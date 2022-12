Apre Portrait, l'accoglienza e lo stile Ferragamo nel cuore di Milano

Un hotel attorno al quale si muove un mondo di arte, gusto e mestieri. È Portrait Milano, il nuovo cinque stelle che porta nel capoluogo meneghino lo stile e l'accoglienza di Ferragamo. L'hotel entra così a far parte della Lungarno Collection, aggiungendosi a quelli già esistenti a Firenze e Roma. Inaugurato oggi, 14 dicembre, il Portrait ridà vita, dopo oltre vent'anni, a uno dei luoghi segreti più affascinanti del Quadrilatero, l'ex Seminario Arcivescovile di corso Venezia. La struttura è stata completamente rinnovata grazie a un progetto conservativo promosso proprio da Lungarno Collection e affidato all’architetto Michele De Lucchi e al suo studio Amdl Circle.

La lobby del Portrait Milano

La nuova piazza del Quadrilatero

Superato lo splendido portale barocco di Francesco Maria Richini, si apre la maestosa Piazza del Quadrilatero di oltre 2800 mq, un nuovo spazio che diventa luogo aperto alla città: una nuova passeggiata che mette in comunicazione corso Venezia con via Sant’Andrea e che, dando accesso anche all’elegante colonnato seicentesco, vedrà la presenza di ristoranti, bar, boutique e proposte benessere. L'obiettivo di Portrait è proprio questo: offrire qualcosa di più inclusivo ed esperienziale non solo ai propri ospiti, ma anche agli ospiti della città e ai milanesi stessi.

«La mia famiglia ed io siamo onorati di aver avuto l’opportunità di aggiungere un nuovo capitolo alla lunga storia di questo luogo straordinario - ha sottolineato Leonardo Ferragamo, presidente di Lungarno Collection -. Dopo le sue molteplici vite, oggi l’ex Seminario arcivescovile viene riaperto a Milano, ai milanesi e tanti amanti della città che potranno finalmente ammirarlo nella sua bellezza architettonica, oltre che viverne le esperienze che sarà in grado di offrire. I nostri Portrait sono nati con il forte desiderio di esaltare la qualità, la storia e i valori dei luoghi nei quali risiedono. A Milano questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione di partner da noi scelti e fortemente voluti che con noi condividono valori e visioni e che siamo certi apporteranno a questo progetto grande qualità ed eccellenza».

Piazza del Quadrilatero

Un'oasi di riservatezza e silenzio in 73 camere

Dal primo piano dell’edificio si sviluppa invece la dimensione privata di questo progetto: 73 tra camere e suite accolgono gli ospiti in un’oasi di riservatezza e silenzio, avvolgendoli in un’eleganza senza tempo, cifra stilistica dell’architetto Michele Bönan che ha curato tutte le proprietà Lungarno Collection. Lo stile classico richiama la tradizione delle dimore milanesi ma con dettagli contemporanei ispirati all’artigianalità toscana, come le maniglie in cuoio e le boiserie in rattan, in un tributo ai luoghi storici della famiglia Ferragamo.

Una delle stanze di Portrait Milano

Il 10_11, casual dining al Portrait

L'ospitalità Portrait gestisce direttamente gli spazi dedicati ai bar e ai ristoranti del lato nord. Il ristorante casual dining 10_11 (“Ten Eleven”) nei suoi ambienti eclettici (bar, ristorante, giardino e porticato) propone una cucina ispirata alla tradizione lombarda (ma non solo) dai sapori tradizionali, autentici ed emozionali che evocano ricordi, ed una mixology che fa dell’evoluzione del rito italiano e milanese dell’aperitivo, il suo Dna. Il ristorante gastronomico verrà inaugurato a febbraio 2023. Al giovane e talentuoso chef Alberto Quadrio il compito di capitanare queste realtà - in qualità di Executive Chef e firmare i menu dei due ristoranti. Classe 1990, piemontese di origine ma divenuto cittadino del mondo attraverso le molteplici esperienze vissute accanto ai grandi nomi dell’accademia culinaria, è fedele al valore della condivisione che ha appreso dalla sua famiglia e che interpreterà anche a Portrait Milano.

Il 10_11 al Portrait Milano: aprirà a febbraio

I brand selezionati in piazza del Quadrilatero

Oltre al 10_11, all'interno del progetto Portrait ci saranno altri brand:

Beefbar , brand della ristorazione con Dna profondamente italiano e dallo spirito spiccatamente cosmopolita. Al team del fondatore Riccardo Giraudi vengono affidati il ristorante ed il bar nel lato orientale della piazza.





, brand della ristorazione con Dna profondamente italiano e dallo spirito spiccatamente cosmopolita. Al team del fondatore Riccardo Giraudi vengono affidati il ristorante ed il bar nel lato orientale della piazza. Antonia , insegna di riferimento della moda a Milano e nel mondo. La selezione di maison internazionali e di nuovi brand emergenti, frutto dell’incessante lavoro di ricerca di Antonia Giacinti e Maurizio Purificato, trova sotto il colonnato della piazza un nuovo spazio di 750 mq che si aggiunge alle storiche vetrine di Brera.





, insegna di riferimento della moda a Milano e nel mondo. La selezione di maison internazionali e di nuovi brand emergenti, frutto dell’incessante lavoro di ricerca di Antonia Giacinti e Maurizio Purificato, trova sotto il colonnato della piazza un nuovo spazio di 750 mq che si aggiunge alle storiche vetrine di Brera. SO-LE STUDIO , primo flagship del progetto nato dalla creatività di Maria Sole Ferragamo che riporta alla luce la bellezza di materiali abbandonati, in un processo circolare di creatività e progettualità, trasformandoli in suggestivi gioielli.





, primo flagship del progetto nato dalla creatività di Maria Sole Ferragamo che riporta alla luce la bellezza di materiali abbandonati, in un processo circolare di creatività e progettualità, trasformandoli in suggestivi gioielli. The Longevity Suite, concept illuminato che vede tra i suoi fondatori Luigi Caterino, promuove protocolli integrati altamente performanti e ad elevato contenuto tecnologico, per guidare le persone verso la miglior versione di sé stesse grazie ad un perfetto equilibrio tra salute, bellezza consapevole ed energia mentale. The Longevity Suite firmerà tutta la parte benessere di Portrait Milano.



Portrait Milano

Corso Venezia 11 - 20121 Milano

Tel 02367995800