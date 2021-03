Nuovo Family Resort Lido, il gioiello di casa Falkesteiner

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 16:25

C

Il rendering del nuovo Falkensteiner Family Resort Lido che aprirà in luglio

Acquapura Spa & Water World

Il parco acquatico è dotato di uno scivolo d'acqua al coperto lungo circa 120 metri



Sky Adventure Park

Una premiuym family suite

Camere familiari di design e servizio ristorazione

on un intervento di 20 milioni di euroriapre a(Bz) il prossimo luglio come “. Con aree di intrattenimento uniche, design innovativo delle strutture interne ed esterneFalkensteiner Premium Collection” - non solo vuole diventare l', ma vuole anche restare fedele al motto "Welcome Home", come casa che garantisce non solo ila misura di famiglia ma anche ildegli ospiti.«Sonoquasi 63 anni fa – racconta, presidente di Falkensteiner Hotels & Residences - Io e mio fratello abbiamo trascorso la nostra infanzia in quella che era una pensione a 9 letti e la nostra giovinezza in quello che poi è diventato un vero e proprio hotel. Entrambi siamo cresciuti con glie con l'. Qui il nostro motto "Welcome Home" acquista un'altra dimensione».A disposizione degli ospiti unche avrà il ruolo di suggerire le migliori cose da fare in struttura e anche nelle zone limitrofe. Il cuore del Family Resort è il suo: un mondo d’acqua circondato dall’atmosfera alpina. Qui si trova il più lungodi tutto l’Alto Adige (circa 120 m) con cronometraggio incluso, in grado di offrire azione pura. L'interocon scivolo a onde per famiglie, enormepropone un divertimento acquatico quasi infinito.Uno dei punti forti assoluti del nuovo adattamento sarà lo- unico in Europa - confenomenali suldell'hotel. Non solo ci sarà un'area- una piattaforma di gioco interattiva con trampolino su cui i ragazzi si divertono saltando e rimbalzando - une unar, ma anche unaper tutto l'anno con impianto di risalita, una, una grande altalena con piattaforma panoramica, un percorso di jogging e molto altro.Trentasei nuove lussuose econ Falkynest (un vero e proprio nido dove giocare o dormire) e area separabile tra bambini e genitori forniscono sicurezza e offrono tanto spazio per ogni membro della famiglia. Le camere esistenti subiranno anche un re-styling contemporaneo. Inoltre, ci sarà una completacon una terrazza estesa e una nuova, che includerà varie stazioni per le insalate, gli antipasti, i piatti principali/grill e i dolci, tra cui un angolo speciale per il gelato. Laè nell’offerta base dell’hotel, quindi le bevande non alcoliche sono disponibili gratuitamente in vari punti del resort. Oltre ai servizi di ristorazione che rendono l’offerta più ricca, occorre segnalare che il livello della cucina sarà elevato a un livello superiore con una interessante proposta di, innovativi e tradizionali allo stesso tempo. Lagioca un ruolo importante nel resort e quindi viene data grande importanza ai prodotti locali e stagionali. Inoltre, ogni famiglia in vacanza ha la possibilità di raccogliere le proprie verdure dall, ma anche coltivarle se lo desidera.Per informazioni: www.falkensteiner.com