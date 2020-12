Belmond Villa San Michele, accoglienza tra arte e marketing

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 06:37

S

L'Hotel Belmond Villa San Michele si affaccia su Firenze

Alessandro Cozzolino

Vincente l'esperienza del picnic

Una cucina armoniosa che celebra i spaori del territorio

Dar vita a un'esperienza culinaria memorabile

Il risotto firmato da Alessandro Cozzolino

Un risotto che è mempria dei sapori

Le Prugne della California

iamo saliti fino apresso l’per farci raccontare il bilancio dell’estate trascorsa in una Toscana che è stata molto penalizzata, sotto ogni punto di vista, per le ripercussioni sul turismo dettate dalla pandemia.Nato come Convento di San Michele a Doccia a Fiesole,in una posizione dominante sulla città di Firenze dalla famiglia Davanzati per ospitare i Frati Terziari della diocesi di Fiesole a cui poi fu regalato. Dal 1486 al 1808 fu abitato dai Minori Osservanti. Il progetto di ampliamento del convento, come lo vediamo oggi, fu realizzato da Santi di Tito nel 1599/1600 su disegno di. Il Convento, soppresso nel 1808, ha avuto nel tempo un avvicendarsi di illustri proprietari che lo trasformarono in Villa, creando anche un meraviglioso giardino all’Italiana raggiungibile solo attraverso la Loggia.Oggi rappresenta un fiore all’occhiello del gruppo Belmond Hotel. Posizione meravigliosa, ospitalità eccezionale e riservatezza che lo rendono una scelta privilegiata per personaggi illustri che desiderano la quiete che ancora si respira fra le antiche mura e una accoglienza di alto livello:degli U2, per citarne alcuni.Da poco più di un anno alla guida della cucina è stato chiamato comecon una scelta lungimirante del, che desiderava dare una impronta gourmet alla ristorazione dell’hotel.Alessandro Cozzolino, classe 1989, nel 2017 viene nominato Chef dell’Anno dalla Guida Top Italian Restaurants del Gambero Rosso come rappresentante della grande cucina italiana nel mondo con il ristorante Grissini dell’Hotel Gran Hayatt di Hong Kong. Un passato di esperienza in tutto il mondo che prende però inizio proprio dalla Toscana sotto la guida di Gaetano Trovato che lui definisce il suo maestro di cucina e di vita. La nuova avventura a Firenze ha rappresentato una sfida con il ritorno a casa e amore per la Toscana, per la tradizione e la storia che lui interpreta in cucina con umiltà e devozione creando, nella forma e nei contenuti, con una tecnica di esecuzione moderna e innovativa, frutto delle sue esperienze.Alessandro è un bellissimo giovane con negli occhi la passione per il suo lavoro e lo stupore reverenziale con il quale vive una delle realtà più belle del mondo. La scelta felice del direttore ha aperto le porte anche a una, che prima per curiosità e poi per affezione, ormai abitualmente, si reca al Villa San Michele.È stato uno dei primi hotel a riaprire dopo il primo lockdown non senza timori e difficoltà, come ci racconta il direttore.«Rispetto a quanto imposto dalle norme nazionali, Belmond ha attivato, che si sono evoluti nel corso della stagione per essere in linea con le esigenze degli ospiti . La fortuna di avere, immersi nel verde, ha aiutato in una stagione in cui la ricerca di luoghi all’aperto dove vivere esperienze uniche era molto richiesta. Molto apprezzata a Villa San Michele è stata l’esperienza del picnic: sia per l'aperitivo al calar del sole, aperto anche alla clientela esterna, sia in versione piccola colazione per gli ospiti dell’hotel. Mai come quest'anno la riscoperta delle cose semplici da vivere in totale relax e spensieratezza e con i propri cari è stato cosi importante e richiesto».Ad Alessandro Cozzolino, invece, invece chiediamo come ci si è attivati per la riapertura del ristorante.«Il– racconta - in quanto ospitato in un loggiato all'aria aperta, ci ha dato la possibilità di far sentire l'ospite a proprio agio e in totale sicurezza, garantendo le distanze di sicurezza e la privacy di ciascuno. Quest’anno abbiamo proposto unma sempre con una proposta fortemente legata al territorio. Il ristorante ha lavorato molto bene anche con la clientela locale consentendo a La Loggia di farsi conoscere nell'ambito della scena gastronomica fiorentina. Il fil rouge è e continuerà a essere il voler rendere l’ospite partecipe di un’esperienza che spazia dalla location, incredibilmente suggestiva, alla gastronomia, che porta con sée aspira ad affabulare i sensi, fino alla manifattura stessa delle porcellane, che contribuiscono a portare sulla tavola unicità e tocco di design contemporaneo».«Quest'anno – continua Cozzolino - è stato senza dubbio un anno particolare per tutti noi. Il team della cucina, che si occupa di tutti i servizi di ristorazione dell'hotel, ha trascorso molto tempo durante il lockdown a ragionare sull'esperienza culinaria e su come poter continuare a offrire unper i nostri ospiti. La nostra missione è stata garantire che l'esperienza che avrebbero ricevuto alla riapertura sarebbe stata ottima, se non migliore, del pre-Covid-19. Ciò ha significato potenziare ed elevare le, tra cui le cene a lume di candela al Lovers Corner o l'esperienza Il Tavolo di Leonardo per le famiglie, e le esperienze da poter vivere negli spazi della propria suite tra terrazzino e giardini privati. Abbiamo lavorato a fianco di esperti pere garantire i più alti standard. Quest'anno abbiamo sostituito il buffet delle colazioni con colazioni à la carte servite sia nel loggiato che in camera o sulle terrazze private delle suites, offrendo una ricca scelta di pietanze. Sono state ovviamente messe in atto tutte le disposizioni circa la misurazione della temperatura all'arrivo degli ospiti, il distanziamento dei tavoli e l'obbligo dei dispositivi di protezione individuale».Si pranza in un luogo suggestivo, assaporando, sotto il loggiato del XV secolo con una delle più belle viste su Firenze, una. Ode alla Chianina…Il Fagottino. Tortelli all’uovo ripieni del classico peposo Fiorentino, ricotta pistoiese, tartare di manzo di Chianina Igp, Tartufo fresco di stagione, L’Agnello della Maremma con peperonata sfritta, olive, pinoli, salsa diavola agrodolce, Zucchine tonde fiorentine, cenere al limone, capperi, olive, mayo al tofu… Piatti indimenticabili, ma, il cuore rimane nel«Risotto, pecorino toscanello, salsiccia senese e polvere di Finocchietto – spiega l’executive chef - È ispirato dalla memoria dei sapori del cuore; mia madre preparava spesso i peperoni abbrustoliti e ripieni e quel profumo invadeva la casa. Lo servo ponendo una scacchiera di peperoni sul piatto, il risotto mantecato è a parte. Anche qui la, sapore identitario toscano, è protagonista, come il finocchietto».Quindi unper questa stagione così per tutti difficoltosa. Adesso una lunga pausa , prima di riaprire ad aprile, ma già il direttore sta elaborando progetti per incontri esclusivi fra lae l’armonia rinascimentale del convento.Alessandro Cozzolino, insieme alla sua, ha già iniziato a. Per lui studiare significa studiare davvero: libri, manoscritti, visitare, ove possibile, musei, così come ha fatto per creare la cena dedicata a Leonardo Da Vinci . È un uomo del Sud che riesce a farsi voler bene per l’apertura calorosa verso gli altri. Pieno di ottimismo nonostante l’ansia di questo momento incerto, che impone, comunque, alcune riflessioni.«Esistono paure intelligenti che contribuiscono al nostro benessere - racconta -diceva “la gente si allea nelle paure. E tu vedi come i bravi ed i giusti siano alleati in una paura intelligente… come i perfidi siano alleati in una paura idiota! L’umanità è tutta divisa tra patti ed alleanze contro le paure”. L’importante è vincerle e andare avanti».Per informazioni: www.belmond.com