% a livello globale. Prestazioni negative che, tuttavia, non allarmano Marriott che nel 2020 ha accumulato unanetta pari a 4,4 miliardi di dollari di cui 800 milioni in cassa e 3,6 milioni di linee di credito revolving non ancora utilizzati.Il 2020, però, non è stato tutto nero. Nel corso dello scorso anno, infatti, Marriott ha aggiunto 63milain tutto il mondo con una crescita del +3,1%. Numeri che saranno ulteriormente migliorati nel corso dei prossimi anni attraversoin rampa di lancio che coinvolgono circa 2.900 strutture per un totale di oltre 498mila camere. Attualmente, il gruppo può contare su un portfolio di oltre 7.600 strutture suddivise per oltre 30 marchi e presenti in 133 Paesi.In attesa che il 2021 riservi delle piacevoli sorprese a livello turistico, l'anno si è apertto con il rinnovo deidopo la scomparsa dell'ex presidente e ceo Arne M. Sorenson. Al suo posto si è insediato(precedentemente a capo dello sviluppo globale), che è stato nominato amministratore delegato mentreha raccolto il ruolo di presidente di Merriott International.