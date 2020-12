Turismo nel 2020, crisi profonda: -55% di presenze, persi 50 miliardi

Primo Piano del 31 dicembre 2020 | 11:05

Svanite quest'anno oltre 240 milioni di presenze, con un mancato incasso di 50 miliardi di euro di consumi

Capodanno

Il bilancio del 2020

L’impatto sui consumi

’emergenza sanitaria che ha caratterizzato tutto il 2020 ha prodotto sul settore turistico conseguenze a dir poco drammatiche, riportando il mercato ai livelli del 1969, oltre 50 anni fa. Sono, un duro colpo non solo per le attività ricettive e dei servizi del turismo, ma anche per negozi e pubblici esercizi , che quest’anno hanno visto svanire, insieme ai viaggiatori, ancheche avrebbero generato. Un anno quindi da dimenticare, secondo le stime elaborate dalIl solo lockdown stabilito per la fine dell’anno costerà al sistema turismo almeno, che avrebbero trascorso soggiorni nelle diverse località italiane per un totale stimato di. Per posizione da calendario, infatti, il Capodanno 2021 avrebbe favorito gli spostamenti per motivi turistici, in quanto avrebbe distribuito i flussi in un arco temporale di almeno 5 giorni (da mercoledì 30/12 a domenica 3/1).La degna conclusione di un anno terribile per il comparto . Negli ultimi dodici mesi sono andati, mentre gli arrivi hanno subito un calo del -61,8%, attestandosi a quota 50,2 milioni. Come è stato più volte sottolineato nel corso dell’anno,, che hanno trascorso nel nostro Paese circa 63,5 milioni di notti, il 71,2% in meno rispetto al 2019. Valori meno negativi per i pernottamenti dei connazionali, che dovrebbero attestarsi a 132,5 milioni (-38,7%).Il crollo delle presenze turistiche ha determinato un, per effetto di una minor domanda di beni e servizi nei diversi settori di attività. Considerando oltre al movimento dei turisti in strutture ricettive ufficiali anche il flusso di vacanzieri nelle seconde case, ospiti presso amici/parenti o in altre strutture “non ufficiali”, la stima dei consumi turistici perduti raggiunge i«È una crisi senza precedenti per il settore, con presenze turistiche più che dimezzate e prospettive azzerate: difficile, infatti, che i flussi di viaggiatori riprendano prima della seconda metà del prossimo anno », afferma, presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti. «In questa situazione,: i sostegni a fondo perduto devono proseguire, ma sono necessari investimenti consistenti mirati al. Un comparto che è tra i più colpiti in assoluto dall’emergenza pandemica, ma che è vitale per la ripresa della nostra economia, di cui normalmente contribuisce a generare, direttamente ed indirettamente, il 13% del Pil».