Peck ottimista grazie al Natale: «Chiuderemo l'anno con un leggero calo del fatturato»

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 11:00

I

120 persone sono all’opera per produrre il menu delle feste

Al lavoro 120 persone per i menu del Natale

A Natale produzione in gradi numeri

Tutto è prodotto artigianalmente

Boom di ordini e cesti di Natale

In questo diverso e segnato dalla profonda incertezza su cosa si potrà fare e cosa no, una certezza c'è, soprattutto per i milanesi: Le cucine della più celebre gastronomia sono, infatti, al lavoro per preparare i menu delle feste che incide per il 30% sul fatturato dell'anno e che dovrebbe attestarsi sui 13 milioni di euro. Dal quartier generale in Via Spadari, dove 120 persone sono all'opera per produrre il menu delle feste, si dicono ottimisti, nonostante questo anno difficile che si chiuderà con un solo -30% di fatturato, grazie, appunto, agli ordini di Natale, e in cui, comunque tutti i negozi (oltre a quello di via Spadari, c'è il negozio in Porta Venezia e l'ultimo in City Life) non si sono mai fermati. Senza dimenticare l'e-commerce, da poco inaugurato. D'altronde il marchio, fondato nel 1883 da Francesco Peck, un salumaio originario di Praga, ha resistito a guerre e rivoluzioni, diventando a tutti gli effetti un indirizzo cult per i buongustai di tutto il mondo. Ma cosa bolle nelle cucine di Peck per questo Natale? Anche i numeri, come la sua storia sono da capogiro: oltre 3mila mattonelle di paté di fegato d'oca, 10mila panettoni, 350 kg di mascarpone, mille aragostelle in gelatina, 300 kg di cioccolato, mille kg di insalata russa, mille cotechini, 100 capponi, 200 faraone... Un vero e proprio tempio del gusto di oltre 4500 mq su tre piani suddivisi tra gastronomia - 150 metri lineari di banconi refrigerati, oltre 3mila articoli e 3mila etichette di vini - e ristorante. Quasi più una fabbrica dove però ogni prodotto è artigianale a partire dalle materie prime, senza uso di semilavorati. E il tutto è gestito mirabilmente per fare in modo per produrre in giornata ed evitare sprechi: «La gestione degli ordini ai fornitori è molto ben programmata – ha spiegato al Sole 24 Ore Giuseppe Beretta, alla guida dell'azienda di proprietà della famiglia dal 2013 - A Peck abbiamo un controllo di magazzino scrupoloso che a partire dagli ordini programmati ci permette di estrapolare in tempo reale le quantità esatte di materie prime da ordinare. Non abbiamo magazzini, fatte salve le celle di stagionatura di salumi e formaggi, e tutti i nostri prodotti vengono lavorati e venduti in giornata. Tutto il processo è tracciato con codice a barre. I fornitori, circa 250, sono storici e collaborano in alcuni casi da oltre 50 anni». Accanto al food c'è anche la parte di wine, con etichette che vanno dai 12 ai 25mila euro a bottiglia, e dove lavorano quattro sommelier. Il tutto per gestire circa 100 ordini al giorno, ma quest'anno prevedono di quadruplicare. A questo si aggiunge il servizio delle consegne che arrivano in tutta Europa e che portano circa 800mila euro al fatturato.