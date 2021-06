Starhotels acquista solo prodotti e servizi Made in Italy. Un sostegno concreto alla ripresa

Primo Piano del 03 giugno 2021 | 13:56

Starhotels acquista solo prodotti Made in Italy

Un dovere sostenere il Paese con i fatti

Starhotels da sola investe 75 milioni di euro ogni anno in prodotti e servizi

Per la ristrutturazione dell'Helvetia & Bristol di firenze coinvolti i maetri artigiani locali



Donazioni importanti per la salvaguardia del patrimonio artistico

Il progetto di mecenatismo “La Grande Bellezza”

Elisabetta Fabri

Un premio biennale alla creatività



“Selvatica” l’opera vincitrice del 2019

, in particolar modo dopo che la pandemia a colpito gravemente il turismo e la ristorazione del Belpaese:e leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury,, e punta in maniera concreta a promuovere e sostenere le aziende artigiane e manifatturiere italiane., presidente e amministratore delegato del Gruppo, ha fortemente voluto,come sostegno fattivo alla ripresa delle aziende nazionali.«È stato durante il primo lockdown nazionale che ho deciso di fare del “Made in Italy” non più una scelta ma “la scelta” – ha dichiarato la presidente -, dando così un forte impulso alle imprese italiane che faticosamente stanno cercando di ripartire. È arrivato il momento della concretezza, passando così dalle parole ai fatti… Da parte nostra,. Questo è il nostro progetto di sostenibilità, con lo stesso spirito di inarrestabile determinazione del Dopoguerra: se tutti gli italiani seguissero questa visione, e se il governo portasse a compimento una vera semplificazione, il successo del Paese non si farebbe attendere»., dal 2020 tutti verso aziende e prodotti italiani - ha continuato Elisabetta Fabri - Questo si traduce nella volontà di valorizzare ogni singola eccellenza nazionale, investendo su collaborazioni e realtà che, come noi, lavorano ogni giorno con passione irrefrenabile per valorizzare l’autenticità che tanto distingue il nostro meraviglioso Paese. Questo significa amare il proprio Paese con i fatti e non con le parole».a tutela della manifattura e dell’artigianato italiani. Già da sempre e più recentemente per il progetto di ampliamento e ristrutturazione dello storico Helvetia & Bristol nel cuore di Firenze, che hanno arricchito l’hotel di opere uniche, espressione dell’ospitalità fiorentina di alto profilo e dell’anima autentica della città, il “sense of place” che crea una connessione intima con il territorio.a salvaguardia del patrimonio artistico del nostro Paese ed iniziative speciali a favore della creatività e del saper fare italiano. Un impegno che si concretizza grazie alla collaborazione con le due fondazioni più importanti dell’universo dell’artigianato italiano, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte di Milano ed Oma - Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze.Da questo incontro virtuoso è natoche si articola in azioni volte a valorizzare questo giacimento straordinario di tradizione, bellezza e saper fare, che attraversa ed arricchisce tutta la nostra penisola, rendendola un unicum a livello internazionale., che si pone l’obiettivo ambizioso di premiare il saper fare diffuso sul territorio italiano, con una particolare attenzione a opere centrate sulla valorizzazione del grande tema della bellezza italiana e del felice sodalizio tra manualità e creatività, anche con un ripensamento in chiave contemporanea di tecniche desuete e complesse della tradizione.Il premio ha già portato ad una prima edizione di grandissimo successo nel 2019, coinvolgendo ben 131 candidature ricevute, 15 Regioni di provenienza e 14 settori di attività rappresentati. Incentrata sul suggestivo tema “Una fonte di luce”, l’autorevole Giuria guidata da Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato di Starhotels nonché ideatrice di questa speciale iniziativa, ha individuatoLa prossima edizione del Premio verrà presentata a Settembre 2021.