A Cesenatico i Ricci Hotels sono la casa dei bike lovers

Mappe, itinerari e percorsi impegnativi

E dopo le pedalate il meritato relax nelle spiagge degli hotel

Cesenatico (Fc) i, sono il punto di partenza ideale per gli appassionati di bicicletta. In queste strutture dalle camere nuove e spaziose vista mare, i ciclisti hanno un occhio di riguardo con servizi speciali fin dal mattino.e non mancano spuntini nel pomeriggio, oltre alla cena gourmet con prodotti del territorio. I bike lovers hanno a disposizione, oltre alle bici, un garage riservato coperto dotato di una piccola officina. È attivo anche un servizio giornaliero di lavaggio degli indumenti sportivi e il pronto intervento con recupero in auto nel caso di problemi con la bicicletta. I Ricci Hotels vantano, inoltre, l’assistenza meccanica convenzionata e offrono vantaggi per acquistare abbigliamento e materiale tecnico a prezzi scontati.In hotel sonoe viene offerta la possibilità di partecipare a tour guidati. Tra questi, il Wine Biking con visita al Podere La Fattoria di Canonica, vicino Santarcangelo di Romagna, e alle cantine del territorio oppure il percorso di 60 km che da Cesenatico arriva a Bertinoro, passa per Cesena e poi torna nella città lungomare. Stimolante anche l’itinerario che passa per Galeata e il giro per San Leo. I più allenati possono provare anche il percorso della Nove Colli, che si sviluppa per 205 km con arrivo e ritorno a Cesenatico. La 50ª edizione si terrà il 26 settembre. Dal 3 al 5 giugno, invece, Cesenatico ospita il Giro d'Italia under 23 con partenza dal suggestivo porto canale leonardesco.Disponibili per tutti i, i suggerimenti delle guide, le scorciatoie senza traffico, i lati più sicuri. Eper rilassarsi e prepararsi a nuove escursioni Per informazioni: www.riccihotels.it