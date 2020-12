Chiudono anche gli hotel, lo sci e la montagna piangono

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 09:07

N

Il Governo si è impegnato con le Regioni a ristorare le perdite degli albergatori

Secco no alla proposta delle Regioni alpine

Ristori per gli alberghi

Quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero

Cenone e feste solo tra conviventi

Ancora in dubbio le deroghe sugli spostamenti

ientein, o almeno per chi non possiede la. Nel nuovoin dirittura di arrivo, come anticipa il Corriere della Sera, glie idi montagna saranno probabilmenteper tutte le. Non ci sono date certe ancora, ma l’dea dell’esecutivo èl’Italia dale fino al. Obiettivo «evitare di ripetere a Natale gli assembramenti e i contagi da Covid-19 di Ferragosto».Una possibilità che in molti speravano non si sarebbe concretizzata anche se plausibile visto che il Governo aveva chiaramente già detto no al “”, puntando aldida unaall’altra (sempre dal 20 dicembre).Una doccia gelata dunque aautonome diche avevano avanzato la proposta diglididelledaper glidegli alberghi e delle seconde case.Per “ovviare”, si fa per dire, al tracollo del turismo montano, ilsi è impegnato con leledegli. Una misura straordinaria che sicuramente non basterà e che è destinata a scatenare polemiche e proteste.Alla linea diche il Governo sta tracciano, e che sarà messa su bianco nelle prossime ore, compare anche laobbligatoria, dal 20 dicembre per tutti coloro che torneranno. Il motivo? Proprio il mancato accordo in sede europea sulla questionesullae la paura di cosa potrebbe accadere se gliandassero ain Austria e in Svizzera dove impianti e piste da sci saranno aperti.Altro punto fondamentale:in casa, che fare? Il governo prenderà una decisione definitiva dopo il confronto con le Camere. Il premiernon vuole inserire un divieto vero e proprio di riunirsi nelle, dove tra l’altro è impossibile controllare. Ma il governo è compatto sulla necessità dileale di rafforzare la raccomandazione inserita il 3 novembre nel Dpcm vigente, per convincere gli italiani a «non ricevere persone diverse dai conviventi».Si è lungo dibattuto sull’opportunità di introdurre undi commensali, ma parte dei ministri frena.Ancora inleagliche saranno comunque consentiti solo per chi va nella casa dove è residente o dove ha il domicilio. Conte vorrebbe consentire la possibilità, con dei limiti, per raggiungeresoli,conviventi.Ma il fronte deiè però compatto anche perché, come ha sottolineato il Guardasigilli, «bisogna varare norme chiare, che non si prestino a equivoci o interpretazioni personali». Come d’altronde è successo nei mesi nella definizione di “” e “”.