Splendid Hotel & Spa Nice è pronto alla ripartenza del turismo post-covid

Pubblicato il 16 gennaio 2021 | 09:39

Q

La piscina dell'hotel





Una delle camere della struttura

Colazione in terrazza

uando questo periodo durissimo vissuto dal turismo in tutta Europa sarà finalmente alle spalle,e latorneranno ad essere un polo di attrazione irrinunciabile per i clienti italiani. E riaprirà dopo lavori di rimodernamento unnel centro città che si distingue per unaall’ottavo piano, alta sui palazzi circostanti del centralissimo boulevard Victor Hugo, che permette di godere didella città. Loha accolto con passione turisti e viaggiatori di tutto il mondo da oltre un secolo nel rispetto di unache lo contraddistingue da ben quattro generazioni dellaDal 1981 al 1962 qui sorgeva uno dei grandi alberghi nizzardi di fine '800, che ha visto passare nelle sue sale teste coronate e personaggi illustri negli anni della, quando cominciò a svilupparsi il turismo sulla. Demolito l’anno successivo e ricostruito ex novo alla metà degli anni ’60, l’albergo si presenta oggi come un edificio moderno e funzionale che comprende 128 camere ben arredate, tra cui alcunemolto confortevoli, unchiamato EssenCiel e una piscina all’aperto conriscaldato sulla terrazza. Qui al coperto o sui tavoli all’esterno nelle belle giornate sono serviti durante tutto il giorno, finger food e piatti che accompagnano gli. Questo è anche lo spazio per ladel mattino, servita con ampio buffet dalle 7 alle 10.30 con una spettacolare vista sulla città che si sta risvegliando.Le camere sono 128, ripartite tra i diversi piani ad eccezione del piano terra. Qui oltre alladi ingresso si trovano le, ilcon accesso anche dalla strada affidato a professionisti esterni per trattamenti che fanno uso di prodotti delle linee Decléor e Phytometer, e infine un centro fitness con, gratuito per gli ospiti dell’hotel e accessibile con la chiave della propria camera.Sotto l’albergo si estende il vasto parcheggio privato, gratuito per le auto elettriche.Per informazioni: www.splendid-nice.com