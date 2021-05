Excelsior Dolomites Life Resort, una pausa immersi nella natura

Pubblicato il 16 maggio 2021 | 14:30

L

Il complesso dell'Excelsior Dolomites Life Resort

La infinity pool con vista sulle Dolomiti

Il programma “Schiena in perfetta forma”

I menu si ispirano alle antiche ricette altoatesine

Alti standard di igiene e sicurezza

(insieme ai migliori hotel per escursioni delle Alpi), di, è stato vincitore dell'Aktiv Hotel Award 2020 nella categoria bike e dell'Aktiv Hotel Award 2019 per gli sport di montagna. È membro dei prestigiosi Belvita Leading Wellness Hotels Alto Adige/Südtirol.. Si è infatti a un passo dal Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies.Dal prossimo giugno presenterà, dalle linee essenziali e dai materiali naturali (legno e pietra), che si lega armoniosamente al Dolomites Lodge (nato nel 2019). Numerosi i servizi. A cominciare dai, tra cui spicca la Dolomites Sky Spa destinata soltanto agli adulti, ricavata nell’Excelsior Dolomites Lodge (collegato da passaggi interni al resto del resort) e dotata di infinity pool sul rooftop con spettacolare vista sulle Dolomiti, sauna panoramica, forest sauna a raggi infrarossi, aree relax., dove divertirsi tra piscina panoramica interna riscaldata (32°), idromassaggio esterno (35°) e interno (35°), saune. Inoltre, nel Castello di Dolasilla vengono effettuati trattamenti di bellezza deluxe ispirati alla natura, da godersi nelle private spa suite. Il resort è anche la prima (e unica della regione) struttura specializzata nel, con l'ideazione del programma “Schiena in perfetta forma” che aiuta ad alleviare il dolore e insegna come mantenere nel tempo i benefici dei trattamenti e degli esercizi.Sul fronte gastronomico, da segnalare la proposta “”, che prevede una ricca colazione a tema servita al tavolo, pranzo leggero con un primo e un secondo piatto, accompagnati da un’insalata e un dessert, merenda pomeridiana con dolci, frutta, succhi e tè e cena gourmet di 4 portate a scelta. Menu ispirati alle antiche ricette altoatesine, arricchiti da influenze dell'alta cucina internazionale, realizzati con prodotti stagionali di provenienza regionale e nazionale L'Excelsior Resort mantiene alti standard di igiene e sicurezza. Esegue una; prima di ogni arrivo igienizza le camere con dispositivi a norma; testa e istruisce lo staff sui comportamenti da tenere (igiene, distanze ecc.); consente di effettuare il check-in on-line per l'arrivo in sicurezza. Organizza escursioni in piccoli gruppi con partenza direttamente dal resort.Per informazioni: www.myexcelsior.com