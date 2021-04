Starhotels, 25 nuove suite all'Helvetia & Bristol di Firenze

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 18:30

L

La nuova presidential suite dell'Helvetia & Bristol di Firenze

L'esperienza internazionale di Anouska Hempel

Una nuova ospitalità con atmosfere alla “Grande Bellezza”

Le nuove stanze sono 25, con affaccio sui tetti di Firenze

Il rinnovamento, dalla ristorazione alla spa

tornerà ad accogliere i suoi ospiti il prossimodopo un ampliamento ed una straordinariache, grazie alla visione della designered al contributo prezioso di grandi maestri artigiani fiorentini, arricchiscono l’di grande personalità, nuova rappresentazione dell’fiorentina di alto profilo.Anouska Hempel, che ha curato il progetto delle nuove “seducenti”, è un nome di riferimento del panorama internazionale, già nota per essere stata la prima nel 1978 a lanciare il concetto di “” a Londra. Perla designer si è già occupata nel 2016 della ristrutturazione del, mentre il progetto dell’Helvetia & Bristol segna il suo debutto ufficiale nell’in Italia.Per la realizzazione delleospitate nell’edificio adiacente all’hotel storico, in precedenza sede del, Anouska Hempel ha realizzato il desiderio della presidentedi dar vita ad un hotel inedito, sorprendente ed intrigante, e da vivere come una seconda casa dagli ospiti che potranno godere tra l’altro disui tetti fiorentini.Il progetto esprime l’anima autentica della città ed il “sense of place”, creando una connessione intima con il, grazie alle realizzazioni di eccellentiche arricchiscono l’hotel con specchi, cristalli, preziosi tessuti, lanterne e letti a baldacchino in ferro battuto su disegno originale. Un richiamo alle atmosfere avvolgenti e alla “” che rappresenta da sempre fonte d’ispirazione per l’ospitalitàed il progetto a sostegno degli artigiani italiani di Starhotels.Mentre le nuove camere e suites saranno svelate con la riapertura dell’hotel prevista il 30 aprile, tutte le altre importanti novità dell'Helvetia & Bristol di Firenze saranno presentate nel corso delle prossime settimane.Tra queste sono molto attese l’avvio della nuova proposta diche coinvolgerà diversi spazi dell’hotel e, a seguire, il lancio di unainedita che sorgerà dove un tempo c’erano le antiche«È per noi un grande orgoglio poter aprire ai fiorentini e ai nostri ospiti un nuovo angolo di città tutto da scoprire che porterà occasione di, cosi importanti per tutti noi in questo momento - ha commentato Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels - Riapriamo le nostre porte con il desiderio di tornare ad accogliere i nostri ospiti, offrendo bellezza, benessere e spensieratezza».Per informazioni: www.starhotelscollezione.com