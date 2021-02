Una dolce scatola degustazione. Così Pfatisch festeggia il Carnevale

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 10:34

Un'elegante scatola degustazione per Carnevale

Da Pfatisch a Torino i dolci tipici del Carnevale

La Pasticceria Pfatisch è stata dichiarata Locale Storico d’Italia e patrimonio culturale

elladi, locale Storico d’Italia, arriva ilcon un’edizione limitata di una elegantedei dolci della tradizione realizzati secondo le antichein vendita fino a martedi grasso, 16 febbraio. Un assortimento goloso con leclassiche, deliziose sfoglie friabili spolverizzate di zucchero a velo realizzate come una volta con l’aggiunta nell’impasto di qualche goccia di brandy profumate dalla scorza di limone.Si possono gustare con la crema Gianduja contenuta nel box. Le bugie ripiene dalla farcitura a scelta di crema gianduja, confettura di albicocche oppure crema pasticcera. Le, piccoli bignè di pasta Choux riempiti con una delicata crema zabaione oppure di confettura di albicocca. Le, una insolita versione gourmet, una cialda salata, aromatizzata al basilico e con un tocco di paprika, perfetta per creare delle piccole basi ed essere accompagnate con salumi e delicate creme spalmabili. Il loro consiglio è di provarle con una fetta di mortadella.Come poteva mancare la, simbolo del Carnevale torinese dal 1880. Forma rotonda, ma dal caratteristico incarto esagonale con l’immagine della maschera popolare tipica della regione. La versione di Pfatisch è tutta di cioccolato, in omaggio alla storica tradizione Pfatisch nella produzione delle fave di cacao.La storica Pasticceria Pfatisch è stata inaugurata nel 1915 dal famoso maestro di origine bavarese, nato nel 1887 a Fossano e presto giunto a Torino. Nel 1921 l'attività venne trasferita nella sede attuale di via Sacchi 42, nello splendido edificio liberty firmato dall’architetto. Nel 1934 la conduzione passava a, già socio di Gustavo Pfatisch; un balzo in avanti fino ad aprile 2020, dove alla guida èe il suo team, riportando alla luce un marchio che ha segnato la storia del cioccolato e della pasticceria artigianale di Torino, riscoprendo la tradizione delle antiche ricette.Nel seminterrato un vero gioiello, lacompleta per la produzione del. L’antico laboratorio rappresenta ora un perfetto museo del cioccolato di inizio del secolo scorso.La produzione continua nel laboratorio di pasticceria come una volta con gianduiotti, tavolette, creme da spalmare e pralineria; e che dire della pasticceria salata, ideata all’inizio anni ’50. Fiore all’occhiello “Il Festivo”, l’intramontabile torta nata agli inizi degli anni ’60, composta da due dischi di meringata al cacao farciti di crema chantilly al cioccolato e ricoperti da granella di cioccolato, guarnito dal caratteristico ciuffo di cioccolato sfoglia, sempre presente nel cuore dei torinesi.La Pasticceria Pfatisch è stata dichiarata Locale Storico d’Italia e patrimonio culturale, rappresentando un esempio quasi unico di locale rimasto intatto dalla fondazione "Fornitori della Real Casa" e frequentato in passato da personalità come i principi e le principesse Savoia, il Duca d’Aosta, la contessa Calvi di Bergolo, la contessa di Mirafiori,, Mario Soldati,, Norberto Bobbio e molti altri.Diverse le produzioni cinematografiche girate al suo interno, quali la fiction “Il grande Torino” con Michele Placido e Beppe Fiorello, “Enrico Mattei” per la regia di Giorgio Capitani e “Luisa Spagnoli” interpretato da Luisa Ranieri e la regia di Lodovico Gasparini.Per informzioni: www.pfatisch.com