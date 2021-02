Un meeting di lavoro in spiaggia. è il £$bleisure$£ di Batani Select Hotels

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 14:34

è il nuovo modo di interpretare il, affiancando a soluzioni congressuali di eccellenza uncon tempi e spazi a misura d’uomo, dove incontrarsi nel segno della qualità. Una visione di soggiorno che sfuma i confini tra, un mix calibrato dove nelle 24 ore si possono affiancare agli impegni di lavoro sport, relax e benessere.Il buon vivere della, accompagnato dalla passione per l’firmata Batani Select Hotels, diventa un’esperienza business, dove il corpo si rigenera e la mente può lavorare con più energia e creatività.Il, come gli altri hotel del gruppo, ile l’di Milano Marittima, promettono una long stay solution per trasferire il proprio ufficioBusiness di qualità in sicurezza è la chiave per ritrovare equilibrio e serenità in questi mesi, con la garanzia di vivere una esperienza diche sappia coniugare al meglio le esigenze di lavoro con quelle di relax. Servizi cinque stelle , attenzione e cura, naturalmente sicurezza garantita dal protocollo firmato BSH “”, cibo ottimo e attenzione ad ogni dettaglio.Tutti questi plus garantiscono un soggiorno anche prolungato in una splendida location, il Grand Hotel di Rimini. Strategico come, comodo nello snodo fra nord e sud del Paese, con la stazione a pochi passi, il Grand Hotel di Rimini consente di lavorare in riva mare.La proposta comprende:E dopo il lavoro grazie a percorsi dedicati (bleisure map) si può godere al meglio del tempo libero e della città, facendo sport all’aria aperta e conoscendo una delle città più belle d’Italia, con reperti storici unici, come il ponte di Tiberio e l’Arco di Augusto, tracce medievali importanti e molto altro.Per informazioni: www.bataniselecthotels.it