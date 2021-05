Quello che i turisti vogliono: le strategie vincenti per conquistarli

Primo Piano del 09 maggio 2021 | 05:00

«S

Cosa vogliono i viaggiatori post Covid in vacanza?

Come creare una nuova offerta turistica

Rispolverare l’empatia verso il cliente

Viaggiatori esigenti e poco inclini a scendere a compromessi…

… ma disposti anche a pagare tanto per “riscatto”

I turisti del post pandemia sono consapevoli del rischio di contagio e cercano le precauzioni necessarie

1 - Investire in sicurezza

2 - Impegnarsi in una nuova comunicazione

3 - Investire in tecnologia

4 - Offrire una vacanza in relax senza preoccupazioni

I turisti cercano una vacanza a contatto con la natura

5 - Stare attenti alla sostenibilità

6 - Trasformare l’ospite in un “locale”

I turisti cercano esperienze di qualità, convincenti e anche convenienti

7 - Creare esperienze autentiche

8 - Essere flessibili

9 - Studiare pacchetti last second

10 - Soddisfare gli standard per gli smart worker

Importante puntare a proposte ibride viaggio e lavoro per gli smart worker

ì viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure», diceva la bellissima canzone di Lucio Battisti. Una metafora della vita, forse, ma che oggi più che mai rende bene. Ma, proprio come diceva Battisti allora,. E per farlo ci servirebbe un “gran genio d’amico” che “sapesse cosa fare”. Abbiamo bisogno di essereche è possibile realizzare il nostro sogno di vacanza, quello che è nato e che abbiamo covato nelle nostre stanze durante i lockdown guardando Instagram e i video di viaggi su YouTube. Perché è proprio questa, accanto naturalmente alla vaccinazione e al green pass : non c’è altra scelta chee chea destinazione,e per i quali la. Un cambiamento che va assolutamente coltoperché, oggi, più che mai,Ma dunque, se la bellezza è un fattore assodato per l’Italia,del settore per conquistare la fiducia dei turisti? Fondamentale è. L'obiettivo finale è sviluppare e, perché c’è più che mai bisogno di star bene e il benessere, inteso in senso lato, sarà un nuovo stile di vita.Ma non solo., capendolo ancora prima che parli, assecondandone desideri e risolvendogli problemi e preoccupazioni.D’altronde, di fronte al: i turisti nell’era post-Covid, dice, esperta di turismo dell’University of Central Lancashire, nel Regno Unito, saranno, infatti, «nel loro prossimo viaggio.nei confronti dei fornitori di servizi di ospitalità e. Per stare al passo,. Dovranno, che i turisti dovrebbero desiderare». A cui si aggiungonoe ilDi certo un lavoro difficile, ma il premio è importante:, con tutti i crismi, spendendo anche un bel po’, in barba ai mesi di restrizioni.. Quest’ultimo è, infatti, l’altro trend, esploso nel 2020 con: chi si è trovato bene in un luogo l’anno prima non solo ci torna ma ne parla gli amici.Come fare dunque? Fondamentale è non farsi trovare impreparati, visto che i trend sui desideri dei nuovi turisti, abbozzati nel 2020, ora si stanno facendo più chiari che mai. EQuello che è cambiato, infatti, sono le priorità. Nelle quali la salute si è ritagliata il ruolo principale.per evitarne la propagazione. E questo si riflette trasversalmente in tutte le scelte, dalla pianificazione iniziale del viaggio all’arrivo a destinazione: richiesta di standard e protocolli per l’igiene e la sicurezza, l’utilizzo dell’auto a discapito di mezzi di trasporto collettivi, ilIn questo conteso, ad esempio,. Che può tradursi in nuovi assi nella manica degli operatori, seppur con la consapevolezza, ovviamente, che per molte località può essere più difficile. Mae potrebbe, finalmente, apprezzare la bellezza del mare, o del lago, d’inverno.Per farlo giocheràche non è più semplicemente pubblicità della località e dell’offerta in corso.che immerge il turista nel luogo ancor prima di arrivare e che lo trasforma quasi in un locale una volta sul posto. Non dimentichiamoci, infatti, che Instagram si conferma il social network più utilizzato dai viaggiatori per trarre ispirazione per viaggi futuri e seguire le località più sognate. Al secondo posto, il sito internet della struttura o della località, seguito da Facebook.Chiaro, dunque, come sia necessario investirvi, così come. Perché, tra chat su WhatsApp con l’albergatore per sentirsi rassicurato, una visita “virtuale” della località scelta e servizi in modalità self-service per minimizzare le interazioni con altre persone,Tecnologico, sì, ma pronto a nascondere telefonino e pc per. Basta sognare il cielo in una stanza: quello che) in nome del digital detox in luoghi isolati e tranquilli. Un contatto diretto con la terra e le realtà locali che sta anche contribuendo a far crescerecon(età compresa tra i 18 e i 25 anni, quindi i “nuovi” viaggiatori) cheIl che si traduce in un, prodotti e produzioni compresi.post Covid più. Ma non solo: la scelta di località fuori porta è dettata anche da unRitorna dunque l’importanza di. Luogo che poi sente “casa” e in cui, appunto, ritorna.E per farlo non serve “inventarsi” nulla:(magari anche imparando qualcosa). Corsi di cucina, vendemmia, camminate nella storia del luogo, “lavori nei campi” ecc. sono solo alcuni spunti di ciò che sogna di fare il nuovo turista in vacanza.E attenzione, se è vero cheNuove opportunità all’orizzonte, dunque, che l’industria del turismo deve cogliere: se vuole avere un impatto, deve dare la priorità alla, e mettere i clienti al primo posto.. Perché, dopo un anno di grandi incertezze,che garantiscano, ad esempio, la possibilità diIn questo contesto diventeranno(viaggi entro due settimane dalla prenotazione) e, soprattutto(entro una settimana dalla prenotazione) su. Le aspettative per nomadi digitali e smart worker sono molteplici: una casa in un borgo, una crociera, una permanenza in hotel con spa…. In tal senso diventaMa tutti questi miglioramenti (tecnologici, di prevenzione, di comunicazione ecc…) sono laCosì non ci sarà bisogno di fare come a Redmond, nello Stato Usa di Washington (dove si trova la sede centrale di Microsoft, di Nintendo of America o di SpaceX e Facebook), che per far ripartire il turismo, ha pensato di pagare i turisti (l’iniziativa si chiama “You Stay, We Pay” e prevede l'assegnazione ai primi 500 visitatori che soggiornano due o più notti in un hotel che aderisce al piano di un buono del valore di 100 dollari, ndr). Ma anche questa è pur sempre un'idea di marketing!