Riaprono le Piscine termali Theia, il benessere è di nuovo accessibile

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 09:30

N

È possibile abbinare alla piscina massaggi e trattamenti

el rispetto di tutte le norme in materia sanitaria e in osservanza alle disposizioni governative riaprono in occasione del week end del 15 maggio. Saranno aperte anche il fine settimana successivo (dal venerdì al lunedì, dalle ore 9,30 alle ore 20,00) con i servizi di bar e ristorazione all’aperto., immense piscine esterne e anche coperte immerse in un grandissimo parco verde dove la famiglia al completo con i bambini (per i più piccoli è aperta la piscina esterna di acqua calda e bordo “a sfioro”) può rigenerarsi dopo il lockdown.. È necessario, mattina o pomeriggio, cogliendo l’occasione di abbinare alla piscina un massaggio o trattamento - da effettuare anche all’aperto sotto i gazebo - oppure sfruttando l’opportunità di aggiudicarsi la permanenza in esclusiva nel Centro benessere, con sauna, rasul, docce emozionali e luminosa area relax.Per informazioni: www.termechiancianoshop.com