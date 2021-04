Un'estate in bicicletta, dall’Alto Adige alla Romagna

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 15:30

Percorsi per tutti i gusti e le capacità sulle Dolomiti

Paradiso Dolomiti

Opportunità per tutti in Alto Adige

Cicloturismo in Val d'Ega

Pedalando lungo il Po

L'Emilia in salita

Tra i vigneti a Torrechiara (Pr) - Foto Roberto Martini - Visit Emilia

L'accoglienza romagnola

, che può essere lo strumento per una vacanza sana e libera, con il supporto di strutture specializzate. Un panoramica su alcuni punti di riferimento in Alto Adige ed Emilia Romagna.Le Dolomiti sono il paradiso degli amanti della bicicletta, della mountain bike e della e-bike, perché offrono percorsi per tutti i gusti e per tutte le gambe. Tranquille piste ciclabili ideali per le famiglie, discese estreme di downhill per i più avventurosi, prati fioriti a perdita d’occhio per gli amanti del relax, fino ai percorsi con dislivello più impegnativi.. Membro elite di Mountain Bike Holidays, il resort che si è aggiudicato l'Aktiv Hotel Award 2020 nella categoria bike, organizza tour guidati dall’appassionato di mountain bike, Werner Call (il proprietario) e le guide esperte della Bike School San Vigilio. E al ritorno da una giornata in sella alla bici niente di meglio che rilassarsi tra 2500 metri quadrati di benessere o concedersi un massaggio defatigante o un trattamento del programma “Schiena in perfetta forma”.Easy & E-bike con panorama sulle Dolomiti, dal 10 giugno al 30 luglio e dal 4 settembre al 17 ottobre 2021, è l’offerta dedicata a chi vuole ammirare i panorami che regalano le Dolomiti, con facili tour adatti a tutti. Per esempio. Comprende 7 pernottamenti con pensione Gourmet Plus, 3 tour guidati, noleggio di nuove Hard Trails (gratis), E-bike & Fullys (a pagamento), 6 pacchetti energetici e programma Wellness & Spa Plus, a partire da 1063 euro per persona in camera doppia Fanes. Cancellazione gratuita di tutte le prenotazioni fino a 15 giorni prima dell’arrivo.Sempre in Alto Adige,, con piste ciclabili, percorsi e single trail che fino a novembre offrono anche a freerider e amanti dell’e-bike una miriade di opportunità per sfidare Catinaccio e Latemar o godersi tranquille pedalate d’alta quota. Dai principianti ai professionisti, tutti gli amanti della mountain bike possono perfezionarsi al Bike Park presso lo skilift di Nova Ponente, tra soluzioni che permettono di programmare una variegata preparazione tecnica. Il Trainingpark Carezza risponde con molti ostacoli che mettono alla prova l’abilità di guida. L’allenamento si rivela propedeutico per il Biketrail Carezza,. Con una lunghezza di 1,6 km per un dislivello di 100 metri, Carezza Pumpline arricchisce la poderosa offerta riservata ai più audaci tra i mountainbiker.Se con la Bikecard è infine possibile, le scuole di mountain bike e ciclismo Bike School Val d’Ega, Dolomiti Bikes Experience e Krauti On Tour Bike Guiding & School Val d’Ega offrono un ricco programma settimanale di tour guidati in Mtb ed e-bike sui migliori percorsi.Con l'offerta Carezza Bike, valida dal 26 giugno al 31 luglio e dal 28 agosto al 25 settembre 2021, 7 pernottamenti, 7 giorni Val d'Ega Guest Pass (trasporto pubblico), 1 workshop di tecniche di guida e test, 1 tour guidato Latemarronda, 3 tour guidati in bike da scegliere dal programma settimanale della scuola Bike "dolomiti Bike experience", 1 biglietto giornaliero Bike-Trail Carezza, 1 biglietto giornaliero Mountainbike-Card per la Latemarronda a partire da 598 euro per persona in mezza pensione in hotel 3 stelle.Ci spostiamo in Emilia, lungo il fiume Po, in un tour tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia., lambendo la città dei Farnese e regalando uno sguardo differente sulla realtà della Bassa. Tappa da non perdere è il Parco di Isola Giarola (Pc), dove il lago artificiale, circondato dai pioppi, ospita la fauna e la flora tipiche del territorio. Lungo il fiume, merita una sosta Isola Serafini (Pc), l'unica abitata del Po, dove la conca consente alle imbarcazioni di proseguire la navigazione fino al delta. Oltre che in bicicletta, è possibile immergersi nel paesaggio fluviale anche tramite escursioni a piedi o in barca e grazie ad attività organizzate in collaborazione con il Parco Adda Sud. L’itinerario favorisce poi l’incontro con sapori tipici, come quelli del cacio del Po e dei formaggi Dop Piacentini, e con gioielli come il Castello di San Pietro in Cerro.Tra Langhirano e Torrechiara (Pr) il Sentiero d’Arte è una boccata d’aria e di cultura che consente di tuffarsi su due ruote in un percorso abbracciato da colline e vigneti che segue il Canale di San Michele, dalla Badia di Santa Maria della Neve al Castello di Torrechiara., l’Alta Via delle Sorgenti unisce otto passi appenninici al di sopra dei 1200 metri e può essere considerato il regalo della provincia di Reggio Emilia agli appassionati di mountain bike. La precisione di una segnaletica leggibile, la cartina e l’applicazione Sentieri Appennino mettono chiunque in condizione di muoversi agilmente o di programmare un’escursione a tappe adatta alla propria preparazione.Allungando verso il mare, è Cesenatico (FC) la mecca della bicicletta, con le piste ciclabili lungo le spiagge, i parchi verdissimi e i percorsi inerpicanti sulle colline care a un campione assoluto del ciclismo, Marco Pantani, a cui qui è stato dedicato un museo. La base specializzata e ideale per i bike addicted sono i Ricci Hotels che dedicano la proposta Bike Special, valida per un soggiorno fino al 6 giugno e a partire dal 4 settembre 2021. Comfort superiore, promozioni speciali e un mare di servizi inclusi : a tavola ricca colazione energetica per gli sportivi, piccolo buffet del pomeriggio, cena gourmet con menu speciale del territorio e bevande a cena incluse. E poi, servizio di pronto intervento: recupero con auto nel caso di problemi con la bici, assistenza di meccanico convenzionato in hotel, convenzione con bike shop. A disposizione piscine riscaldate con idromassaggio, spiaggia privata con campi gioco e Wine biking: visita al podere di famiglia e alle cantine del territorio con acquisti agevolati. Prezzo a partire da 69 euro al giorno a persona in mezza pensione, tutto compreso.Per informazioni: www.visitemilia.com