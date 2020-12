Bar e ristoranti: Siamo sicuri e vogliamo lavorare. Modello tedesco? Sì, ma con gli stessi aiuti

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 16:09

L

Fipe chiede di lavorare e ricevere adeguati aiuti

Ristoranti sicuri: sanzioni nello 0,18% dei controlli

Sfratti, iva e ristori: ispirarsi al modello tedesco

Ristori: 1,8 miliardi alla ristorazione

a Federazione italiana pubblici esercizi () non molla. Al di là di un'che dal punto di vista sanitario cambia spesso forma e il Governo non sa più come "leggere" per arginarla la guardia resta altissima sulla situazione economica delle imprese - bar e ristoranti - colpite dalla. Le festività non porteranno il solito carico da 90 di incassi, le restrizioni continuano a creare difficoltà sia pratiche (anche solo per le mancate aperture) sia di "umore" dato che glicontinuano a fidarsi poco ad uscire e i ristoratori fanno due conti e capiscono che spesso è meglio tenere chiusi.Il tema, a monte, resta quello della sicurezza dei locali che vengono - a detta degli operatori - visti sempre comead altissimo rischio e per questo chiusi prima di ogni altra attività e riaperti per ultimi. «Nei mesi scorsi - spiega la Fipe in una nota ufficiale - solo lo 0,18% dei 6,5 milioni di controlli effettuati nel complesso delle attività commerciali, ristorazione compresa , ha generato sanzioni. Segno che i protocolli adottati a maggio sono stati rispettati e che le nostresono luoghi sicuri. Per noi la salute pubblica è al primo posto ma siamo pronti a fare di più, garantendo un maggiore distanziamento tavoli e concedendo a Natale e nel periodo festivo l’accesso ai ristoranti solo su, dando così una mano sulla raccolta dei dati e rendendo più semplice ed efficace il tracciamento. In cambio chiediamo al governo di lasciarci lavorare, le nostre imprese non si possono spegnere dall’oggi al domani, come se fossero automobili: molti locali hanno già iniziato ad acquistare le merci per le feste e organizzato il personale. Chi li risarcirà in caso di?».Detto questo, si passa alle proposte di aiuto se proprio non si può allargare le maglie delle restrizioni. «Noi vogliamo lavorare - aggiunge la Federazione – ma se il governo dovesse decidere di seguire il modello tedesco, si prepari a farlo al 100%. Per il mondo della ristorazione il mese di dicembre vale 7,9 miliardi di euro, mentre i soli pranzi di natale e capodanno valgono 720 milioni. Per ammortizzare queste perdite, occorrono misure come quelle adottate in Germania: ristoro al 75% dei fatturati calcolato sui mesi di novembre e dicembre, riduzione dell’iva al 5% e tutela dagli sfratti».Il problema dei sostegni economici nei confronti di bar e ristoranti o di sgravi fiscali è sempre caldo. Alla data del 7 dicembre 2020 ie ierogati dall'ammontano a più di 9 miliardi di euro, mentre la platea dei beneficiari è rappresentata da 2,4 milioni diDa questo monte complessivo, 1,8 miliardi hanno raggiunto il settore della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, eccetera) più di due miliardi di euro sono stati destinati al commercio al dettaglio (supermercati, discount, farmacie, edicole), e quello all'ingrosso, più di mezzo miliardo di euro al settore dell'. Lo ha comunicato la stessa Agenzia delle entrate.