Esplanade Tergesteo a Montegrotto, il benessere prima di tutto

Pubblicato il 16 maggio 2021 | 11:30

L

La White Pool di acqua termale esterna all'Hotel Esplanade Tergesteo

RoofTop54, la Spa panoramica

Piscina di acqua salata, silenzio e relax

Una Spa in camera

Vital Spa suite

’Hotel Esplanade Tergesteo è un luxury retreat a 5 stelle a Montegrotto Terme (Pd) ai piedi dei Colli Euganei. Una, dove ogni ospite sa di poter vivere un’esperienza appagante e memorabile.Fiore all'occhiello dei servizi proposti dalla casa è senz’altro la, la piscina outdoor di acqua termale (in diretta comunicazione con la piscina termale interna). Un design moderno, accattivante e sinuoso la caratterizza. È dotata di numerose postazioni idromassaggio, cascate cervicali, un'originale laguna con comode chaise-longue a sfioro d'acqua e un lento e rinvigorente slow river per il nuoto controcorrente. Piccola, intima e frizzante si affaccia sul vialetto del giardino esterno la H2O3 Pool, piscina con microbolle di ozono per abbandonarsi alla piacevole sensazione di fluttuare in una coppa di Champagne.Di grande appeal anche la, la Spa panoramica “adults only”, unica nel suo genere grazie a numerosi ambienti accumunati da un unico filo conduttore: il silenzio e l’abbandono più profondo. Regina incontrastata di quest’area è la piscina di acqua salata con caminetto centrale e vista panoramica sui Colli Euganei. L’area saune del RoofTop54 prevede l’accesso textile-free secondo la tradizione nordica. La sauna finlandese panoramica ospita frequenti rituali Aufguss, bagni di vapore accompagnati da musica e dalle fragranze di oli essenziali. Arricchiscono il servizio, bagno turco ai vapori termali, sauna a infrarossi, docce emozionali con aroma e cromoterapia, plunge pool di acqua fredda, stanze relax con chaise longue e camini a legna e la suggestiva stanza del buio.Ma l’offerta va oltre grazie alle. Sono concepite per dare agi ospiti il comfort e l'intimità di una sauna finlandese panoramica e una hot mini pool sulla terrazza. Un camino a legna in camera conferisce un'ancora più calda e rilassata atmosfera. Le camere della nuova categoria Vital sono concepite in gran parte con materiali ecosostenibili e legno proveniente da foreste certificate. L’arredo è caratterizzato da particolari elementi decorativi e dettagli unici che distinguono una camera dall’altra. Benessere a tutto tondo ovunque all’Hotel Esplanade Tergesteo. Elegante, contemporaneo e unico nel suo distinto abito di design, ilaccoglie con raffinata discrezione in un'atmosfera di respiro internazionale. Già dalla prima colazione si viene coinvolti in un'esperienza di profumi accattivanti che spaziano dalle creazioni dolci e salate del pastry chef alla possibilità di chiedere caldi pancakes o uova preparate espresse secondo il proprio desiderio nella show-kitchen. Diversificata e di alto profilo anche la proposta del Dinner Gourmet con un menu à la carte quotidianamente aggiornato legato alla mezza pensione gourmet e un’ulteriore proposta per solleticare nuove esperienze gastronomiche.Per informazioni: www.esplanadetergesteo.it